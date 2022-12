Στη Βουλή νομοσχέδιο για την Δημοτική Αστυνομία και τις λαϊκές αγορές To νομοσχέδιο περιλαμβάνει και νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πλαίσιο για την ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με διατάξεις για τον εξορθολογισμό λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και με νομοτεχνικές βελτιώσεις του πλαισίου που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις επερχόμενες εθνικές εκλογές για την διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν από τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, το οποίο προγραμματίζεται να ψηφιστεί εως τις 20 Δεκεμβρίου πριν το κλείσιμο του κοινοβουλίου για τις εορτές των Χριστουγέννων, οι ρυθμίσεις επιδιώκουν «τον ορθολογικό σχεδιασμό της δημοτικής αστυνομίας και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας και της ρύθμισης του πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημοτικής αστυνομίας αναφορικά με τα προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψής του, την εισαγωγική εκπαίδευση και την επιμόρφωσή του, την ιεραρχία, τους βαθμούς και τη βαθμολογική του εξέλιξη, την επιλογή και την αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τη σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, τη νομική υποστήριξη, καθώς και την κινητικότητα αυτού, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, σε αντικατάσταση των αποσπασματικών ρυθμίσεων επιμέρους ζητημάτων της δημοτικής αστυνομίας». Αναφορικά με το πλαίσιο για την διευκόλυνση των Απόδημων Ελλήνων να ψηφίζουν από το εξωτερικό η αιτιολογική έκθεση σημειώνει: «Λόγω της σπουδαιότητας των συνεπειών της μη εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την εξέταση ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων, που αφορούν αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και την αντίστοιχη κατάρτισή τους». Παράλληλα με άλλο άρθρο «διασφαλίζεται η ταχύτερη αποστολή των έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές και προξενικές αρχές και αποσοβείται ο κίνδυνος ετεροχρονισμένης αποστολής. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών μεριμνά για τον εφοδιασμό των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάθε χώρα, αντιστοίχως, που διαθέτει εκλογικό κατάστημα εξωτερικού, με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων. Τα εν λόγω πολιτικά κόμματα που έχουν ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου αποστέλλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, με δική τους μέριμνα και ευθύνη, σε δεματοποιημένες δεσμίδες των πεντακοσίων (500) ψηφοδελτίων, τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους Επικρατείας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Επίσης, ρυθμίζεται η διαδικασία αποστολής των ψηφοδελτίων, σε περίπτωση που κάποιο πολιτικό κόμμα παραδώσει εκπρόθεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών τα ψηφοδέλτιά του. Επιπλέον, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη καθυστέρηση, οφειλόμενη σε παρέμβαση άλλων οργάνων ή διαδικασιών (όπως τελωνειακός έλεγχος), το Υπουργείο Εξωτερικών στην περίπτωση αποστολών εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει στην άμεση αποστολή με διπλωματικό ταχυδρομείο των δεματοποιημένων έντυπων ψηφοδελτίων και οποιουδήποτε άλλου εκλογικού υλικού απαραίτητου και χρήσιμου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας». Να σημειωθεί τέλος ότι με τρίτο κεφάλαιο του συγκεκριμένου πολυνομοσχεδίου επιδιώκονται ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότερη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τους σύγχρονους τρόπους οργάνωσης, διοίκησης και προώθησης των δραστηριοτήτων των λαϊκών αγορών. Οι ανωτέρω στόχοι επιδιώκονται μέσω της δημιουργίας χωριστής δομής αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό με σχετικές αρμοδιότητες, μέσω ευέλικτων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης και ταχείας λήψης αποφάσεων. Ειδήσεις σήμερα:Φρίκη στη Μεσσηνία: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανηψιάς του Η Κολοβού άνοιξε λογαριασμό για να… σωθεί το σπίτι της Τετ α τετ Ουίλιαμ με Μπάιντεν στη σκιά του σκανδάλου με τα ρατσιστικά σχόλια στο παλάτι BEST OF NETWORK 03.12.2022, 13:00 02.12.2022, 17:20 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 10:12 03.12.2022, 10:11 02.12.2022, 11:30

