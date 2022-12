Χατζηδάκης: Στην τοξική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, απαντάμε με κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα 1 στους 2 συνταξιούχους θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη με τις αυξήσεις που δίνονται από 1ης/1/2023 Στην τοξική αντιπολίτευση και τα ξεπερασμένα τσιτάτα του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς απαντάμε με κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα, αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. «Χθες το βράδυ στην πολύ μαζική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Πάνο Τσακλόγλου, απαντώντας στα ερωτήματα του Άρη Πορτοσάλτε και του Νίκου Φιλιππίδη αντίστοιχα, να επισημάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το τέλος που δώσαμε στη ντροπή των εκκρεμών κύριων συντάξεων και το ότι οι συντάξεις για νέες αιτήσεις εκδίδονται σε μόλις 2 μήνες! Για την ανεργία που μειώθηκε από 17,5% το καλοκαίρι 2019 στο 11,6% τον Οκτώβριο 2022. Για το 1555 που είναι μια γραμμή για να βρίσκουν άκρη οι πολίτες με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου. Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που είναι εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου των εργαζομένων. Για τους ατομικούς “κουμπαράδες” στις επικουρικές συντάξεις των νέων, οι οποίοι οδηγούν σε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις 43-68%. Για το γεγονός ότι 1 στους 2 συνταξιούχους θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη με τις αυξήσεις που δίνονται από 1ης/1/2023» αναφέρει στην ανάρτηση του. Η εκδήλωση άνοιξε με εισαγωγική τοποθέτηση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, των υφυπουργών Δόμνα Μιχαηλίδου και Μαρία Συρεγγέλα – του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου και του Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΝΔ Σπύρου Σταθούλη. «Όλοι μας ξεκαθαρίσαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο για τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης. Ειδήσεις σήμερα:Φρίκη στη Μεσσηνία: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανηψιάς του Η Κολοβού άνοιξε λογαριασμό για να… σωθεί το σπίτι της Τετ α τετ Ουίλιαμ με Μπάιντεν στη σκιά του σκανδάλου με τα ρατσιστικά σχόλια στο παλάτι BEST OF NETWORK 03.12.2022, 13:00 02.12.2022, 17:20 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 14:14 03.12.2022, 14:14 02.12.2022, 11:30

