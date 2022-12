O Παντελής Καψής συζητά με το Νίκο Μαραντζίδη για τα Δεκεμβριανά: Οι αντιφάσεις του ΚΚΕ και ο ρόλος των Άγγλων Ο καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας μιλά για το τι πραγματικά επιδίωκαν όλες οι πλευρές τον αιματηρό Δεκέμβρη του ’44 Σήμερα Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 78 χρόνια από την έναρξη της «μάχης της Αθήνας» που οδήγησε στην «συμφωνία της Βάρκιζας», χωρίς να αποτρέψει τον εμφύλιο πόλεμο. Ποιος ξεκίνησε τη σύγκρουση και με ποιο σκοπό; Οι απαντήσεις σε μία συζήτηση που διαρκεί 28.11 Best of Network 03.12.2022, 10:02 02.12.2022, 17:20 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 10:12 03.12.2022, 10:11 02.12.2022, 11:30

