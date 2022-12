Ανάρτηση Παναγιωτόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία Το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων για όλους αναφέρει “Μία ιδιαίτερη μέρα που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότητας που πηγάζει μέσα από την διαφορετικότητα. Σεβασμός και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμών των Ατόμων με Αναπηρία. Το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων για όλους. Κανένας μόνος!”. Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο τουίτερ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στην ανάρτηση επισυνάπτει φωτογραφία του παρέα με δύο συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες και συγγενείς τους. Μία ιδιαίτερη μέρα που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότητας που πηγάζει μέσα από την διαφορετικότητα. Σεβασμός και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμών των ΑμεΑ. Το #ΥΠΕΘΑ παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις δομές των ΕΔ για όλους. Κανένας μόνος! pic.twitter.com/OmsbdUHGXQ — N Panagiotopoulos (@npanagioto) December 3, 2022 BEST OF NETWORK 03.12.2022, 16:30 03.12.2022, 16:43 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 22:20 03.12.2022, 22:21 03.12.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )