Ηχηρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην Τουρκία: Η Ελλάδα είναι «ισχυρή αποτρεπτική δύναμη» Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης περευρέθηκε στις εκδηλώσεις για την γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, πολιούχο του Ρεθύμνου Μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα είναι «ισχυρή, αποτρεπτική δύναμη» έστειλε από το Ρέθυμνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, που παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας, πολιούχο του Ρεθύμνου. Ο κ. Ανδρουλάκης, ευχήθηκε χρόνια πολλά στους Ρεθυμνιώτες και τις Ρεθυμνιώτισσες, το προσωπικό του πυροβολικού και του συνόλου των Ενόπλων δυνάμεών της χώρας, που όπως είπε «με την εργώδη καθημερινή τους προσπάθεια, έχουν καταστήσει την Ελλάδα μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο αυτή την εποχή που η τουρκική πολιτική ηγεσία με τις θρασύτατες δηλώσεις της, υπονομεύει τη σταθερότητα, προσβάλλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο». Ο εορτασμός της πολιούχου του Ρεθύμνου πραγματοποιείται με κάθε επισημότητα, παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ρέθυμνο και το απόγευμα θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων του κινήματος, ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Ωδείο της παλιάς πόλης. Στον Ναό της πολιούχου Αγίας Βαρβάρας στο κέντρο του Ρεθύμνου, τελέστηκε Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο και αμέσως μετά Δοξολογία για την επέτειο της Ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα, με την παρουσία επισήμων, τοπικών φορέων, εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πλήθος κόσμου. Μετά τη δοξολογία ακολούθησε λιτάνευση της εικόνας και των ιερών λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνου. Τόσο ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, όσο και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ευχήθηκαν σε όλους χρόνια πολλά, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι «τις δύσκολες ημέρες που έρχονται μπροστά μας, η Αγία Βαρβάρα να μας δίνει δύναμη, προκειμένου να ανταπεξερχόμαστε στις δυσκολίες και στα εμπόδια τα οποία είναι μπροστά μας». Ειδήσεις σήμερα: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών στο Ιράν Ο Ρωσικός Στρατός προσπάθησε να επιστρατεύσει τον γιο του Αλεξάντρ Λιτβινένκο Γεωργιάδης: Έρχεται το «καλάθι για τα παιχνίδια», είμαστε κοντά σε συμφωνία BEST OF NETWORK 04.12.2022, 12:00 04.12.2022, 08:26 01.12.2022, 14:05 04.12.2022, 10:47 04.12.2022, 10:46 03.12.2022, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )