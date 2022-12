Κίνα: Επιτυχής επιστροφή από το “Ουράνιο Παλάτι”

Αφού πέρασαν έξι μήνες στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ ((Ουράνιο Παλάτι), τρεις Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν σήμερα στη Γη, ανακοίνωσε η κινεζική διαστημική υπηρεσία.

Το πλήρωμα, το οποίο βρισκόταν στον κινεζικό διαστημικό σταθμό από τις αρχές Ιουνίου, προσγειώθηκε στην τοποθεσία Ντονγκφένγκ της Εσωτερικής Μογγολίας (βόρεια Κίνα) στις 20.09 ώρα Πεκίνου (14.09 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, οι τρεις αστροναύτες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-14, ο διοικητής της αποστολής Τσεν Ντονγκ, η Λιου Γιανγκ, πρώτη Κινέζα αστροναύτης και ο Κάι Σουτσέ, είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη των τελικών φάσεων της κατασκευής του διαστημικού σταθμού, το στολίδι του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της Κίνας.

Η τελευταία μονάδα του υπό κατασκευή διαστημικού σταθμού είχε προσδεθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ένα κρίσιμο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του σταθμού που έχει προγραμματιστεί για το τέλος της χρονιάς.

After 183 days in space, the #Shenzhou14 trio have successfully touched down in Inner Mongolia, north China. Welcome home! pic.twitter.com/CbkSTA1uMw

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) December 4, 2022