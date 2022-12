Μήνυμα Παναγιωτόπουλου στην Τουρκία: «Θα δυναμώσουμε κι άλλο»

Την «τιμή και χαρά» του να εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στις Σέρρες για την επέτειο των 201 ετών από το θάνατο του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, κάνοντας λόγο για μια ηγετική μορφή της επανάστασης στη Μακεδονία. «Στην ουσία, αυτός έκανε την επανάσταση στη Μακεδονία σε μία περιοχή όπου εκ των πραγμάτων λόγω της εγγύτητας προς την έδρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε, οι πιθανότητες να πετύχει και να έχει ευνοϊκή εξέλιξη ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με άλλες περιοχές στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην Πελοπόννησο», επισήμανε ο κ. Παναγιωτόπουλος, προσθέτοντας «πήρε όμως την απόφαση, αφιέρωσε τη ζωή του, διέθεσε την περιουσία του, πολέμησε, υπέστη το βαρύτατο προσωπικό κόστος να δει την οικογένειά του να διώκεται και να βασανίζεται εξαιτίας της δραστηριότητας του κι όλα αυτά διότι αφιερώθηκε στον Εθνικό Αγώνα». Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι «το παράδειγμα του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το υπόδειγμα αυτού του εθνικού αγωνιστή πρέπει να μείνει για πάντα χαραγμένο στις μνήμες μας και έτσι πρέπει να πορευόμαστε και στο μέλλον. Οι μεγάλοι ήρωες, οι αληθινοί ήρωες είναι αυτοί που δίνουν αγώνες με μικρές πιθανότητες επιτυχίας, κόντρα στις πιθανότητες και με αντίξοες συνθήκες», υπογράμμισε. Πρόσθεσε δε ότι «η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς τέτοιους για να εμπνέουν κι εμάς, να παλεύουμε σήμερα στις δύσκολες και επικίνδυνες προκλήσεις της νέας εποχής. Επειδή όμως έχουμε αυτούς να θυμόμαστε γι’ αυτό παλεύουμε κι αγωνιζόμαστε, προχωράμε και θα τα καταφέρουμε». Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το μήνυμα που στέλνει από τη γενέτειρα του Εμμανουήλ Παπά, με τις τουρκικές προκλήσεις να συνεχίζονται, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Τούρκοι εκνευρίζονται όσο εμείς δυναμώνουμε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα δυναμώσουμε κι άλλο», ξεκαθάρισε, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Μετά την επιμνημόσυνη δεήση πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία του δημοτικού διαμερίσματος, μπροστά στην προτομή του Ήρωα, και παρήλασαν στρατιωτικά αγήματα. Στο τέλος των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου αντοχής 17 χιλιομέτρων από την πλατεία Ελευθερίας των Σερρών, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών του δήμου. Παρόντες στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στις Σέρρες ήταν ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, οι βουλευτές Φωτείνη Αραμπατζή, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Ελευθέριος Αβραμάκης και Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού / NRDC-GR «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αντιστράτηγος, Σωτήριος Κωστάλογλου, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, καθώς και πλήθος κόσμου. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ.Θεολόγος. Ειδήσεις σήμερα: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών στο Ιράν Ο Ρωσικός Στρατός προσπάθησε να επιστρατεύσει τον γιο του Αλεξάντρ Λιτβινένκο Γεωργιάδης: Έρχεται το «καλάθι για τα παιχνίδια», είμαστε κοντά σε συμφωνία

