Ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου σε ανάρτηση Μητσοτάκη στο Facebook

Τον νέο τρόπο επαφής με τους πολίτες μέσω Facebook συνέχισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μία μακροσκελή ανάρτηση όπου παρουσίασε το κυβερνητικό έργο για την εβδομάδα που πέρασε. Όπως λέει ο ίδιος, «αρκετοί από εσάς εκτιμάτε πραγματικά αυτόν τον πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που αφιερώνετε λίγη ώρα από την Κυριακή σας για να διαβάσετε αυτή την ανάρτηση». Αναφέρει δε ένα πρόσφατο περιστατικό, στο οποίο ένας συνεργάτης του αναρωτήθηκε «τι θα κάνουμε αν έρθει η εβδομάδα που δεν θα έχουμε να επιδείξουμε εκτενές κυβερνητικό έργο. Τι θα γράψουμε τότε;». Ο ίδιος όπως «εξομολογείται» δεν ανησυχεί επ αυτού, αλλά για το αντίθετο, καθώς τον προβληματίζει ότι τα κείμενα μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν, και αυτό ίσως μειώσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ο πρωθυπουργός αναφέρει μία σειρά δράσεων της κυβέρνησης που ξεκινούν από τα στοιχεία για την μείωση του πληθωρισμού, το καλάθι του νοικοκυριού, τη μείωση της ανεργίας, τις αλλαγές στο ΕΣΥ και τις αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών, το gov.gr και άλλα. Όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τον απολογισμό έχει αφήσει πολλά σημεία, όπως «το σχέδιο νόμου για την ίδρυση σχολής δικαστικών υπαλλήλων, την διευκόλυνση Ελλήνων εξωτερικού ώστε να έχουν πρόσβαση στο gov, τη νέα σύμβαση της Αττικής οδού που από το 2024 θα προβλέπει μείωση διοδίων» συμπληρώνοντας πως το έκανε, «όχι γιατί είναι λιγότερο σημαντικά από τα παραπάνω αλλά γιατί ήδη κάνω κατάχρηση του Κυριακάτικου χρόνου σας». Τέλος, ο πρωθυπουργός καταλήγει την ανάρτησή του με αναφορά στην Christine McVie των Fleetwood Mac. «Για όσους είναι της γενιάς μου, ξέρετε πως είναι ένα συγκρότημα ορόσημο. Οπότε σας αφιερώνω μια μεγάλη επιτυχία που έγραψε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνιδα, το “Little Lies”», λέει χαρακτηριστικά και περιγράφει τους στίχους: «Οι στίχοι του ζητάνε επιτακτικά «πες μου γλυκά μικρά ψέματα», όμως κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι πως ούτε οι σχέσεις, αλλά ούτε η πολιτική, πρέπει να βασίζονται σε ψέματα, όσο γλυκά και αν ακούγονται, όσο μικρά ή μεγάλα κι αν είναι». Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Πρόσφατα, ένας συνεργάτης μου αναρωτήθηκε τι θα κάνουμε αν έρθει η εβδομάδα που δεν θα έχουμε να επιδείξουμε εκτενές κυβερνητικό έργο. Τι θα γράψουμε τότε; Μέχρι στιγμής ομολογώ πως δεν με ανησυχεί αυτό – περισσότερο με προβληματίζει ότι τα κείμενα μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν, και αυτό ίσως μειώσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Είτε αυτό συμβεί όμως είτε όχι, διαπιστώνω πως αρκετοί από εσάς εκτιμάτε πραγματικά αυτόν τον πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που αφιερώνετε λίγη ώρα από την Κυριακή σας για να διαβάσετε αυτή την ανάρτηση. Ας δούμε λοιπόν μαζί τι βήματα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, ξεκινώντας από το μέτωπο της οικονομίας. Το πρώτο θετικό νέο είναι πως ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο υποχώρησε στο 9% από 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον Σεπτέμβριο. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, και χαμηλότερα από χώρες όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αυστρία. Φυσικά και ο πληθωρισμός είναι ακόμη πολύ υψηλός, όμως είναι θετικό ότι βαίνει μειούμενος. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να πιέζει πολύ το διαθέσιμο εισόδημα, και αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η επιβολή εισφοράς ύψους 90% στα υπερέσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βεβαιώθηκε από τις αρμόδιες αρχές ότι αυτή ανέρχεται σε 373,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022. Συνολικά, από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο, έχουν παρακρατηθεί κέρδη ύψους περίπου 1.35 δισ. ευρώ από τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Επειδή αυτοί οι πόροι κατευθύνονται στην επιδότηση που βλέπετε κάθε μήνα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, το υψηλό κόστος ενέργειας έχει συμπαρασύρει και το κόστος στα προϊόντα του super market. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με το «Καλάθι του Νοικοκυριού», το οποίο έχει εκπλήξει αρκετούς με την αποδοτικότητά του, καθώς το 94.7% των προϊόντων του «Καλαθιού» έχει μειωμένες ή σταθερές τιμές. Όμως αναγνωρίσαμε ότι έπρεπε να ενταχθούν και κατηγορίες τροφίμων για τους διαβητικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι αποτελούν το 10% του πληθυσμού της χώρας. Αυτό έγινε αυτή την εβδομάδα. Και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και το «γιορτινό καλάθι». Αν τα παραπάνω αφορούν τη διαχείριση της κρίσης του πληθωρισμού και τη στήριξη της κοινωνίας, όσα ακολουθούν έχουν να κάνουν με βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς αλλά και θετικές ειδήσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς. Μία τέτοια είδηση είναι και η μείωση της ανεργίας τον Οκτώβριο στο 11.6% και η προσθήκη 99.900 θέσεων εργασίας μέσα σε ένα χρόνο. Η ελληνική οικονομία, για να ανακάμψει, είχε μεγάλη ανάγκη να γίνει πιο εξωστρεφής. Να προσελκύσει επενδύσεις, να αυξήσει τις εξαγωγές, να μειώσει τη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτός ήταν πάντα ο στόχος των μεταρρυθμίσεων που έχουμε προχωρήσει: να έχουμε μία ανταγωνιστική, ευημερούσα οικονομία που θα δημιουργεί πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Η πολυετής οικονομική κρίση όμως δεν άφησε μόνο την πληγή της ανεργίας. Άφησε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας για χρόνια χωρίς ενίσχυση. Και σε αυτό το θέμα είναι σημαντικό να λέμε όλη την αλήθεια: οι γιατροί μας δεν έχουν τις απολαβές που θα έπρεπε να έχουν. Αυτό έχει δημιουργήσει μία τάση φυγής προς τον ιδιωτικό τομέα, που αν συνεχιστεί θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις υπηρεσίας υγείας του ΕΣΥ. Είναι υποχρέωσή μας να αυξήσουμε τις αποδοχές τους, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Γι’ αυτό και αυτή τη βδομάδα νομοθετήσαμε αυξήσεις στους μισθούς και στα επιδόματα των γιατρών, που θα είναι αναδρομικές από 28 Ιουνίου 2022. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο θα υπάρξει επιπλέον προσαύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος των γιατρών που υπηρετούν σε ΜΕΘ, μηνιαίο επίδομα σε γιατρούς που υπηρετούν στα ΤΕΠ, στα ΕΚΑΒ και σε αναισθησιολόγους που υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα. Επιπροσθέτως, νομοθετήσαμε τη δυνατότητα οι γιατροί πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ να μπορούν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις που δεν θα επηρεάσουν την εργασία τους στα νοσοκομεία, να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικά κέντρα υγείας. Έχω ακούσει πολλά για αυτή την απόφαση. Όμως θέλω να το πω καθαρά: εάν δεν παίρναμε αυτή την απόφαση, θα χάναμε τους καλύτερους γιατρούς του ΕΣΥ. Αναρωτιέμαι, αυτό δεν θα ήταν υποβάθμιση του ΕΣΥ; Δεν είχαμε καθήκον να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συγκρατήσουμε αυτή τη διαρροή καλών γιατρών και να ξεκινήσουμε και πάλι να προσελκύουμε στο ΕΣΥ καλούς επιστήμονες; Να δώσουμε κίνητρο σε γιατρούς να επιστρέψουν από το εξωτερικό; Αυτό δεν είναι, άλλωστε, μία πραγματική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας; Μιλώντας για την υγεία, χάρη στην πολιτική των κλειστών διαπραγματεύσεων πετύχαμε πρώτη φορά μεγάλη εξοικονόμηση φαρμακευτικής δαπάνης για το κράτος – 440 εκατομμύρια ευρώ (340 εκατ. για τον ΕΟΠΥΥ και 100 εκατ. για τα Νοσοκομεία) χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των θεραπειών και δίχως να αφαιρεθεί κάποιο φάρμακο από τη λίστα του ΕΟΠΥΥ. Η πολιτική μας είναι «το καλύτερο φάρμακο στην φθηνότερη τιμή». Αυτή την εβδομάδα επίσης μπήκε στη διαβούλευση το σχέδιο «Σπίτι μου», το πρόγραμμα για προσιτή στέγη στους νέους. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και θα πούμε περισσότερα για αυτό όταν ψηφιστεί. Μιλώντας όμως για νέους (και όχι μόνο!) και για σχέδια ζωής, αξίζει να αναφερθεί μία νέα ψηφιακή υπηρεσία: η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου εντός 7 εργάσιμων ημερών μέσω του gov.gr. Οι μελλόνυμφοι θα μπορούν να ολοκληρώσουν όλα τα διαδικαστικά για την τέλεση πολιτικού γάμου εύκολα, γρήγορα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Μια σημαντική ταλαιπωρία λιγότερη. Εδώ θα ήθελα να κάνω δυο επιπλέον αναφορές: Την Παρασκευή ήταν η παγκόσμια ημέρα AIDS και επισκέφτηκα και συνομίλησα με οροθετικούς συμπολίτες μας στον σύλλογο οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή». Έχω αναφερθεί στο πλαίσιο παρεμβάσεων στήριξης που έχουμε υλοποιήσει σε αυτό το θέμα. Αυτό όμως που θέλω να μοιραστώ είναι πόσο με συγκίνησαν οι μαρτυρίες τους κατά την επίσκεψή μου. Εάν θέλετε, δείτε το μικρό βίντεο 5 λεπτών από την ανάρτηση γύρω από την επίσκεψη αυτή πριν από δυο ημέρες. Αξίζει να ακούσετε τα λόγια τους. Το δεύτερο σημείο, και γνωρίζω πως θα τον φέρω σε αμήχανη θέση κάνοντας προσωπική αναφορά σε αυτόν, είναι να αναφερθώ στον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο Σταμάτη. Ο Γιώργος, αεικίνητος συνομιλητής και συμπαραστάτης συνανθρώπων μας που βρίσκονται πολλές φορές στο περιθώριο, μας φέρνει συνέχεια σε επαφή με ζητήματα και προκλήσεις που συχνά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πλέον αδύναμους. Η διαπίστωση είναι η εξής: Είναι υποχρέωση οποιουδήποτε κυβερνά να ακούει, να ερευνά, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα ειδικά αυτών που δεν έχουν φωνή να ακουστούν: αυτό είναι πραγματικός προοδευτισμός. Όχι τα λόγια. Από τον απολογισμό σήμερα, έχω αφήσει πολλά σημεία έξω: Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση σχολής δικαστικών υπαλλήλων, την διευκόλυνση Ελλήνων εξωτερικού ώστε να έχουν πρόσβαση στο gov, τη νέα σύμβαση της Αττικής οδού που από το 2024 θα προβλέπει μείωση διοδίων, όχι γιατί είναι λιγότερο σημαντικά από τα παραπάνω αλλά γιατί ήδη κάνω κατάχρηση του Κυριακάτικου χρόνου σας. Κάπου εδώ φτάσαμε, σχεδόν, στο τέλος της ανάρτησης αυτής! Ένα τελευταίο: Την εβδομάδα που μας πέρασε έφυγε από την ζωή η Christine McVie των Fleetwood Mac. Και για όσους είναι της γενιάς μου, ξέρετε πως είναι ένα συγκρότημα ορόσημο. Οπότε σας αφιερώνω μια μεγάλη επιτυχία που έγραψε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνιδα, το “Little Lies”. Οι στίχοι του ζητάνε επιτακτικά «πες μου γλυκά μικρά ψέματα», όμως κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι πως ούτε οι σχέσεις, αλλά ούτε η πολιτική, πρέπει να βασίζονται σε ψέματα, όσο γλυκά και αν ακούγονται, όσο μικρά ή μεγάλα κι αν είναι. Είναι επίσης και εξαιρετικό τραγούδι. Ειδήσεις σήμερα: Έκπληκτος ο Πούτιν για τις αποτυχίες του ρωσικού στρατού, λένε οι ΗΠΑ Άγριοι τσακωμοί, ζήλια και ναρκωτικά – Τα ερωτήματα για τη δολοφονία της 19χρονης στον Πειραιά Μουντιάλ 2022: Η ώρα Γαλλίας και Αγγλίας για το ραντεβού στους «8»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )