Στο θέατρο οικογενειακά ο Αλέξης Τσίπρας – Αναμνήσεις από το «ωραιότερο φινάλε»

Την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου στη σκηνή του Ρεξ, «Τα Φώτα της Πόλης», παρακολουθησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσιπρας με την Μπετυ Μπαζιανα και τα δύο τους παιδιά. Με φόντο το οικονομικό Κραχ της Αμερικής, τα «Φώτα της πόλης», ειναι το διαχρονικό και αξεπέραστο αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν. Η παράσταση διαδραματίζεται στον χώρο ενός κινηματογραφικού στούντιο και ακολουθεί την πλοκή της ταινίας του 1931, όπου ο Τσάρλι Τσάπλιν, ως άνεργος περιπλανώμενος Σαρλώ, ερωτεύεται μια τυφλή ανθοπώλισσα και κάνει τα πάντα, προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα για την εγχείρηση, που θα της χαρίσει την όραση. Μετά την παράσταση, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέτυ Μπαζιάνα επισκέφτηκαν τους συντελεστές της παράστασης στα καμαρίνια και αφού τους συνεχάρησαν, συνομίλησαν μαζί τους. Την σκηνοθεσία και την χορογραφία την υπογράφει η Αμαλία Μπένετ, την μουσική ο Θοδωρής Οικονόμου και τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου. Σχολιάζοντας σε προσωπικό τόνο την παράσταση, «ήμουν περίπου στην ηλικία των παιδιών μου όταν είδα για πρώτη φορά «Τα φώτα της πόλης», αυτό το αριστούργημα της 7ης τέχνης με τη σφραγίδα του Τσάρλι Τσάπλιν. Η Αμερική του Μεσοπολέμου, το κοινωνικό χάσμα, ένας έρωτας που δε λειτουργεί με την όραση, αλλά με την αφή. Και το ωραιότερο ίσως φινάλε ταινίας του παγκόσμιου κινηματογράφου, που λέγεται ότι έκανε τον ίδιο τον Άλμπερτ Αϊνστάιν να δακρύσει» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Τσίπρας. Και πρόσθεσε: «Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε «Τα φώτα της πόλης» στη θεατρική εκδοχή τους, όπως ανέβηκαν από το Εθνικό Θέατρο με τη μορφή ενός ιδιαίτερου μιούζικαλ, με τη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου και τους στίχους του Σταύρου Σταύρου, σε σκηνοθεσία της Αμάλια Μπένετ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης». Ειδήσεις σήμερα: Οι 4 άξονες της κυβέρνησης για συμφωνία με τις τράπεζες σε δάνεια, καταθέσεις και προμήθειες Τατόι: Πώς θα αλλάξουν τα πρώην βασιλικά ανάκτορα – Ξεκινούν τα έργα, δείτε φωτογραφίες Υψηλές πληρότητες για τα ξενοδοχεία το εορταστικό 15ήμερο – Ποιοι είναι οι «top» προορισμοί για Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά

