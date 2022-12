Τα σενάρια για τις εκλογές, ο «χάρτης» των δημοσκοπήσεων και ο στόχος της αυτοδυναμίας Η στρατηγική Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις κάλπες και οι πιθανές ημερομηνίες – Απολύτως εφικτό χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη τον στόχο της αυτοδυναμίας με βάση την ανάλυση των τελευταίων δημοσκοπήσεων Με τη βεβαιότητα ότι, η κυβερνητική παράταξη, έχει ήδη απλώσει ασφαλή «γέφυρα» προς το στόχο της αυτοδυναμίας στις προσεχείς κάλπες, κινείται το Μέγαρο Μαξίμου, οργανώνοντας τους βασικούς «σταθμούς» της προεκλογικής μάχης. Κυβερνητικά στελέχη που έχουν μπροστά τους τον «χάρτη» με όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις χαρακτηρίζουν απολύτως εφικτό τον στόχο και μάλιστα εκτιμούν ότι στον δεύτερο γύρο των εκλογών η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τις δυνάμεις της, αποτρέποντας έτσι αχρείαστες καθυστερήσεις και «περιπέτειες» στην αφετηρία της κρίσιμης για την πρόοδο της χώρας μετεκλογικής περιόδου. Ακόμη και εκείνοι που αποφεύγουν τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις για τη δυναμική που το κόμμα τους θα αναπτύξει, υποστηρίζουν ότι στην σύγκριση με τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει από τα …αποδυτήρια- «πριν δηλαδή μπει στο γήπεδο για τον μεγάλο τελικό», λέει κυβερνητικό στέλεχος υπενθυμίζοντας ότι στο crash test Μητσοτάκη- Τσίπρα, είναι ο πρωθυπουργός που κερδίζει, καθώς έχει και διατηρεί θετική απήχηση σε ένα ευρύτερο ακροατήριο από εκείνο που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάθε λόγο να καλλιεργεί κλίμα αυτοπεποίθησης και να αναδεικνύει σε κάθε ευκαιρία τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΝΔ στη μάχη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Εντούτοις «γαλάζια» στελέχη επιμένουν ότι αυτό το αισιόδοξο κλίμα συναντούν όχι μόνο στα γκάλοπ αλλά και στις περιοδείες του πρωθυπουργού ανά την Ελλάδα, όπου οι πολίτες αναγνωρίζουν την εντατική προσπάθεια της κυβέρνησης να παράξει έργο υπό δύσκολες συνθήκες. Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr Ειδήσεις σήμερα: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών στο Ιράν Ο Ρωσικός Στρατός προσπάθησε να επιστρατεύσει τον γιο του Αλεξάντρ Λιτβινένκο Γεωργιάδης: Έρχεται το «καλάθι για τα παιχνίδια», είμαστε κοντά σε συμφωνία BEST OF NETWORK 04.12.2022, 13:00 04.12.2022, 08:26 01.12.2022, 14:05 04.12.2022, 10:47 04.12.2022, 10:46 03.12.2022, 09:00

