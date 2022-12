Χατζηδάκης: 68.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση απασχόλησης «Εμείς δίνουμε απαντήσεις κάθε ημέρα εντός του πεδίου και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εκείνοι μπορούν να επικαλούνται τα παλιά και «αραχνιασμένα» συνθήματά τους» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας Σε 68.000, ανέρχονται οι νέες θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης που θα ανακοινώσει αύριο επίσημα η κυβέρνηση, γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ΝΔ βαδίζει σταθερά στο δρόμο της «κοινωνικής πολιτικής με αποτέλεσμα». Μιλώντας σε σημερινή εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα αλλάζει: Κοινωνική πολιτική και μεταρρυθμιστικό όραμα», την οποία διοργάνωσε ο βουλευτής της ΝΔ Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε: «Εμείς δίνουμε απαντήσεις κάθε ημέρα εντός του πεδίου και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εκείνοι μπορούν να επικαλούνται τα παλιά και “αραχνιασμένα” συνθήματά τους, αλλά εμείς σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής παράγουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα». Αναφερόμενος στα θέματα των ανέργων, της οικογένειας και της δημογραφικής πολιτικής, στα ζητήματα των αναπήρων, στα ζητήματα των συνταξιούχων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε «παντού, δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Η μείωση της ανεργίας δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση. Μειώσαμε τους φόρους και γίναμε πιο ελκυστικοί ως χώρα για επενδύσεις. Μειώσαμε αντίστοιχα τις ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις εκδίδονται πλέον σε δυο μήνες όταν στην Γερμανία απαιτούνται 74 ημέρες, απλουστεύσαμε τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και ψηφίσαμε έναν εργασιακό νόμο, ο οποίος ισορροπεί μεταξύ της προστασίας των εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνοντας ότι «έχουμε κάνει περισσότερα από αυτά που είπαμε προεκλογικά», ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε «εμείς θέλουμε καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες. Η οικονομία μπήκε σε άλλη τροχιά και μοιράζουμε μέρισμα ανάπτυξης». Για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέφερε ότι οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν και βλέπουν ότι από τη μια πλευρά «έχουν μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει κάνει κάποια λάθη, αλλά έχει κάνει και σημαντικό έργο και από την άλλη πλευρά θα έχουν μια λάθος κυβέρνηση. Οι Έλληνες ψηφίζουμε για τις οικογένειες μας και την πατρίδα μας. Θέλουμε επιστροφή στη συμφορά ή πρόοδο;» αναρωτήθηκε. «Η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε μόνο περικοπές στους συνταξιούχους και εμείς από το 2019 και μετά δίνουμε μόνο αυξήσεις. Και μάλιστα θα δείτε τέσσερις διαφορετικές αυξήσεις», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι «όσα πετύχαμε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής μπορεί να είναι και θα είναι σημαία μας στις εκλογές που έρχονται. Και είναι κάτι το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία προκαλεί αμηχανία στους αντιπάλους μας». Μεταξύ άλλων, ο ίδιος τόνισε ότι οι επικείμενες εκλογές είναι περισσότερο κρίσιμες από ποτέ, γιατί όπως διευκρίνισε «στη χώρα μας από το 2019 έως σήμερα έγιναν πράγματι πολλά βήματα μπροστά. Αυτό που είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, είναι να διαφυλαχθούν όσα πετύχαμε και να κάνουμε και άλλα βήματα μπροστά. Να μην έχουμε κανένα πισωγύρισμα. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση της ΝΔ μοιράζει δίκαια το μέρισμα ανάπτυξης «Οι πολιτικές μας δεν αφορούν μόνο χρήματα, αλλά και τη βελτίωση της ζωής εργαζομένων, αναπήρων, νέων ζευγαριών και συνταξιούχων», τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής του ο βουλευτής της ΝΔ Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση «μοιράζει δίκαια» το μέρισμα ανάπτυξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική είναι η αιχμή του κυβερνητικού δόρατος και η κοινωνική φροντίδα είναι το ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, ο κ. Καράογλου επισήμανε ότι «επί σχεδόν τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση εφαρμόζει κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα». Μεταξύ άλλων, ο ίδιος κάλεσε τους παρευρισκόμενους να αναλογιστούν σε ποιο σημείο βρισκόταν η χώρα πριν τις εθνικές του 2019 και τα άλματα προόδου που έχουν γίνει την τελευταία τετραετία παρά τις εξωγενείς δυσκολίες. «Στις εθνικές εκλογές του 2023 αναμετρώνται δυο κόσμοι. Ο ένας του ρεαλισμού και της υπευθυνότητας και ο άλλος των εύκολων υποσχέσεων και των αυταπατών. Άρα, όταν βρεθούμε μπροστά στην κάλπη, καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν θα συνεχίσουμε μπροστά ως έθνος ή αν θα επιστρέψουμε στις παθογένειες του χθες. Αυτοδύναμη ΝΔ σημαίνει εγγύηση σταθερότητας» είπε. Στην εκδήλωση, τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής ΔΥΠΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης Κανελλίδης και αναφερόμενος στη μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ και τις πολιτικές αποκλιμάκωσης της ανεργίας, είπε:«Η δουλειά δεν πρόκειται να έρθει να μας βρει στο σπίτι. Η πανδημία αποτέλεσε έναυσμα για μια περίοδο μετασχηματισμών στην εθνική και οικονομική ζωή της χώρας. Υπό το πρίσμα αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μια οικονομική ανάπτυξη με κύριο κριτήριο μόνο την αύξηση του προϊόντος χωρίς άλλα κριτήρια. Προτείνω συνεπώς ως βάση σχεδιασμού των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και των δράσεων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης είναι ο τοπικός κοινωνικός διάλογος ο οποίος θα δομηθεί στη λογική της ιεράρχησης των αναγκών των κοινωνιών». Ο γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα, Δημήτρης Μπρούσας σημείωσε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα και πως στο χώρο της εργασίας έχουν γίνει πολλά. «Η ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών αυτήν την περίοδο δεν αφορά μόνο κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης αλλά πρωτίστως τη λειτουργία της οικονομίας και την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Η συνθήκη της οικονομικής ανασφάλειας δεν πρέπει να μετατραπεί σε συνθήκη κοινωνικής ανασφάλειας», επισήμανε. Ειδήσεις σήμερα:Φρίκη στη Μεσσηνία: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανηψιάς του Η Κολοβού άνοιξε λογαριασμό για να… σωθεί το σπίτι της Τετ α τετ Ουίλιαμ με Μπάιντεν στη σκιά του σκανδάλου με τα ρατσιστικά σχόλια στο παλάτι BEST OF NETWORK 04.12.2022, 15:30 04.12.2022, 16:45 01.12.2022, 14:05 04.12.2022, 16:24 04.12.2022, 16:27 04.12.2022, 13:00

