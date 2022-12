Έρευνα Opinion Poll: Στο 7,9% η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ Η Ν.Δ συγκεντρώνει 32,1% στην πρόθεση ψήφου έναντι 24,2% του ΣΥΡΙΖΑ – Στο 11,2% το ΠΑΣΟΚ Σημαντικό προβάδισμα 7,9% υπέρ της Ν.Δ καταγράφεται στη νέα έρευνα της Opinion Poll. Πιο συγκεκριμένα η Ν.Δ συγκεντρώνει 32.1% στην πρόθεση ψήφου έναντι 24.2% του ΣΥΡΙΖΑ, 11.2% του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, 4.5% του Κ.Κ.Ε, 3.9% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, 2.3% του ΜΕΡΑ 25, 2.4% του Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και 1% της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων διαμορφώνονται 33.8%, 25.5%, 11.8%, 4.7%, 4.1%, 2.4%, 2.5% και 1% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι Αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 10.8% ( 11.4% επί των εγκύρων). Στην έρευνα της Opinion Poll για τον Lykavitos.gr, ως πιο σοβαρά προβλήματα για τη χώρα, προβλήματα που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες καταγράφονται: Η ακρίβεια με 68.7%, η ενεργειακή κρίση/ ύψος τιμολογίων ενέργειας με 22.4%, τα εθνικά θέματα /Ελληνοτουρκικά με 20.2% και ακολουθούν η ανεργία με 8.5%, οι υποκλοπές με 5.8%, η κατάσταση στο Ε.Σ.Υ με 5.2%, η διαφορά και η εγκληματικότητα/ παραβατικότητα με 4.2% κ.λ.π. Υπάρχει μια θετική αξιολόγηση για το καλάθι του νοικοκυριού από 38%, ενώ το 58% έχει αντίθετη άποψη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης για το μέτρο καταγράφονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με θετική αξιολόγηση του μέτρου από το 62.8% και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το 53%. Στα υπόλοιπα κόμματα η θετική αξιολόγηση είναι 19.4% ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, 22.3% του Κ.Κ.Ε, 21% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και 20.6% του ΜΕΡΑ 25. Μιλάμε πάντα για τους ψηφοφόρους στις Εθνικές εκλογές του 2019. Η ικανοποίηση από τα μέτρα που έχει πάρει συνολικά η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανέρχεται στο 47%, ενώ το 52% έχει μάλλον ή καθαρά αρνητική αξιολόγηση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικής και μάλλον θετικής αξιολόγησης εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 69.2% και του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με 61.4%. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό αυτό είναι 25.9%, του Κ.Κ.Ε 29.6%, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 37.8% και του ΜΕΡΑ 25 31.4%. Το θέμα των υποκλοπών αν και εμφανίζεται σχετικά χαμηλά στην συγκριτική αξιολόγηση που ο κάθε απαντών είχε την δυνατότητα μέχρι δύο απαντήσεις, όταν αξιολογείται αυτοτελώς, θεωρείται ως σοβαρό θέμα από το 61%, ενώ το 35% απαντά λίγο και καθόλου. Ανεβασμένα σε σχέση με το κεντρικό αποτέλεσμα είναι τα ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ με 83.2%, του Κ.Κ.Ε με 79.6% και του ΜΕΡΑ 25 με 90.2%. Εμφανίζονται χαμηλά τα ποσοστά όσων δηλώνουν ότι έχει χειριστεί σωστά το θέμα των υποκλοπών τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και η Αντιπολίτευση και η Δικαιοσύνη. Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι 29%, 25.8% και 24%. Βρίσκουμε δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης στους χειρισμούς της Δικαιοσύνης. Το 38% θεωρεί ότι οι παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων και άλλων που καταγγέλλονται τις τελευταίες εβδομάδες από Μ.Μ.Ε και Κόμματα ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και ότι την ευθύνη έχει ο Πρωθυπουργός, το 17% θεωρεί ότι δεν ισχύουν αλλά εντάσσονται σε ένα πόλεμο οικονομικών Κέντρων κατά του Πρωθυπουργού και το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 40% δηλώνει ότι δεν μπορεί να παίρνει θέση αν δεν κατατεθούν αποδείξεις. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υιοθέτησης των καταγγελιών και επίρριψης της ευθύνης στον Πρωθυπουργό βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ με 58.1%, στο Κ.Κ.Ε με 46.3%, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 47.4% και το ΜΕΡΑ 25 με 45.7%. Ενδιαφέρον έχει ότι 27% δηλώνει ότι η υπόθεση των υποκλοπών μπορεί πολύ και αρκετά να επηρεάσει την τελική επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσει. Το 16% απαντά λίγο και το 54% καθόλου. Τα υψηλότερα ποσοστά όσων δηλώνουν ότι πολύ και αρκετά είναι πιθανό να επηρεαστούν εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 50.3% και του ΜΕΡΑ 25 με 48.6%. Στα άλλα κόμματα αυτό το ποσοστό εμφανίζεται: Στην Ν.Δ 17.9%, στο ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ 30.5%, του Κ.Κ.Ε 31.5% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 24.3%. Στον χώρο του Κέντρου το ποσοστό αυτό είναι 25.4%. Το 39% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από το συνολικό έργο της Κυβέρνησης, με το 25% να δηλώνει λίγο και το 35% καθόλου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 66.5% και του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με 53%. Ως προς τον ιδεολογικό αυτοπροσδιορισμό, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Κεντροδεξιά με 74.5%, στην Δεξιά με 64.1% και στο Κέντρο με 48.1%. Ταυτόχρονα όμως, το 25% θεωρεί ότι τα πράγματα για την χώρα και την κοινωνία θα ήταν καλύτερα αν είχαμε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με το 15% να απαντά μάλλον όχι και το 54% όχι (άθροισμα 69%). Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό που απαντά ότι θα ήταν καλύτερα είναι 59.5%. Την ίδια άποψη έχει το 8.9% της Ν.Δ, το 9.8% του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, το 24.1% του Κ.Κ.Ε και το 30.6% του ΜΕΡΑ 25. Στον χώρο του Κέντρου την ίδια άποψη έχει το 15.6%. Το 41% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την συνολική παρουσία και το έργο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 23% να δηλώνει λίγο και το 36% καθόλου. Τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής του έργου του Πρωθυπουργού εμφανίζονται στην Ν.Δ με 69.4% και στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 54.9%. Επίσης ως προς τον ιδεολογικό αυτοπροσδιορισμό τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης εμφανίζονται στην Κεντροδεξιά με 74.9%, στην Δεξιά με 67.2% και στο Κέντρο με 52%. Παράλληλα, από την συνολική παρουσία και την αντιπολιτευτική τακτική του Αλέξη Τσίπρα πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι δηλώνουν το 20%, λίγο το 28% και καθόλου το 51%. Το μεγαλύτερο ποσοστά ικανοποίησης εμφανίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ με 44.4%. Στον χώρο του Κέντρου το ποσοστό αυτό είναι 13.7%. Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με θετικές απόψεις 46.8% έναντι 52.3% αρνητικών. Δεύτερος είναι ο Ν. Ανδρουλάκης με 38.5% έναντι 50.9%. Ακολουθεί ο Α. Τσίπρας με 32.6% έναντι 65.1%. Ακολουθούν οι Δ. Κουτσούμπας με 26.3% έναντι 64.6%, Γ. Βαρουφάκης με 21.3% έναντι 72.9% και Κ. Βελόπουλος με 17.1% έναντι 76.2%. Σημαντικό προβάδισμα εμφανίζει ο Πρωθυπουργός έναντι του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στους έξι από τους επτά κρίσιμους τομείς σχετικά με το ποιος μπορεί να τον διαχειριστεί καλύτερα. Για την Εξωτερική Πολιτική και την ασφάλεια της χώρας με 54.5% έναντι 20.3%, για το Μεταναστευτικό/ Προσφυγικό με 48.2% έναντι 21.3%, για τα θέματα της Οικονομίας και της Ανάπτυξης με 47.1% έναντι 25.5%, για τα προβλήματα της εγκληματικότητας με 46.4% έναντι 20.2%, για την ακρίβεια με 40.5% έναντι 30.1% και για τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, προστασίας της Δημοκρατίας με 37.1% έναντι 30.1%. Ο κ. Α. Τσίπρας προηγείται του κ. Κ. Μητσοτάκη με 37.5% έναντι 35.8% στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στήριξης των ασθενέστερων. Συνολικά δε, ποιον κατάλληλο για Πρωθυπουργό θεωρούν τον Κ. Μητσοτάκη το 45.3% έναντι του 27.6% που επιλέγουν τον Α. Τσίπρα, με τον Κανένα να συγκεντρώνει 24.2%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ο Κ. Μητσοτάκης τα συγκεντρώνει στην Ν.Δ με 76% και στο ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με 62.7%, ενώ ο Α. Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ με 65.6% , στο Κ.Κ.Ε με 35.2% και στο ΜΕΡΑ 25 με 33.4%. Το 64.6% θεωρεί ότι στις ερχόμενες εκλογές θα νικήσει η Ν.Δ έναντι 19.2% που πιστεύει ότι θα νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, σε σχέση με τι Κυβέρνηση θα προτιμούσαν να προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές , το 29.1% δηλώνει αυτοδύναμη Ν.Δ, το 10.5% Κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, το 10.6% αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το 8.3% Κυβέρνηση Συνεργασίας Ν.Δ- ΠΑΣΟΚ, το 6.4% μια Κυβέρνηση και των τριών, το 4.9% Κυβέρνηση τεχνοκρατών , το 2.7% Κυβέρνηση Ν.Δ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κ.λ.π. Από τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της έρευνας στο σύνολό τους προκύπτει και η εξήγηση της πρόθεσης ψήφου όπως καταγράφεται. Οι καλύτερες επιδόσεις της Κυβέρνησης σε σχέση με το τι θα μπορούσαν να περιμένουν από μια Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη υπεροχή του Κ. Μητσοτάκη σε σχέση με τον Α. Τσίπρα στη δυνατότητα διαχείρισης κρίσιμων ζητημάτων και στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, η κυριαρχία στον χώρο του Κέντρου παρά τις όποιες μικρές φθορές που δεν επιλέγουν όμως άλλο κόμμα και η αδυναμία της Αντιπολίτευσης να δημιουργήσει ένα ρεύμα υπέρ της είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της δημοσκοπικής πάντα εικόνας. 