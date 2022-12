Ανανεωτική Αριστερά: Το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πάση θυσία να επιστρέψει στην εξουσία Επιμένει η συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην οδό της αυτόνομης πορείας Την ανάγκη ενός συνεκτικού αφηγήματος από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, που να εμπνέει τον κόσμο της κεντροαριστεράς, επισημαίνουν τα μέλη της Ανανεωτικής Αριστεράς. Με ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Κίνησης, που συνεδρίασε χθες υπό τον Θοδωρή Μαργαρίτη, εγκρίθηκε το σχετικό κείμενο για τις πολιτικές εξελίξεις και την προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εν’ όψει των εκλογών. Στο κείμενο αναφέρεται συγκεκριμένα1. Κάθε μέρα που περνά οι πολίτες αυτής της χώρας βλέπουν τα εισοδήματα τους να μειώνονται και το βαθμό απελπισίας τους να αυξάνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τη μείωση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων έως και 40% την ώρα που τα πλέον υψηλά εισοδήματα απολαμβάνουν τις χαριστικές φοροαπαλλαγές της κυβέρνησης. Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει αφού οι προβλέψεις για τους έμμεσους φόρους, τους πιο ταξικά άδικους φόρους, είναι να αυξάνονται ακόμα 1 δις για το 2023 στα ήδη 5 δις που πλήρωσαν επιπλέον οι πολίτες το 2022. Στο ίδιο ιδεοληπτικό πνεύμα η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο για τον χώρο της υγείας που βάζει βόμβα στα θεμέλια της δημόσιας υγείας αυξάνοντας περαιτέρω τις ήδη υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας και μεγεθύνοντας τις ανισότητες. Ο μικρός αριθμός γιατρών για την απαιτούμενη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και η ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ αποτελούν μέρος των κυβερνητικών μεθοδεύσεων για την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ αγνοεί για ιδεοληπτικούς λόγους διαρθρωτικές αλλαγές που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είτε για την ακρίβεια, όπως μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, πλαφόν στη λιανική τιμή ενέργειας κ.α, είτε για τα θέματα υγείας με τις θέσεις για το ΕΣΥ που παρουσίασε σε πρόσφατη εκδήλωση. Γίνεται φανερό ότι η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με την κυβέρνηση της Ν.Δ είναι προγραμματική. Αφορά την κοινωνική μεροληψία της υπέρ των ισχυρών στρωμάτων. Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία πρέπει να ξαναθέσει το ζήτημα των ταξικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην κορυφή της ατζέντας των πολιτικών παρεμβάσεων. Είναι αναγκαία η πολιτική αντιπαράθεση με στόχο την ήττα των ασκούμενων κυβερνητικών συντηρητικών επιλογών της. 2. Το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή για τις «επισυνδέσεις» έρχεται ως συνέχεια της απαράδεκτης τακτικής συγκάλυψης-συσκότισης της υπόθεσης των υποκλοπών. Απουσιάζει από το νομοσχέδιο φανερά κάθε διάθεση λογοδοσίας σχετικά με το modus operandi των μελλοντικών παρακολουθήσεων, ενώ εντύπωση προκαλεί και η υπέρμετρη διεύρυνση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας που ανοίγει την πόρτα στην χωρίς όρια παρακολούθηση χιλιάδων πολιτών. Η απαξίωση θεσμών και αξιών της δημοκρατίας απομακρύνουν την κυβέρνηση της Ν.Δ από τον πολιτικό φιλελευθερισμό που ασπάζεται ως κόμμα της Κεντροδεξιάς. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Ν.Δ με τις πολιτικές που ασκεί, δεν αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας στη χώρα. Κύριο μέλημα της ηγετικής ομάδας είναι η παραμονή της στην εξουσία και μόνο. Η Ν.Δ, ανεξάρτητα από ποιο πρόσωπο βρίσκεται στην ηγεσία του κόμματος, δεν μπορεί να αποτελεί προνομιακό σύμμαχο για ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έχει σε προτεραιότητα τα θέματα θεσμών, διαφάνειας και δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά διαρκώς «προοδευτική διακυβέρνηση» χωρίς συνεκτικό σχέδιο, ενώ δεν έχει ψελλίσει την παραμικρή αυτοκριτική για την προηγούμενη συνεργασία του με ένα από τα πιο αντιδραστικά κόμματα όπως οι ΑΝΕΛ. Οι όποιες προσπάθειές του για την άσκηση μιας εποικοδομητικής αντιπολίτευσης σκοντάφτει στη λογική της κατά μέτωπο επίθεσης -η οποία αν και οξεία- δεν επικεντρώνεται στις ταξικές πολιτικές της ΝΔ. Δείχνει και αυτό με τη σειρά του πως το μόνο πράγμα που το ενδιαφέρει είναι η πάση θυσία επιστροφή του στην εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, μακριά από κραυγές, λαϊκίστικές πρακτικές και «αντιδεξιά μέτωπα» από την πρώτη στιγμή έθεσε στην διάθεση των αρχών όλα τα στοιχεία που είχε στην διάθεση του για τις υποκλοπές και συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τη δυσώδη αυτή υπόθεση. 3.Σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων και τεκτονικών αλλαγών στο κόσμο είναι ανάγκη οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και της ευρύτερης Κεντροαριστεράς να προχωρήσουν στον αναστοχασμό γύρω από τους λόγους που τροφοδοτούν τις ακραίες ανορθολογικές τάσεις. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ένα ενιαίο στρατηγικό αφήγημα που να δημιουργεί έμπνευση στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα στη νεολαία. Να απαντά στις συντηρητικές δυνάμεις που επιχειρούν συμψηφισμούς των λαϊκών διεκδικήσεων γενικεύοντας και απλουστεύοντας το πρόβλημα του λαϊκισμού. Εμείς ως Ανανεωτική Αριστερά επιμένουμε σε ένα σχέδιο διαρθρωτικών αλλαγών στη χώρα για προοδευτικές και εναλλακτικές λύσεις με κοινωνικό πρόσημο. 