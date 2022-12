Καραμανλής: Σημαντική χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την Αλεξανδρούπολη

Στη σημασία της έγκρισης ένταξης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, κατά τις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα Δευτέρα 5.12.2022, στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός, στην παρέμβασή του τόνισε ότι το ΔΕΔ-Μ αποτελεί «τη βάση της πολιτικής μεταφορών και των επενδυτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, και, ταυτόχρονα, ένα εργαλείο αειφορίας, συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης», επισημαίνοντας πως τα κράτη – μέλη, σε αντίθεση με το παρελθόν, κινήθηκαν με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώθηκε από τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε: «Η Αλεξανδρούπολη, μέσω των πολλαπλών και σταθεροποιητικών για την περιοχή ρόλων της ως ενεργειακός, μεταφορικός και στρατιωτικός κόμβος, αποτελεί πλέον λιμάνι του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ». Επιπλέον, τόνισε ότι, με την ένταξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο ΔΕΔ-Μ, «ξεκλειδώνουν χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, προσελκύοντας, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον και για ιδιωτικά κεφάλαια, για τη βελτίωση των υποδομών του». Ο κ. Καραμανλής επισήμανε, επίσης, ότι η Αλεξανδρούπολη, ως ενεργειακός, μεταφορικός και στρατιωτικός κόμβος, διαδραματίζει, πλέον, σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. «Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε μετά από συντονισμένες προσπάθειες των τελευταίων τριών ετών και αποδίδει στο συγκεκριμένο λιμάνι τη γεωστρατηγική σημασία που του ανήκει μέσα στο ΔΕΔ-Μ», είπε ο υπουργός. Ο κ. Καραμανλής, έκανε επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στο διακρατικό έργο κοινού ενδιαφέροντος “Sea2Sea”, που αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης στο Αιγαίο με αυτούς του Μπουργκάς και της Βάρνας στη Μαύρη Θάλασσα και Ρούσε στο Δούναβη. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία, προχωρούν πλέον συντονισμένα αναγνωρίζοντας τους υψηλούς στόχους της Πρότασης Κανονισμού για τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου υψηλών προδιαγραφών, χωρίς αποκλεισμούς, με δυνατότητες για προσέλκυση κεφαλαίων. «Ήδη, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου προκηρύξαμε τα σιδηροδρομικά έργα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 4,5 δισ. ευρώ και που όταν θα ολοκληρωθεί θα αλλάξει τον χάρτη των μεταφορών», υπογραμμίζοντας ότι «τα σιδηροδρομικά έργα σημαίνουν πρόοδο, ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας μας, τοπική ανάπτυξη, καλύτερη καθημερινότητα και ποιότητα ζωής». Μάλιστα, τόνισε ότι «εντός 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους και αυτή η σύνδεση των πέντε θαλάσσιων και ενός ποτάμιου λιμένα, αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά φορτία και ροές μεταξύ χωρών της Μέσης και Άπω Ανατολής και χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου». Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής μαζί με τον ομόλογό του από την Βουλγαρία κ. Alexiev, ενημέρωσαν την Επίτροπο Μεταφορών κα Α. Valean σχετικά με το έργο “Sea2Sea” και υπογράμμισαν την ανάγκη για στενή συνεργασία και στήριξη από πλευράς ΕΕ. Ειδήσεις σήμερα: Εν ενεργεία συνταγματάρχης ο ληστής με τη χειροβομβίδα στην Αργυρούπολη Θωρακίζεται το Αιγαίο με αντι-drones συστήματα, κορβέτες και ασκήσεις με συμμάχους Δίκη Φιλιππίδη: «Ήμουν στη σκηνή και μου έδειχνε τα γεννητικά του όργανα από τις κουίντες»

