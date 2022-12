Κρις Πάπας: Η Τουρκία παραβιάζει συνεχώς τον ελληνικό εναέριο χώρο

Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά, δήλωσε ο Κρις Πάπας, και υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων προκειμένου οι δύο χώρες να την εμβαθύνουν. Μιλώντας στο 33ο Greek Economic Summit, προέταξε πως «θα πρέπει να κάνουμε το παν να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η σχέση χαίρει της υποστήριξης αμφοτέρων των κομμάτων, τόσο των Ρεπουμπλικανών, όσο και των Δημοκρατικών». Επισήμανε πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν βασιστεί στις κοινές αξίες. «Εργαζόμαστε συνεχώς ώστε να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση, να την περάσουμε σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια, η εθνική ασφάλεια» είπε και κατέγραψε πρόοδο με την ψήφιση σημαντικής νομοθεσίας η οποία ενισχύει την παρουσία των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεργασία μεταξύ Δημοκρατικών και των Ρεμπουπλικανών. Εν συνεχεία, έκανε ειδική αναφορά στο θέμα με την προμήθεια F16 στην Τουρκία. «Χρειάστηκε να μιλήσουμε με μια πιο σκληρή γλώσσα για να απαγορεύσουμε από την κυβέρνηση να μεταφέρει τέτοιου είδους οπλικά συστήματα, όπως τα F-16, στην Τουρκία, η οποία δεν συμπεριφέρεται όπως οι άλλες χώρες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Συνεχώς κάνει υπερπτήσεις και παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο» σημείωσε ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής. Δήλωσε πως είναι υπερήφανος για την υπερκομματική ψήφιση, σχετικά με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, είπε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί ένα νομοσχέδιο με αντικείμενο την άμυνα και εκμυστηρεύτηκε πως έχει πολύ σημαντικές συζητήσεις, τόσο με Δημοκρατικούς όσο και με Ρεμπουπλικανούς βουλευτές, ώστε να περιοριστούν οι πωλήσεις όπλων στην Τουρκία όταν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ελλάδας. Αναφερθείς στην Ουκρανία, είπε πως «έχουμε μια έκνομη παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του ουκρανικού λαού» και εξέφρασε την ευαρέσκειά του που η Ελλάδα και οι ΗΠΑ είχαν την ίδια άποψη. Καταληκτικά, ο Κρις Πάππας τόνισε πως «αν δεν μπορέσουμε ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κόσμου, να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία η οποία παρέχει την ευμάρεια και τη δύναμη που χρειάζονται οι χώρες μας, τότε είμαστε πιο ευάλωτοι στην επήρεια του εξτρεμισμού και του απολυταρχισμού, που ανεβαίνει με ανησυχητικό βαθμό σε όλο τον κόσμο». Ειδήσεις σήμερα: Ληστεία στην Αργυρούπολη: Βίντεο με τον 53χρονο συνταγματάρχη – Τα χρέη στους τοκογλύφους και ο τζόγος Ιταλία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Στρόμπολι – Σεισμός και τσουνάμι 1,5 μέτρου στο νησί, εντυπωσιακά βίντεο Κιβωτός: «Ο πατήρ Αντώνιος είχε ζητήσει να μην φαίνεται το γραφείο του» λέει η εικαστικός που ζωγράφιζε τους τοίχους

