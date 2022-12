Λάσπα: Η συνάντησή μου με τον Ανδρουλάκη έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να ασχοληθώ με το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, εδώ και περίπου έναν χρόνο επιχειρεί να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην μακρόχρονη ιστορία του με την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Μόλις πρόσφατα, ανακοίνωσε τους πολιτικούς τομείς, οι οποίοι στελεχώθηκαν από πρόσωπα της κοινωνίας που επιλέχθηκαν κυριολεκτικά βάση του βιογραφικού τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, συνδύασαν και την εμπειρία αλλά και την λάμψη του ονόματος τους. Η ανακοίνωση της γνωστής παρουσιάστριας Κατερίνας Λάσπα, ως επικεφαλής του τομέα Εθελοντισμού προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτό που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι η ίδια εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με τον εθελοντισμό έχοντας προσφέρει διακριτικά σε ευάλωτες ομάδες. Μιλώντας στο thetimes|-.gr, παραδέχεται πως «η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του ονόματος μου ως τομεάρχη Εθελοντισμού και Κοινωνικών Κινημάτων στο ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, εξέπληξε κάποιους. Στο παρελθόν έχω δεχτεί προτάσεις για να είμαι υποψήφια τόσο σε εθνικές εκλογές, όσο και για τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Αυτή τη φορά όμως, επέλεξε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Καθοριστική ήταν όπως εξηγεί η συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος. «Στην απόφαση μου έπαιξε καταλυτικό ρόλο η συνάντηση μου με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Είδα έναν νέο άνθρωπο, με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα και με μια ειλικρινή διάθεση προσφοράς. Δεν σας κρύβω, ένιωσα και κολακευμένη για την εμπιστοσύνη άνευ όρων του προέδρου, σε έναν τόσο ευαίσθητο, ανθρωποκεντρικό τομέα. Ουσιαστικά μου δόθηκε ο χώρος με μια ομάδα νέων ανθρώπων να εργαστούμε συντονισμένα με πάθος, χωρίς προϋποθέσεις, διεκδικώντας “τα αυτονόητα”…συνθήκες αξιοπρέπειας για τον συνάνθρωπο σε δυσχέρεια», σημειώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εκτιμά ότι χρονικά, η συγκυρία είναι εξαιρετική, καθ ότι είναι πιο ώριμη και με περισσότερες εμπειρίες και έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο χρόνο. Η Κατερίνα Λάσπα, μαζί με τους αναπληρωτές γραμματείς, έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται πυρετωδώς θέλοντας να βοηθήσουν και να ταξιδέψουν σε κάθε σημείο της χώρας. Μέσα στα άμεσα σχέδια της είναι η επίσκεψη και η ενίσχυση ορφανοτροφείων, αλλά και οι γυναικείες φυλακές. «Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε, να αναθερμάνουμε το αίσθημα αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Πολιτεία, αυτοδιοίκηση, φορείς, πολίτες οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί», υπογραμμίζει. Στις άμεσες προτεραιότητες τοποθετεί την «επιτακτική ανάγκη θέσπισης ενός θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των δομών με καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό στην παιδική προστασία, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης ενισχύοντας τον θεσμό της ανάδοχης οικογένειας και της υιοθεσίας και με συστράτευση όλων των Φορέων που αγωνίζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Κορυφαίας σημασίας επίσης θεωρούμε τη δημιουργία Υπηρεσιών Πρόληψης και Ενδυνάμωσης της Οικογένειας, καθώς μια οικογένεια με ευαλωτότητα έχει αποδειχθεί ότι διατρέχει πολλαπλάσιο κίνδυνο ενδοοικογενειακών προβλημάτων». «Μελετούμε “την χάρτα της Ελλάδας” σε αυτό το πεδίο και καταγράφουμε όλους τους πόρους, δυνατότητες και αδυναμίες ώστε να προχωρήσουμε σε σαφείς δράσεις και προτάσεις. Προσδοκούμε να βοηθήσουμε παρεμβατικά καλύπτοντας τα κενά που αφήνει τόσο η Πολιτεία όσο και ορισμένες ΜΚΟ», τονίζει. Όπως επισημαίνει αναλυτικά θα ανακοινωθούν έως τον Ιανουάριο όλες οι δράσεις που θα ακολουθήσουν, «απ΄ άκρη σε άκρη στη χώρα θα ταξιδέψουμε. Θα είμαστε ουσιαστικά παρόντες. Οι άνθρωποι, οι ψυχές, παραμένουν αριθμοί και στατιστικά στοιχεία, όταν η ενασχόληση μαζί τους γίνεται μόνο από τα γραφεία». Σήμερα, είναι η παγκόσμια ημέρα του Εθελοντισμού, για την Κατερίνα Λάσπα, εθελοντισμός είναι πριν από όλα ζήτημα Πολιτισμού και Κοινωνικής Παιδείας. «Η σημερινή ημέρα, ας γίνει επιπλέον εφαλτήριο για τη διάδοση της αξίας εθελοντικής συνείδησης στη χώρα μας, στη Νέα Γενιά, στους μελλοντικούς εθελοντές, ειδικά σ’αυτήν την εποχή των πολλαπλών κρίσεων, η κοινωνία μας έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, με την ελπίδα να πάψει να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Στο μεταξύ, η αξιοπρέπεια και η ζωή δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι χρέος όλων μας». Στην ερώτηση αν μέσα από την εμπειρία της ο κόσμος κινητοποιείται στα θέματα εθελοντισμού είναι αισιόδοξη και παρατηρεί ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας παραμένει ανθρώπινη, «δυστυχώς διανύουμε χρόνια όπου η αξία και η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής ευτελίζονται σε πολλά επίπεδα. Νιώθω ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας ευτυχώς παραμένει ανθρώπινη, αλληλέγγυα και ενεργή, παρά τις οικονομικές κυρίως αντιξοότητες που μπορεί να βιώνει», τονίζει. Ειδήσεις σήμερα: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών στο Ιράν Ο Ρωσικός Στρατός προσπάθησε να επιστρατεύσει τον γιο του Αλεξάντρ Λιτβινένκο Γεωργιάδης: Έρχεται το «καλάθι για τα παιχνίδια», είμαστε κοντά σε συμφωνία

