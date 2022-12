Λαγκάρντ σε Καϊλή: Αύξηση επιτοκίων για να σταθεροποιηθούν οι τιµές

Νέα αύξηση των επιτοκίων επίκειται τους προσεχείς µήνες, σύμφρωνα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Απαντώντας σε γραπτή ερώτηση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, η κυρία Λαγκάρντ επισηµαίνει πως αυτή η νοµισµατική πολιτική συνεπάγεται µεν βραχυπρόθεσµο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, µεσοπρόθεσµα όµως θα είναι ωφέλιµη, µειώνοντας τον υψηλό πληθωρισµό και οµαλοποιώντας την οικονοµία. «Η σταθερότητα των τιµών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή» αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα µέτρα δηµοσιονοµικής στήριξης για τις υψηλές τιµές ενέργειας, τονίζει πως αυτά πρέπει να είναι προσωρινά και να στηρίζουν τους πιο ευάλωτους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ανατροφοδότησης του πληθωρισµού. Ως επιπλέον τρόπο συγκράτησης των πληθωριστικών τάσεων οι οποίες είναι σε άµεση συνάρτηση µε την ενεργειακή κρίση, η Πρόεδρος της ΕΚΤ προτείνει στις κυβερνήσεις να παρέχουν κίνητρα για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασµού. Σε άλλο σηµείο της απάντησης της, τονίζει πως το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βρίσκεται υπό αναθεώρηση από την ΕΚΤ, µε στόχο τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας στις χώρες της ευρωζώνης. Η παρέµβαση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, έρχεται σε µία περίοδο που ο πληθωρισµός έχει σκαρφαλώσει σε διψήφια ποσοστά και οι τάσεις των επιτοκίων είναι συνεχώς ανοδικές, αυξάνοντας το κόστος δανεισµού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ειδήσεις σήμερα O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα ΔρούγκαΙστορίες απ’ το Μουντιάλ: Ο Ιάπωνας Ρεχάγκελ και ο Χακίμι με την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου«Δολοφόνε, ήρθες;» ξέσπασε η μητέρα της Ερατούς στη Μυτιλήνη όταν είδε τον κατηγορούμενο

