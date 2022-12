Μητσοτάκης: Απόλυτη προτεραιότητα η ένταξη μονάδων ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρισμού

«Στην Τρίπολη συντάξαμε αυτό το Αναπτυξιακό Σχέδιο για να μπορέσουμε ακριβώς να προσδιορίσουμε την ανάγκη ενός συνεκτικού σχεδίου σε Περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να συνενώνει διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να υπακούει σε μία ενιαία λογική», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της σύσκεψης, αμέσως μετά την επίσκεψή του σε επιχειρήσεις στη Βιομηχανική Περιοχής της Τρίπολης, με εκπροσώπους 18 επιχειρήσεων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Πελοποννήσου που απασχολούν συνολικά 8.375 εργαζομενους και έχουν επενδυτικό πλάνο 850 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τα επόμενα χρόνια. «Αυτά που θέσατε είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία θέσατε πριν από τρία χρόνια όταν πρωτοήρθαμε στα πράγματα. Τότε θα μιλούσατε για φορολογία, για μια οικονομία η οποία δεν αναπτυσσόταν. Τώρα έχουμε ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Προβλήματα δηλαδή ως προς το ζήτημα του κόστους του ρεύματος, το οποίο είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα που το γνωρίζουμε πολύ καλά και ξέρουμε ότι από δω και στο εξής, η προσοχή μας πρέπει να στραφεί περισσότερο στις επιχειρήσεις για να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ζήτημα της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια και το πόσο χρόνο θα χρειαστεί, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά την Ευρώπη και σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «προσωπικά θεωρώ απόλυτη προτεραιότητα την ένταξη στο δίκτυο μονάδων που μπορούν να χρησιμοποιούν ΑΠΕ για να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. Αυτό πρέπει να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, όσο πιο γρήγορα το κάνουμε τόσο πιο ανταγωνιστικοί θα είμαστε. Γνωρίζετε τις δυσκολίες και τις επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν στα δίκτυα, αλλά το θεωρώ απολύτως κρίσιμο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον παραγωγικό μας ιστό». «Είμαστε μία κυβέρνηση που μας αρέσει να λύνουμε πραγματικά προβλήματα. Πολλά προβλήματα είναι οριζόντια, άλλα είναι πάρα πολύ ειδικά. Πάντως, ξέρετε ότι έχετε συνομιλητές οι οποίοι έχουν διάθεση να ακούσουν, καταλαβαίνουν -πιστεύουμε- πως δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και νομίζω εδώ, για να πούμε και έτσι τη θετική πλευρά, διαπιστώνουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπατε, πως τα εργαλεία δημόσιας πολιτικής ουσιαστικά είναι απολύτως κρίσιμα για να προωθήσουμε επενδύσεις», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θέλω να ακούσω από εσάς ποια είναι τα βασικά ζητήματα και οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά -και εξάλλου αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα και εδώ στην ΒΙ.ΠΕ. της Τρίπολης- ότι η ανάπτυξη χωρίς παραγωγικές επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε ήδη κάνει σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτόν, αλλά μένουν πολλά ακόμα προφανώς τα οποία πρέπει να γίνουν και θα ήθελα να έχω μια εικόνα από πρώτο χέρι από εσάς ποιες είναι οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε γεωγραφικά αλλά προφανώς και κλαδικά», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Πρόκειται για μια αμιγώς 100% ελληνική εταιρεία με πάνω από μισό αιώνα εξέλιξης στον ελληνικό κλάδο φαρμάκου με το 84% της παραγωγής επώνυμων προϊόντων της να εξάγεται σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αριθμεί περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους ενώ στην Τρίπολη δημιουργείται ένα νέο παραγωγικό Campus τελικών φαρμάκων και πρώτων υλών, 8 παραγωγικές μονάδες συνολικά δυναμικότητας 270 τόνων πρώτων υλών φαρμάκων και 324 εκατομμυρίων τεμαχίων τελικών φαρμάκων. «Χαίρομαι πολύ που η σημαντική επένδυση γίνεται εδώ. Στην πανδημία είμαστε εκτεθειμένοι στην πρόσβαση σε πρώτες ύλες για φάρμακα. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική αυτονομίας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στη διασπορά παραγωγικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. «Είναι εφικτή η επένδυση γιατί δώσαμε κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρίες να επενδύσουν στη χώρα μας», συμπλήρωσε προσθέτοντας πως θα δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας όχι μόνο για την Τρίπολη αλλά για όλη την Πελοπόννησο. Σήμερα η εταιρεία υλοποιεί ένα πολύπλευρο επενδυτικό πλάνο €356 εκ. που εστιάζει στην ενίσχυση της θέσης της διεθνώς και την είσοδό της σε τομείς με υψηλή αναπτυξιακή προοπτική όπως η ανάπτυξη και παραγωγή δραστικών πρώτων υλών και βιοομοειδών φαρμάκων, δραστηριότητες που υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την εταιρεία ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2008 και πρωτοστατεί στην αναγέννηση δευτερογενών πλαστικών πρώτων υλών στα Βαλκάνια και την ΕΕ. Μάλιστα, μεγάλο μέρος της παραγωγής της, σε ποσοστό 70%, προορίζεται για πελάτες στο εξωτερικό ενώ το 30% διοχετεύεται στην ελληνική αγορά. Οι επικείμενες επενδύσεις της εταιρείας αφορούν τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, την βελτιστοποίηση της ποιότητας των ανακτηθέντων υλικών πλαστικών υλικών για μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της απασχόλησης. O Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Χρήστου Λαμπρόπουλου. «Είμαστε δίπλα στον αγώνα που κάνετε. Έμπρακτα. Είμαστε μπροστά στην προσπάθεια για την καινοτομία και για τη μεταρρύθμιση. Έχουμε συνείδηση ότι μόνο με μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα, μεταρρύθμιση συνεχώς, η πατρίδα μας θα ξεπεράσει εμπόδια και προβλήματα και θα πάει μπροστά. Θερμά συγχαρητήρια για ότι έχετε πετύχει, στην εξωτερική πολιτική, στον εξοπλισμό, στην άμυνα, στη θωράκιση της πατρίδας μας, στη βελτίωση της διεθνούς της θέσης, στα θέματα της οικονομίας, όλοι θυμόμαστε τη δύσκολη δεκαετία το τι περάσαμε και το τι δυσκολίες είχαμε.Θυμόμαστε τον αγώνα που έγινε μέσα στην πανδημία, για να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο κάβο και να πάμε μπροστά. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τη στήριξη και την αγάπη μας και είμαστε δίπλα σας στον αγώνα που κάνετε, στον αγώνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Για την πατρίδα μας, για το καλύτερο μέλλον», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Νίκας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ακολούθησε, με τον Πρωθυπουργό να ευχαριστεί για τη σημαντική δουλειά που επιτελείται στην Περιφέρεια: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημαντική δουλειά την οποία επιτελείτε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και για την άριστη συνεργασία που η Περιφέρειά σας έχει με την Κεντρική Κυβέρνηση, έτσι ώστε να είμαστε σήμερα σε θέση σε λίγο να παρουσιάσουμε, παρουσία πολλών Υπουργών της κυβέρνησής μας, ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου». Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους της Τρίπολης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Τζιούμη. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία και Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και Βουλευτής Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, ο Βουλευτής Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Βουλευτής Αργολίδος, Γιάννης Ανδριανός, ο Βουλευτής Κορινθίας Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι Βουλευτές Λακωνίας, Θανάσης Δαβάκης, Νεοκλής Κρητικός και οι Βουλευτές Μεσσηνίας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

