Νικόλ Μαλλιωτάκη: Tα μαχητικά F-16 χρησιμοποιούνται για προκλήσεις από την Τουρκία

Η Ελλάδα, το λίκνο της Δημοκρατίας, μοιράζεται κοινές αξίες με τις ΗΠΑ, τόνισε η Νικόλ Μαλλιωτάκη, σε συζήτηση στο πλαίσιο του 33ου Greek Economic Summit, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διευρυνθούν οι διμερείς σχέσεις. Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής δήλωσε περήφανη που εκπροσωπεί την ελληνική κοινότητα και την Ελλάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως αυτή είναι η φιλοδοξία ενός ομογενούς που έρχεται στις ΗΠΑ. Επίσης, η Νικόλ Μαλλιωτάκη αναφέρθηκε στη σημασία της διακομματικής στήριξης της τροπολογίας για την απαγόρευση προμήθειας στην Τουρκία, μαχητικών αεροσκαφών F-16 που χρησιμοποιούνται για προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Δήλωσε πως ήταν περήφανη στιγμή για την ίδια να είναι παρούσα στη Βουλή των Αντιπροσωπών, όταν πριν από μερικούς μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία. Σημείωσε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε μια εξαιρετική και ελκυστική ομιλία στα μέλη του Κογκρέσου όταν αναφέρθηκε για το πώς τα θεμελια των δύο χωρών είναι παρόμοια, η Ελλάδα είναι το λίκνο της Δημοκρατίας και οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει αυτές τις αρχές για τη δημοκρατία τους. «Αυτό είναι ένα σταθερό θεμέλιο που πρέπει να μεγαλώσουμε». Σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε πως έθεσε την ανάγκη ενεργειακής ανεξαρτησίας των χωρών. Τόνισε πως υποστηρίζει την καθαρή ενέργεια και τη δαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, χωρίς ωστόσο αποκλεισμό των παραδοσιακών μορφών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ως βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, προέταξε την ανάγκη οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τις εγχώριες πηγές ενέργειας και να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας. Ειδήσεις σήμερα: Ληστεία στην Αργυρούπολη: Βίντεο με τον 53χρονο συνταγματάρχη – Τα χρέη στους τοκογλύφους και ο τζόγος Ιταλία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Στρόμπολι – Σεισμός και τσουνάμι 1,5 μέτρου στο νησί, εντυπωσιακά βίντεο Κιβωτός: «Ο πατήρ Αντώνιος είχε ζητήσει να μην φαίνεται το γραφείο του» λέει η εικαστικός που ζωγράφιζε τους τοίχους

