Οικονόμου για Τσίπρα: Η Δικαιοσύνη δεν θα αφήσει καμία σκιά απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «άκρως επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο» τον υπαινιγμό ότι ο πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων Την βεβαιότητά του ότι η Δικαιοσύνη θα παρέμβει και δεν θα επιτρέψει την παραμικρή σκιά «απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες» εξέφρασε με δήλωση του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στον κ. Ντογιάκο Παράλληλα ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε "άκρως επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο" τον υπαινιγμό ότι ο πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. «Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα επιτελεί τον ρόλο της ως ένας εκ των βασικών πυλώνων της Δημοκρατίας μας. Απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες και βάσιμους ισχυρισμούς, παρεμβαίνει και δεν επιτρέπει την παραμικρή σκιά. Το ίδιο είμαστε βέβαιοι ότι κάνει και σε ό,τι αφορά όσα δημοσιεύονται την τελευταία περίοδο» είπε ο κ. Οικονόμου. Επισήμανε ότι «η κυβέρνηση έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη» και προσέθεσε: «Αυτός είναι και ο μόνος θεσμικά ορθός τρόπος προκειμένου να διελευκανθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής σε ότι αφορά είτε τους αυτουργούς, είτε τους μυθοπλάστες. Καλωσορίζουμε στην αντίληψη αυτή και τον κ. Τσίπρα ο οποίος εξέφρασε σήμερα την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Ο κ. Οικονόμου έκλεισε τη δήλωση του με ένα υστερόγραφο: «ΥΓ: Είναι άκρως επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, να διατυπώνεται ο υπαινιγμός ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».

