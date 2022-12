Οικονόμου: Όποιος έχει σχέδιο και αποφασιστικότηταμπορεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία

«Η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την κλιματική κρίση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άλλαξαν άρδην τα πάντα στο παγκόσμιο σκηνικό. Βεβαιότητες κατέρρευσαν, τεράστιες αναπροσαρμογές συντελούνται σε κάθε χώρο και σε κάθε τομέα, οι οικονομίες κι οι κοινωνίες στροβιλίζονται αναζητώντας μια καινούργια ισορροπία. Όλα σχεδόν τίθενται από μηδενική βάση κι ένας νέος κόσμος ξημερώνει ο οποίος θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίσαμε μέχρι το 2019», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Υπογράμμισε ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες και χρειάζεται τεράστια προσοχή ώστε να μη βρεθείς πίσω από τις εξελίξεις ή να μη βουλιάξεις υπό την πίεση των εξελίξεων. Επεσήμανε ότι «όποιος διαθέτει σχέδιο, τόλμη, αποφασιστικότητα, γνώση μπορεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ανταπεξέλθει με επάρκεια και στους δύο αυτούς τομείς». Είπε ότι «η κρυμμένη δυναμική της Ελλάδας σε ανθρώπους και σε πόρους αρχίζει να δείχνει το εύρος της και τα αποτελέσματα αυτά είναι ήδη ορατά σε κάποιο βαθμό. Η Ελλάδα έχει ανοίξει βήμα και η πορεία αυτή που με τόσο κόπο ξεκίνησε από όλους μας δεν πρέπει να ανακοπεί. Δεν μας αξίζει να ανακοπεί». Πρόσθεσε: «Η Ελλάδα ξεκινάει από προνομιακή αφετηρία. Αποπνέει δυναμισμό κι έχει κερδίσει τον διεθνή σεβασμό». Καθώς και ότι «στη νέα τετραετία απελευθερωμένοι από όλα τα βαρίδια της μεταμνημονιακής εποχής θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα και πλέον ωφέλιμα για όλους, φέρνοντας την Ελλάδα, την πατρίδα μας στο επίπεδο από κάθε πλευρά των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Ξέρουμε το πώς και μπορούμε να το πράξουμε. Με ισχυρή εντολή από την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει ως εχέγγυο το έργο μας θα πάμε και ψηλότερα και καλύτερα». Υπογράμμισε ότι η ιστορική εμπειρία έχει δείξει πως η επιτυχία από την καταστροφή απέχει μια λανθασμένη απόφαση επισημαίνοντας πως στον αντίποδα η αξιωματική αντιπολίτευση εκφράζει παρωχημένες και ανεπίκαιρες πολιτικές αρχές, δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στον κόσμο του σήμερα και στις προκλήσεις του. Μίλησε για διαχωριστικές γραμμές που είναι σαφείς και έμπρακτες και είπε ότι ο νέος κόσμος απαιτεί εφευρετικές και θαρραλέες λύσεις. Υπογράμμισε επίσης πως οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν κατά βάση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει στη θέση του πρωθυπουργού κι έχουν δοκιμαστεί στη θέση αυτή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην είσπραξη μέχρι τέλος του χρόνου της έκτακτης εισφοράς 90% στα υπερέσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαιώθηκε ήδη από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ποσό 367 εκατομμυρίων ευρώ για την έκτακτη εισφορά 90%, με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και το ποσό αυτό θα είναι καταβλητέο μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η βεβαίωση άλλων 6,5 εκατ. ευρώ από τις υπόλοιπες ΔΟΥ και το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς για τη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται στα 373,54 εκατ. ευρώ. Μίλησε επίσης για πρωτοποριακές ρυθμίσεις που αποδεικνύουν υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία και είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Κλείνοντας θέλησε να αναφερθεί όπως είπε σε μια σημαντική εξέλιξη στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 519,64 εκατομμύρια ευρώ. Ειδήσεις σήμερα Προμήθειες 1,2 δισ. ευρώ εισπράττουν κάθε χρόνο οι τράπεζες – Πώς να τις αποφύγετε €300.000 σε λογαριασμούς και €350.000 σε μετρητά δείχνουν μαύρο χρήμα στην «Κιβωτό» O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα Δρούγκα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )