Ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδείες με προεκλογικό άρωμα και αναπτυξιακό πρόσημο

Μερικές εβδομάδες μετά τη διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα, ο πρωθυπουργός επιστρέφει στο τερέν των περιοδειών με αιχμή την προβολή του κυβερνητικού έργου και επισκέπτεται την Τρίπολη. Το μοντέλο της Πάτρας, πλέον, λειτουργεί και ως οδηγός για τις περιοδείες του πρωθυπουργού από εδώ και πέρα: θα βρίσκεται σε έναν νομό μιας περιφέρειας, θα συζητά, όμως, για όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν για όλη την περιφέρεια. Αυτό συνέβη στην Πάτρα, με τη συζήτηση να αφορά όλα τα αναπτυξιακά έργα της Δυτικής Ελλάδας, ενώ η σημερινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην αρκαδική πρωτεύουσα θα είναι η θρυαλλίδα συζήτησης για όλη την Πελοπόννησο. Όπως έχει ξαναγράψει το thetimes|-.gr, στο πρόγραμμα μπαίνει μετά τα Φώτα η Λάρισα, ενώ ως τις εκλογές που θα γίνουν μάλλον την άνοιξη θα ακολουθήσουν η Κοζάνη και τα Ιωάννινα, ώστε να έχει καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος η ηπειρωτική Ελλάδα. Τον κ. Μητσοτάκη, παράλληλα, θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο υπουργικό κλιμάκιο που θα κάνει επαφές και θα συμμετάσχει σε παράλληλες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Μητσοτάκης, όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών, θα βγαίνει όλο και περισσότερο από το Μέγαρο Μαξίμου, προβάλλοντας τα έργα υποδομής που δρομολόγησε η κυβέρνηση κατά τόπους, αλλά και όσα σχεδιάζει το επόμενο διάστημα, εξεδεικεύοντας το κυβερνητικό έργο για τα τοπικά ακροατήρια. Το ίδιο κάνει, άλλωστε, και μέσω των αναρτήσεων στο Facebook κάθε Κυριακή, στις οποίες κωδικοποιεί τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης εβδομάδας, σε μια προσπάθεια οι πολίτες, αλλά και τα στελέχη της ΝΔ, να έχουν καλύτερη εποπτεία των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και να επικοινωνούν καλύτερα το κυβερνητικό έργο. Ο πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφθεί τη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, ενώ στις 12:00 θα παρουσιαστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα Πελοποννήσου και οι υπουργοί θα έχουν παράλληλες θεματικές συσκέψεις. Ο κ. Μητσοτάκης θα δει και τους γαλάζιους βουλευτές των νομών της Πελοποννήσου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην Τρίπολη. Σημειωτέον, χθες ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος ανακοίνωσε ότι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ δεν θα περιληφθούν εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις είχαν υπάρξει γκρίνιες από βουλευτές του κόμματος. Παράλληλα, πέραν του κ. Μητσοτάκη θα συνεχιστούν και οι περιοδείες άλλων γαλάζιων στελεχών. Έτσι την Τρίτη και την Τετάρτη, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταξάκης, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός θα βρίσκονται στα Χανιά για την Πολιτική ΑΚαδημία που διοργανώνει η ΝΔ για όλα τα στελέχη από την Κρήτη. Ειδήσεις σήμερα: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών στο Ιράν Ο Ρωσικός Στρατός προσπάθησε να επιστρατεύσει τον γιο του Αλεξάντρ Λιτβινένκο Γεωργιάδης: Έρχεται το «καλάθι για τα παιχνίδια», είμαστε κοντά σε συμφωνία

