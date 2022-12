Παναγιωτόπουλος: Σε διαδικασία παράδοσης η δεύτερη εξάδα μαχητικών αεροσκαφών Rafale

Η δεύτερη εξάδα των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, από τα 24 συνολικά που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η Ελλάδα, είναι σε διαδικασία παράδοσης, τόνισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε ότι έχουν έρθει τα δύο πρώτα, τις προάλλες ήρθε ένα τρίτο και αναμένεται άλλο ένα, αρχές του έτους. Πιο συγκεκριμένα μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι άλλα έξι Rafale αναμένονται «μέσα στο 2023 κι άλλα έξι το επόμενο έτος». Χαρακτήρισε επιβεβλημένη «την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού» επισημαίνοντας ότι οι φρεγάτες «είναι καράβια 40 ετών». «Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη συμφωνήσει», συνέχισε, «να αποκτήσουμε τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες, τις λεγόμενες “Belh@rra”. Ναυπηγείται τώρα η πρώτη και για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στη Γαλλία». Ανέφερε ότι «υπάρχει εναλλακτική για την πρόσκτηση μίας ακόμα» ενώ συμπλήρωσε ότι απομένει «η τελική απόφαση» για να προχωρήσουμε «σε εκσυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών τύπου “MEKO” που είναι τα σχετικά νεότερα πλοία αλλά πάλι έχουν ηλικία 30 με 35 χρόνια». Για τις κορβέτες, ο Ν. Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό αξιολογεί τις τελικές προτάσεις των δύο φιναλίστ, θα έλεγα, αυτού του διαγωνισμού, των Γάλλων και των Ιταλών». «Θέλουμε», πρόσθεσε, «σε αυτό το πρόγραμμα να υπάρχει ναυπήγηση σε ελληνικό ναυπηγείο. Δεν θα είναι το πρώτο καράβι ασφαλώς, δεν θα είναι η πρώτη κορβέτα. Από τη δεύτερη και μετά όμως θα έχουμε συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Είναι η ανάσταση στην πράξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας». Για τις τουρκικές προκλήσεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε «η αποτροπή είναι σπουδαία υπόθεση και η Ελλάδα έχει κάνει πολλά βήματα για να ενισχύσει το αποτρεπτικό της αποτύπωμα, τα τελευταία χρόνια». «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι αξιόμαχες, είναι ικανές, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Η δική μας δουλειά είναι να βοηθήσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους» συνέχισε. Στάθηκε στην «οικοδόμηση των συμμαχιών της χώρας σε πάρα πολλά επίπεδα, είτε σε μορφή πολυμερών σχημάτων είτε σε μορφή διμερών επαφών», υπογραμμίζοντας ότι «έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, σημαντικά οφέλη το τελευταίο διάστημα». Αναφέρθηκε στις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία αλλά και στην αναβάθμιση υποδομών με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Για τη σχέση του με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, είπε ότι «είναι αρκετά καλή. Έχουμε την ευχέρεια να ανταλλάσσουμε μηνύματα ο ένας με τον άλλον αν χρειαστεί, για όπου χρειαστεί». «Θεωρώ», ανέφερε, «ότι αν υπάρχει ένα περιθώριο να υπάρξει κατανόηση, θα πρέπει η Τουρκία να σταματήσει να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά». «Είναι απαράδεκτο ένας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να απειλεί κάποιον άλλον με στρατιωτική δράση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε και δεν δέχονται και οι εταίροι στο ΝΑΤΟ» συνέχισε. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεχθούμε ότι η Τουρκία υιοθετεί μια συνολική αναθεωρητική στάση, τότε οι εκλογές ή μάλλον η ολοκλήρωση της εκλογικής κατάστασης στην Τουρκία δεν θα αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Αναθεωρητισμός σημαίνει ότι αρχίζω και διεκδικώ πράγματα στην περιοχή. Θέλω να αλλάξω το status quo στην περιοχή. Άρα θεωρώ ότι η συνολική στρατηγική της Τουρκίας, εφόσον διέπεται από αυτό το πνεύμα του αναθεωρητισμού, δεν θα αλλάξει» τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. Για το ενδεχόμενο παραχώρησης του συστήματος S-300 στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση» ενώ προσέθεσε ότι «οι Ουκρανοί βέβαια ρώτησαν. Είχα την ευκαιρία να το ακούσω με τα αυτιά μου -από τον ίδιο τον Πρόεδρο Ζελένσκι- και να απαντήσω όταν πριν από ένα μήνα περίπου συνόδευσα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην επίσκεψή της στο Κίεβο κι είχαμε συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά». «Η απάντησή μου ήταν και εξακολουθεί να είναι, για λογαριασμό της κυβέρνησης βέβαια, του πρωθυπουργού, σταθερή και απαράλλαχτη» ανέφερε. «Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη κάποιων οπλικών συστημάτων για συγκεκριμένους λόγους, επειδή αντιμετωπίζει μια απειλή. Δεν θα κάνουμε τίποτα λοιπόν, δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε το παραμικρό που θα έφερε οποιοδήποτε ρήγμα, οποιοδήποτε μικρό κενό στην αμυντική μας διάταξη έναντι αυτής της απειλής», συμπλήρωσε. «Σε κάθε περίπτωση δεν θα κάνουμε τίποτα ώστε να αποδυναμωθεί μέσα από αυτό η αμυντική μας διάταξη για συγκεκριμένους λόγους» είπε. «Καμία αλλαγή στην αμυντική μας διάταξη. Όλα αυτά τα συστήματα από όπου και αν προέρχονται, είναι εκεί για συγκεκριμένους λόγους για να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Σε αυτή τη λογική λοιπόν είμαστε και παραμένουμε», επεσήμανε ακόμη. Για την υπόθεση των υποκλοπών, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας τόνισε ότι «όταν κάθε Κυριακή βλέπει το φως της δημοσιότητας μια λίστα με ακόμα περισσότερους, από μία εφημερίδα που δεν φημίζεται για την αντικειμενικότητά της, τότε αυτό προσλαμβάνει έτσι τη διάσταση μιας πληροφορίας που δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και πάει να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις». «Είναι μία δυσάρεστη υπόθεση, καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί, από κει και πέρα όμως νομίζω ο τρόπος που βλέπει το φως της δημοσιότητας δεν με πείθει κι επιφυλάσσομαι μήπως βρεθώ κι εγώ σε κάποια άλλη λίστα προσεχώς» είπε ο Ν. Παναγιωτόπουλος. Για την αύξηση της θητείας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτή η κουβέντα» καθώς γίνεται αποτίμηση «του κατά πόσον απέδωσε αυτή η στοχευμένη μείωση της θητείας που αποφασίσαμε πέρυσι μόνο» ενώ για την αύξηση στα πλεύσιμα του Στόλου, είπε ότι αποτελεί «εξαγγελία του πρωθυπουργού και θα χορηγηθεί». 