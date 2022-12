ΣΥΡΙΖΑ: Μετά τις 17 Δεκεμβρίου οι πρώτες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια

Μετά τις 17 Δεκεμβρίου, δηλαδή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023 από το ελληνικό Κοινοβούλιο τοποθετείται το πρώτο κύμα ανακοινώσεων από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφορικά με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών. Η διαδικασία της βολιδοσκόπησης και της «εξέτασης» των υποψηφιοτήτων, της οποίας την ευθύνη έχουν ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Μιχάλης Καλογήρου, η Γραμματέας του κόμματος, Ράνια Σβίγκου και ο Αναπληρωτής Γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Βασιλειάδης είχε αρχίσει δειλά δειλά μετά την παρουσία του Προέδρου του κόμματος στη φετινή ΔΕΘ, ωστόσο, οι ρυθμοί επιταχύνθηκαν απότομα στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ο κ. Τσίπρας ζήτησε από τα κορυφαία στελέχη να εντείνουν, καθώς στην πολιτική ατμόσφαιρα «μυρίζουν εκλογές», μετά και τη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είμαστε έτοιμοι και πρέπει το επόμενο διάστημα να επιταχύνουμε τις διεργασίες μας για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων και για το εκλογικό πρόγραμμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την προηγούμενη εβδομάδα, κλιμακώνοντας τον προεκλογικό συναγερμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βασικό κορμό των υποψηφιοτήτων που θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά τον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τεχνοκράτες, αρκετοί εκ των οποίων συμμετέχουν ήδη ενεργά στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, άτομα με έντονες κοινωνικές περγαμηνές και πολυετή διαδρομή προσφοράς στα κοινά, πολλές γυναίκες βάσει της ποσόστωσης 50-50 που θέσπισε το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ δεν θα λείπουν και οι… εκπλήξεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν και λαμπερά πρόσωπα από το χώρο της Τέχνης και του Αθλητισμού. Νέος Εκπρόσωπος Τύπου Οι εκλογικές λίστες αποτελούν και την αιτία ευρύτερων αλλαγών στο επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς ο νυν Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Νάσος Ηλιόπουλος θα είναι, κατά πληροφορίες, υποψήφιος στην Α΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών στην οποία δραστηριοποιείται πολιτικά, ενώ ήταν και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων κατά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Την επιθυμία του αυτή την έχει επικοινωνήσει πριν αρκετό καιρό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προκειμένου να επιστρέψει στην εκλογική μάχη, σε μια από τις πλέον ανταγωνιστικές περιφέρειες της χώρας. Δεδομένων των αυξημένων επικοινωνιακών αναγκών που συνεπάγεται η προεκλογική περίοδος, το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον κ. Ηλιόπουλο θα κληθεί να σηκώσει βαρύ φορτίο για την Κουμουνδούρου, ιδίως όταν οι εκλογές προβλέπονται διπλές. Ειδήσεις σήμερα O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα Δρούγκα Ιστορίες απ’ το Μουντιάλ: Ο Ιάπωνας Ρεχάγκελ και ο Χακίμι με την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου «Δολοφόνε, ήρθες;» ξέσπασε η μητέρα της Ερατούς στη Μυτιλήνη όταν είδε τον κατηγορούμενο

