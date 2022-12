Τουρκία: Η Sozcu εναντίον του Ερντογάν που δεν βγάζει το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στην «Γαλάζια Πατρίδα» Μιλώντας στην εφημερίδα ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου Καλού Κόμματος Αϊτούν Τσιράι, χαρακτήρισε το πλοίο γεωτρύπανο ως «σύμβολο των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας» στην περιοχή Παναγιώτης Σαββίδης 05.12.2022, 10:20 Με τον προκλητικό τίτλο : «Μην σιωπάτε για την κατοχή της Ανατολικής Μεσογείου» η τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Sozcu, παρουσιάζει τις καταγγελίες του βουλευτή της αντιπολίτευσης Αϊτούν Τσιράι, κατά της κυβέρνησης Ερντογάν. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για «αξιοσημείωτη αλλαγή» στην τουρκική δραστηριότητα εργασιών γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την «σύμπραξη» Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου με την υποστήριξη της Ε.Ε. και των ΗΠΑ που στοχεύει την «Γαλάζια Πατρίδα». Μιλώντας στην εφημερίδα ο Τσιράι, βουλευτής του Καλού Κόμματος και σύμβουλος της προέδρου του Μεράλ Ακσενέρ, χαρακτήρισε το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» ως «σύμβολο των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας» στην περιοχή, στρέφοντας τις βολές του κατά της κυβέρνησης επειδή αυτό παραμένει στον κόλπο της Αττάλειας. «Το πλοίο «Αμπντουλχαμίντ Χαν» μετακινήθηκε στις 9 Αυγούστου στη θέση Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα από το Τασουκού, για γεωτρήσεις, όπου προβλήθηκε με μια μεγάλη τελετή ως εθνική επιτυχία. Ωστόσο το πλοίο επέστρεψε αθόρυβα στο λιμάνι του Τασουκού» λέει ο βουλευτής του Καλού Κόμματος, συνεχίζοντας : «Αυτή η κίνηση ικανοποιεί Ελλάδα, Ε.Ε. και ΗΠΑ. Την ίδια ώρα η Κύπρος συνεχίζει τις έρευνες με την ιταλική ENI και την γαλλική Total στο οικόπεδο 6, σημαντικό μέρος του οποίου ανήκει στην θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας». Ο Τσιράι καταγγέλλει την κυβέρνηση Ερντογάν πως «απόσυρση» του «Αμπντουλχαμίντ Χαν» σημαίνει : «παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην «Γαλάζια Πατρίδα» των 462 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων και σιωπή για την κατάληψη της». Στο ίδιο πνεύμα η αντιπολιτευόμενη Sozcu επισημαίνει πως η μη έξοδος του το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει νομιμοποίηση των αξιώσεων του «Χάρτη της Σεβίλλης», που σχεδόν φυλακίζει την Τουρκία στον Κόλπο της Αττάλειας. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι’ αυτό τα ερευνητικά και γεωτρύπανα πλοία μας θα πρέπει αμέσως να επιστρέψουν στην Μεσόγειο, αποτρέποντας τα σχέδια της Ελλάδας και τον ‘‘Χάρτη της Σεβίλλης’’» καταλήγει το δημοσίευμα. Παναγιώτης Σαββίδης 05.12.2022, 10:20 BEST OF NETWORK 05.12.2022, 10:30 05.12.2022, 10:30 05.12.2022, 10:49 05.12.2022, 09:15 05.12.2022, 09:16 04.12.2022, 18:00

