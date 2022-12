Τουρκία: Το Economist προβλέπει κλιμάκωση στην ένταση με την Ελλάδα μέσα στο 2023 «Τι σκοπό είχε αυτό το δημοσίευμα» αναρωτιούνται τα τουρκικά Μέσα που προβλέπουν τον αντίκτυπο που θα έχει ενδεχόμενη σύγκρουση στο Αιγαίο Το βρετανικό Μέσο, Economist έκανε λόγο για ενδεχόμη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στο Αιγαίο μέσα στο 2023 με το δημοσίευμα αυτό να φέρνει συζητήσεις στα τουρκικά ΜΜΕ. «O Eρντογάν θα επιλέξει αντιπαράθεση είτε στη Συρία είτε στο Αιγαίο με την Ελλάδα» έγραψε το περιοδικό Economist για να συμπληρώσει: «Ο κ. Ερντογάν μπορεί επίσης να προσπαθήσει να αντιστρέψει την κατηφόρα, την κακή τύχη του μέσω αντιπαράθεσης, είτε με Κούρδους αντάρτες στη Συρία, είτε με τον παλιό εχθρό την Ελλάδα για τον εναέριο χώρο και τα θαλάσσια δικαιώματα. Με τις ελληνικές εκλογές επίσης στη γωνία, ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υπαρκτός». Το CNN Turk αναρωτήθηκε για τις προθέσεις του Economist και το κειμένου του, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης: «Πρόβλεψη για ελληνοτουρκικό πόλεμο το 2023- Ο Economist τι στόχο έχει; Κάνει πρόβλεψη ή στήνει γεγονότα;» Η παρουσιάστρια του CNN Turk, Γκιοκσού Ονγκορέν Οζγκιούρ ανέφερε: «Μεταξύ των δυο χωρών ξέρουμε πως υπάρχει ένταση, όπως και μεταξύ των ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όμως εδώ υπάρχει μια πρόταση που λέει πως η Τουρκία ίσως κάνει κάποια επέμβαση. Όταν διαβάζω αυτόν τον όρο για επέμβαση έρχονται στο νου μου διάφορα σενάρια, όπως τα Ίμια ή κάτι άλλο». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-coto33dpkguh) Ο στρατηγικός αναλυτής Αμντουλάχ Τσιφτσί ανέφερε: «Μα ο πρόεδρός μας έχει δηλώσει ήδη πως ‘μια νύχτα μπορούμε να έρθουμε ξαφνικἀ’. Τι άλλο να πει; ‘Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικἀ μια νύχτα’, το είπαμε αυτό». Η δημοσιογράφος ρώτησε: «Δηλαδή, μου λέτε τι άλλο να περιμένουμε έτσι δεν είναι;». «Aν προκύψει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος στο Αιγαίο, το ζήτημα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην Κύπρο, καθώς οι Ελληνοκύπριοι εξοπλίζονται μήπως θα έχει αντίκτυπο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία. Για τον λόγο αυτό εγώ θεωρώ πως δεν πρέπει να παραβλέψουμε την πρόβλεψη του» σχολίασε ο αναλυτής. Ενόχληση για στρατιωτικές ασκήσεις Ενοχλημένη εμφναίζεται για ακόμη μια φορά η Τουρκία για τις στρατιωτικές ασκήσεις της Ελλάδας στα νησιά. «Η Ελλάδα παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» ανέφερε το τηλεοτπικό δίκτυο Haber Global. «H Eλλάδα πραγματοποιεί διαδοχικές στρατιωτικές ασκήσεις στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν όπλα. Την άσκηση στη Ρόδο την παρακολούθησε ο ίδιος ο αρχηγός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνος Φλώρος. Επίσης και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τα οποία έδωσαν οι ΗΠΑ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στις ασκήσεις. Kαι στη Λέσβο πραγματοποιήθηκε η άσκηση ‘νυχτερινή αστραπή’ το σενάριο της άσκησης ήταν η παρεμπόδιση απόβασης και αντιμετώπιση της. Η Ελλάδα παραβιάζει τις Συνθήκες Λωζάννης και Παρισίων τα οποία προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών» ανέφερε το τουρικό δίκτυο. Η Milliyet γράφει επίσης: «Άσκηση στη Ρόδο με πείσμα. Η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκηση παρά τις αντιρρήσεις της για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών». Η Sozcu γράφει: «Άκηση με άρματα μάχης στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά», ενώ η Yeni Safak: «H Eλλάδα και πάλι προκαλεί. Πραγμστοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις με άρματα μάχης σε Ρόδο και Λέσβο». Το ΤRT HABER μετέδωσε: «Στρατιωτική άσκηση της Ελλάδας στη Ρόδο που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη». Ειδήσεις σήμερα Προμήθειες 1,2 δισ. ευρώ εισπράττουν κάθε χρόνο οι τράπεζες – Πώς να τις αποφύγετε €300.000 σε λογαριασμούς και €350.000 σε μετρητά δείχνουν μαύρο χρήμα στην «Κιβωτό» O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα Δρούγκα BEST OF NETWORK 04.12.2022, 15:30 05.12.2022, 08:35 01.12.2022, 14:05 05.12.2022, 09:15 05.12.2022, 09:16 04.12.2022, 18:00

