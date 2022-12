Τσίπρας από τον Άρειο Πάγο: Οι παρακολουθήσεις θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία «Να μην αφήσουμε να πλανάται αυτή τη σκιά», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Τσιμπούκης 05.12.2022, 10:38 Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των παράλληλων επισυνδέσεων (υποκλοπών) και εξέφρασε την ενόχλησή του για την στάση που τηρεί η Δικαιοσύνη. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό Μέγαρο ο κ. Τσίπρας δήλωσε: «Εξέφρασα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την βαθύτατη ανησυχία μου για τις εξελίξεις. Οι αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για την μετατροπή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε παραθεσμικό παράκεντρο παρακολούθησης πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών ακόμα κι δικαστών αποτελεί μεγάλη πληγή για την ίδια τη Δημοκρατία. Η παρακολούθηση των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική μας ασφάλεια. Έχουμε όλοι ευθύνη να μην αφήσουμε αυτή την βαριά σκιά να πλανάται πάνω από το πολίτικο μας σύστημα και από τις ένοπλες δυνάμεις. Όλοι έχουμε ότι αποκλειστική ευθύνη για την αναζήτηση των στοιχείων και των αποδείξεων για τη διαλεύκανση αυτής της δύσοσμης υπόθεσης και αποκλειστική ευθύνη για να χυθεί άπλετο φως την έχει Ελληνική Δικαιοσύνη. Όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εκεί όπου με βάση το νόμο υποχρεούται να τηρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντολών παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και βεβαίως σε αυτούς που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές της παρακολούθησης». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cotqy65e8995) Κλείνοντας ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Θέλω να ελπίζω και ελπίζω ότι σε αυτή τη χώρα οι θεσμοί της Δημοκρατίας λειτουργούν ακόμα. Θέλω κλείνοντας να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στο θεσμό της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Ειδήσεις σήμερα: Προμήθειες 1,2 δισ. ευρώ εισπράττουν κάθε χρόνο οι τράπεζες – Πώς να τις αποφύγετε €300.000 σε λογαριασμούς και €350.000 σε μετρητά δείχνουν μαύρο χρήμα στην «Κιβωτό» O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα Δρούγκα Παναγιώτης Τσιμπούκης 05.12.2022, 10:38 BEST OF NETWORK 04.12.2022, 15:30 05.12.2022, 08:35 01.12.2022, 14:05 05.12.2022, 09:15 05.12.2022, 09:16 04.12.2022, 18:00

