Τσίπρας: Κρατική αισχροκέρδεια η διατήρηση ΦΠΑ και ΕΦΚ με τέτοια ακρίβεια

Την πόλη της Φλώρινας επισκέπτεται σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Κατά την άφιξή του στην πόλη ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να τον υποδεχτεί και στη συνέχεια συναντήθηκε με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας στο δημαρχείο της Φλώρινας. «Είμαστε κατεστραμμένοι όλοι. Περιμένουμε να πάρουμε μια ανάσα από εσένα» Στις συνομιλίες με τους κατοίκους της Φλώρινας ήταν διάχυτο το κλίμα της δυσφορίας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης και της ακρίβειας. Αναφερθείς στο ζήτημα της βίαιης απολιγνιτοποίησης με τις δραματικές συνέπειες στην τοπική οικονομία, κάτοικος της Φλώρινας είπε χαρακτηριστικά στον κ. Τσίπρα “κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα σπίτια μας και όλα” με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να υπογραμμίζει ότι «στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης υποτίθεται ότι θα υπήρχαν πόροι για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και οι πόροι που υπάρχουν είναι αυτοί που αφήσαμε εμείς και ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί». Ένας άλλος πολίτης τόνισε το πρόβλημα της ανεργίας ειδικά των νέων ανθρώπων που τους οδηγεί στο δρόμο της μετανάστευσης λέγοντας ότι «το θέμα της ανεργίας είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μας δεν είναι εδώ, έφυγαν στην Ευρώπη». Ενδεικτική της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης ήταν η αναφορά μιας συνταξιούχου η οποία είπε «είμαστε κατεστραμμένοι όλοι” και πρόσθεσε, απευθυνόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, “περιμένουμε να πάρουμε μια ανάσα από εσένα». «Διπλάσια η ανεργία στη Φλώρινα από τον μέσο όρο της χώρας» Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους φορείς του νομού της Φλώρινας όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει τα προβλήματα της περιοχής και να προτείνει λύσεις. «Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας έχει να κάνει με την θέρμανση, ειδικά με τη θέρμανση των σχολείων, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε οικονομία» ανέφερε ο δήμαρχος της Φλώρινας και πρόσθεσε ότι «κάθε χειμώνα, λόγω του χιονιού οι υποδομές μας καταστρέφονται, χωρίς να υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση για αυτόν τον σκοπό». “Πάρα πολύ υψηλά είναι τα επίπεδα της ανεργίας στη Φλώρινα, διπλάσια από τον μέσο όρο της χώρας” τόνισε ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου από την δική του πλευρά και παρατήρησε ότι “η υψηλή ανεργία οδηγεί τους εργαζόμενους να είναι φοβισμένοι στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους”. «Η βίαιη απολιγνιτοποίηση οδήγησε εκατοντάδες νέους στην ανεργία και εκατοντάδες στην μετανάστευση και ως εκ τούτου σε μείωση του πληθυσμού, τη δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μετά τα Γρεβενά», συμπλήρωσε. Αναφερθείς στην ακρίβεια, είπε ότι «το “καλάθι του νοικοκυριού” δεν αποτελεί λύση και σχολίασε ότι “ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή πρέπει να δουλεύει 6 μήνες τον χρόνο μόνο και μόνο για να μην κρυώσει και να πληρώσει τη διαφορά του κόστους θέρμανσης. Δεν βγαίνει. Αναγκαστικά μετά υπάρχει φυγή από την περιοχή». Ο εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου υπογράμμισε ότι «η βίαιη απολιγνιτοποίηση ώθησε στο λουκέτο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις” και αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, τονίζοντας ότι “η περιοχή πρέπει να αξιοποιήσει τον πλούτο της, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τον πρωτογενή τομέα, τα τοπικά προϊόντα, τον τουρισμό». Από την δική του πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «όταν ο χειμώνας είναι μακρύτερος και πολύ βαρύτερος στη Φλώρινα από οπουδήποτε αλλού στη χώρα και όταν το κόστος για εσάς είναι τετραπλάσιο από το μέσο κόστος σε άλλες περιοχές, το ζήτημα τους κόστους ενέργειας και καυσίμων, γίνεται για εσάς ζήτημα επιβίωσης». «Είναι απαράδεκτο να έχουμε αυτόν τον τρομακτικό πληθωρισμό, την τρομακτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης και να μένει και ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα στα ίδια μεγέθη. Αυτό κατά την άποψή μου είναι μια πολιτική επιλογή που έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρχει κρατική αισχροκέρδεια. Να αυξάνονται τα έσοδα στα ταμεία από τους έμμεσους φόρους για να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται κάποιες επιδοτήσεις ώστε να διατηρείται αλώβητο το κέρδος λίγων και ισχυρών. Αυτή είναι μια διαδικασία βίαιης αναδιανομής του πλούτου» επεσήμανε ο κ. Τσίπρας και τόνισε την ανάγκη για «μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και επιδότηση άλλων μορφών θέρμανσης, γιατί έχουμε τρομακτικές τιμές και στα καυσόξυλα». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «είναι χρέος της πολιτείας να μην υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος στην παγωνιά» και αναφέρθηκε και σε άλλα προβλήματα, όπως το θέμα των τραπεζών, όπου έχουν ανέβει τα επιτόκια στον θεό, της απολιγνιτοποίησης που ήταν βίαιη και χωρίς σχέδιο, καθώς και της τηλεθέρμανσης που έχει πάει στις καλένδες. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Φλώρινα που θα βασιστεί σε διαβούλευση της τοπικής κοινωνικής για την επόμενη ημέρα της ενεργειακής μετάβασης. 05.12.2022, 18:30 UPD: 05.12.2022, 18:30

