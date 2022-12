Τσίπρας: Όρος επιβίωσης για τη Δυτική Μακεδονία η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στη Φλώρινα. Μετά την υποδοχή του από πολίτες της Φλώρινας και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο κ. Τσίπρας αρχικά βρέθηκε στο δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει συνάντηση με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η Φλώρινα και συνολικά η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή που δέχτηκε πλήγμα από την βίαιη απολιγνιτοποίηση και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει κάθε χρόνο δυσβάσταχτο κόστος θέρμανσης λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, πολύ περισσότερο τώρα που το κόστος της ενέργειας είναι στα ύψη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους τοπικούς φορείς, να ακούσει τα προβλήματα της περιοχής και να προτείνει λύσεις. Πριν από τη συνάντηση με τους φορείς του Νομού Φλώρινας ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Επισκέπτομαι σήμερα μια περιοχή ιδιαίτερα βεβαρημένη όπου η ανεργία αυξάνεται, όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να φεύγουν προς το κέντρο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το εξωτερικό, εξαιτίας του γεγονότος ότι η πολιτεία τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει δημιουργήσει συνθήκες υποβάθμισης της ζωής των ανθρώπων που κατοικούν εδώ. Η απολιγνιτοποίηση ήταν βίαιη και χωρίς σχέδιο. Ταυτόχρονα, όμως, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι δυσκολίες μεγεθύνονται από την ακρίβεια, από την ενεργειακή κρίση. Η ακρίβεια στα ήδη πρώτης – μαζικής κατανάλωσης αλλά και η ακρίβεια στην ενέργεια έχει δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, ακόμα και ανθρωπιστικής κρίσης. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην Φλώρινα, όπου το κόστος της θέρμανσης ήταν πάντοτε δυσβάσταχτο, οι συνθήκες αυτές είναι ακόμη χειρότερες. Στη Φλώρινα ιδιαίτερα που αποτελεί μια περιοχή όπου έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα και έναν χειμώνα μακράς διάρκειας οι πολίτες αντιμετωπίζουν πραγματικά ζητήματα επιβίωσης. Διότι για νοικοκυριά που δεν αντέχουν αυτό το κόστος, είναι αντιμέτωπα με τη φτωχοποίηση, για επιχειρήσεις που δεν αντέχουν αυτό το κόστος, είναι αντιμέτωπες με το λουκέτο. Συναντήθηκα στην Αθήνα με την επιτροπή των φορέων της Φλώρινας πριν από δύο εβδομάδες και τους υποσχέθηκα ότι άμεσα θα επισκεφτώ τη Φλώρινα για να αναδείξω αυτό το μείζον ζήτημα. Δεν μπορούμε ως πολιτεία να αποδεχόμαστε το γεγονός ότι θα έχουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορούμε ως πολιτεία να αποδεχόμαστε το γεγονός ότι θα έχουμε συνανθρώπους μας να μένουν αβοήθητοι στο κρύο και στην παγωνιά. Για όλη την Ελλάδα θα έπρεπε η κυβέρνηση εδώ και καιρό να είχε προβλέψει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα χαμηλότερα προβλεπόμενα επίπεδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στα καύσιμα. Για την Φλώρινα, όμως και για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν μακρύ και παρατεταμένο χειμώνα αυτό αποτελεί όρο επιβίωσης. Θεωρώ αυτονόητο πως θα πρέπει το επόμενο διάστημα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως να υπάρξει ένα σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο που θα δώσει ξανά ώθηση στην τοπική οικονομία, ένα σχέδιο που θα διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Έχω μιλήσει ξανά για την αναγκαιότητα να υπάρχει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίες και τους αναπτυξιακούς ρυθμούς και όταν αυτοί δεν διασφαλίζονται – στην προοπτική της απολιγνιτοποίησης – να υπάρχει η άμεση παρέμβαση του κράτους, προκειμένου να δημιουργεί μέσα από παρεμβάσεις τη δυνατότητα να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και οι αναπτυξιακοί ρυθμοί. Αυτό για τη Δυτική Μακεδονία, κατά την εκτίμησή μας, είναι κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει σχεδιαστεί. Εφόσον δεν έχει σχεδιαστεί, εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους πολίτες αλλά και να δώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η Δυτική Μακεδονία δεν θα μείνει μόνη, ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει μέλλον και προοπτική, δεν θα γίνει μαύρη κηλίδα στον χάρτη». Ειδήσεις σήμερα Παπούλια για Φιλιππίδη: «Ήμουν στη σκηνή και μου έδειχνε τα γεννητικά του όργανα από τις κουίντες» Έφοδος σε οίκο ανοχής για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης – Τι έψαχναν οι αστυνομικοί Προμήθειες 1,2 δισ. ευρώ εισπράττουν κάθε χρόνο οι τράπεζες – Πώς να τις αποφύγετε

