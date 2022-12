Τσούνης: Οι ΗΠΑ προσβλέπουν σε έναν ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Το μήνυμα πως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη προσβλέπουν στην Ελλάδα να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως στρατιωτικός και ενεργειακός κόμβος, κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων και ως μια δύναμη σταθεροποίησης της περιοχής, εξέπεμψε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Νικόλαο Μπακατσέλο, στο πλαίσιο του 33ου Greek Economic Summit. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση, εννοώντας από την οικονομική κρίση. «Αυτό έχει να κάνει με το πνεύμα των Ελλήνων. Αποδεικνύει την ανθεκτικότητα των Ελλήνων. Ποτέ μην ξεγράφεις την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της χώρας μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος σε αυτή την περιοχή: Η εγγύτητά της με τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή. Αποκρυσταλλώνοντας το μήνυμά του με σαφήνεια, είπε πως η Ελλάδα είναι κάτι ακόμα πιο σημαντική από πυλώνας σταθερότητας: Είναι ο απολύτως απαραίτητος σύμμαχος. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα λειτουργεί με βάση αξίες, διαφάνεια, προσφέρει κρίσιμη στρατιωτική υποστήριξη σε επίπεδο logistics, που είναι κρίσιμης σημασίας για το ΝΑΤΟ, καθώς και υπηρεσίες διαμεταφοράς ενέργειας και διαφοροποίησης, βοηθώντας την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο. Επικεντρώνοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και στη μεταφορά ενεργειακών πόρων που προσφέρει η χώρα μας, ο Τζορτζ Τσούνης ανέφερε πως καθώς η Ελλάδα αναδύεται και θα αντικαταστήσει την Gasprom ως τον πάροχο ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα το κάνει με έναν τρόπο που θα βοηθήσει να υπάρχει περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Αυτού του είδους την ηγεσία μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα, τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά το ήδη υψηλό επίπεδο της διμερούς συνεργασίας. Εξέφρασε την πεποίθηση πως οι ΗΠΑ έχουν καταδείξει στην Ελλάδα ότι η συνεργασία όχι μόνο βασίζεται σε αρχές, αλλά έχει οδηγήσει και σε σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και σε επενδύσεις. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη εκπροσώπων των 30 αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, δημιουργώντας σχήματα συνεργασίας με τα ελληνικά. Είναι η μεγαλύτερη διεθνής εκπροσώπηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έγινε ποτέ, σημείωσε. Εξίσου, υπογράμμισε τον μεγάλο αριθμό άμεσων ξένων επενδύσεων, αναφέροντας τις επενδύσεις της Google, της Microsoft, της Deloitte, της Cisco, της Phizer κ.ά. Ερωτηθείς ποια είναι η εντύπωση που έχει διαμορφώσει για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας κατά τους πρώτους έξι μήνες τής θητείας του ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας, ο Τζορτζ Τσούνης απάντησε: «Είναι ένα πραγματικό θαύμα» και δήλωσε ενθουσιασμένος για το μέλλον της Ελλάδας. «Οι καλύτερες ημέρες της Ελλάδας είναι μπροστά» ανέφερε στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, εξήγησε πως η Ελλάδα έχει την πιο ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη, με περίπου 7% ρυθμό ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο και η οικονομία της θα αναπτυχθεί δύο φορές πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσέθεσε πως το 2023 αναμένεται να είναι ίσως η μόνη χώρα η οποία θα καταγράψει ανάπτυξη. Αναφερθείς στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, είπε πως ο στόχος είναι να επεκταθεί στο μέλλον. Αυτού του είδους η συνεργασία οδηγεί στην περιφερειακή σταθερότητα, εκτίμησε. Ειδήσεις σήμερα: Εν ενεργεία συνταγματάρχης ο ληστής με τη χειροβομβίδα στην Αργυρούπολη Θωρακίζεται το Αιγαίο με αντι-drones συστήματα, κορβέτες και ασκήσεις με συμμάχους Δίκη Φιλιππίδη: «Ήμουν στη σκηνή και μου έδειχνε τα γεννητικά του όργανα από τις κουίντες»

