Ανδρουλάκης: Κοινωνική αναγκαιότητα η ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά η ΝΔ έχει άλλες προτεραιότητες Επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων Κατά του νόμου για το δημόσιο σύστημα Υγείας που προωθεί η κυβέρνηση τάχθηκε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνοντας ένα νέο μοντέλο ισχυροποίησης του ΕΣΥ προς όφελος των πολιτών. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι ενώ ο ελληνικός λαός πληρώνει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του σε όλη την Ευρώπη- «πάνω από την Ελλάδα κατατάσσονται μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία»- οι ιδεοληψίες και η στήριξη του ιδιωτικού τομέα δεν της επιτρέπουν να κάνει αυτό που πρέπει. «Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι κοινωνική αναγκαιότητα στη χώρα μας. Όμως η Νέα Δημοκρατία έχει άλλες προτεραιότητες. Όπως είδαμε με τον πρόσφατο νόμο, η υπονόμευση του ΕΣΥ συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε επίσης: «Εμείς θεωρούμε ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πρέπει να ενισχυθεί. Πιστεύουμε ότι χρειάζονται νέα κίνητρα στους υγειονομικούς, στους γιατρούς, νέες ειδικότητες και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να στηρίξουμε αυτόν το βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, όπως κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ιδιαίτερα εδώ στην Ανατολική Αττική είναι απαράδεκτο μισό εκατομμύριο Έλληνες πολίτες να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακή μονάδα. Δε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, δε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, δε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση εάν δε δούμε την πραγματικότητα». Ειδήσεις σήμερα Προμήθειες 1,2 δισ. ευρώ εισπράττουν κάθε χρόνο οι τράπεζες – Πώς να τις αποφύγετε €300.000 σε λογαριασμούς και €350.000 σε μετρητά δείχνουν μαύρο χρήμα στην «Κιβωτό» O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα Δρούγκα BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 16:49 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

