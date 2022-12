Ανδρουλάκης: Προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παρακολουθήσεις Τι αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο προσέφυγε χθες (5.12.2022) ο Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Aν και η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ, επί τρίμηνο το 2021, ομολογήθηκε από τα πιο επίσημα χείλη, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, δεν του δόθηκε η δυνατότητα μέχρι και σήμερα ούτε να πληροφορηθεί με επίσημο τρόπο τους λόγους για τους οποίους η «επισύνδεσή» του είχε διαταχθεί, ούτε να κινήσει δικαστικώς ή ενώπιον της Βουλής κάποια διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της επισύνδεσης αυτής ως παράνομης, όπως όντως ήταν», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ακόμη τονίζεται πως «με αυτό τον τρόπο παραβιάστηκε το δικαίωμα του για «αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα» (effective remedy), που κατοχυρώνει το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). Στην προσφυγή του υπογραμμίζει το γεγονός ότι ούτε η ισχύουσα νομοθεσία ούτε –ακόμη χειρότερα- το κατατεθέν κυβερνητικό νομοσχέδιο προβλέπουν ένα στοιχειωδώς αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα γι’ αυτόν τον σκοπό, κάτι που από χρόνια σε σειρά αποφάσεών του το Ε.Δ.Δ.Α. έχει απερίφραστα καταδικάσει, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση. «Με την εν λόγω κίνηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επιδιώκει την εφαρμογή αυστηρών κανόνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, που να διασφαλίζουν για όλους τους πολίτες δυο από τα πολυτιμότερα έννομα αγαθά στις σύγχρονες κοινωνίες: την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της επικοινωνίας όλων μας», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Ειδήσεις σήμερα: ‘Eρχονται ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ στην Αττική – Νέα σύντομη αλλά ισχυρή κακοκαιρία Σάλος με τη μητέρα που πετάει φαγητό στο πάτωμα για να φάει το μωρό της – Δείτε βίντεο Συγκλονίζουν οι συμμαθητές του 11χρονου: «Κάντε χώρο εκεί ψηλά, έρχεται να παίξει ο Βασίλης» Best of Network 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 07:13 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )