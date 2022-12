Βαρβιτσιώτης: Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε και την εθνική ακεραιότητα και τα εθνικά μας δίκαια «Σε κάθε ευκαιρία καταδικάζουμε την τουρκική επιθετικότητα, η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή μέσα από μια σειρά από προβοκατόρικες και ανιστόρητες δηλώσεις», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών «Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε δυνατό τρόπο να υπερασπιστούμε και την εθνική ακεραιότητα και τα εθνικά μας δίκαια», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε κοινές δηλώσεις του με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Λέο Ντόχερτι, μετά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και ο ίδιος εξέφρασε «τη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εξευρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση με το Βρετανικό Μουσείο, που να ταιριάζει και στις αξίες που εκπροσωπούμε και στη σύγχρονη πραγματικότητα η οποία απαιτεί την επανένωση». «Ζούμε σε ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον, και αυτό που έδειξε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι ότι πρέπει να καταδικάζουμε σθεναρά τον αναθεωρητισμό», τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης. «Η κοινή αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ και της Ελλάδας, δείχνει ξεκάθαρα ότι ο αναθεωρητισμός δεν μπορεί να εμφιλοχωρήσει στις διεθνείς σχέσεις σήμερα», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Καταδικάζουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος προσβάλει το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει η Τουρκία να αντιληφθεί ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να παίξει αξιόπιστα στη διεθνή κοινότητα, είναι σεβόμενη τους κανόνες του διεθνούς δικαίου». Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, «σε κάθε ευκαιρία καταδικάζουμε την τουρκική επιθετικότητα, η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή μέσα από μια σειρά από προβοκατόρικες και ανιστόρητες δηλώσεις, και ζητάμε από τους φίλους και τους εταίρους να τοποθετηθούν». «Δεν έχουμε, σε καμία περίπτωση, επιθετικές διαθέσεις απέναντι στην Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται να δεχτούμε και τις επιθετικές διαθέσεις της Τουρκίας». Ο κ. Βαρβιτσιώτης ανέφερε ότι στόχος είναι Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξουν τις διμερείς τους σχέσεις και να τις φτάσουν σε επίπεδο «ακόμη καλύτερο και από την εποχή που ήμασταν εταίροι στην ΕΕ». Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε σε βάθος η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, «όπου η Ελλάδα παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μεταξύ άλλων σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, συμμετέχοντας σε τριμερή και πολυμερή σχήματα με χώρες τις περιοχής». Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της Λιβύης και συμφωνήθηκε η ανάγκη να λάβουν χώρα εκλογές άμεσα με δίκαιο τρόπο και να υπάρξει μια κυβέρνηση που μπορεί να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Στην ατζέντα βρέθηκε ακόμη η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και τα θέματα τουρισμού και της ελληνικής ναυτιλίας που έχει ιστορικούς δεσμούς με το City του Λονδίνου, όπως ανέφερε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Στον @LeoDochertyUK εξέφρασα τη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να εξευρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, που να ταιριάζει στις αξίες που εκπροσωπούμε. Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί την επανένωσή τους. pic.twitter.com/IdQoOK2Yzy— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) December 6, 2022 Λ. Ντόχερτι για Γλυπτά Παρθενώνα: Όλοι θέλουμε ένα αποτέλεσμα που να είναι win-win για όλους. «Είμαι βέβαιος ότι, στο πνεύμα της συνεργασίας, όλοι θέλουμε ένα αποτέλεσμα που να είναι win win για όλους», υπογράμμισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου Λέο Ντόχερτι, προσθέτοντας ότι η το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα «δεν είναι θέμα της βρετανικής κυβέρνησης, αλλά των διαχειριστών και του Βρετανικού Μουσείου». Ερωτηθείς για την τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Ντόχερτι τόνισε πως «λαμβάνει ο ένας τις ανησυχίες του άλλου πολύ σοβαρά, και ενεργούμε πάντα με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο». Ανέφερε πως «η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σταθεί αλληλέγγυες με την Ουκρανία, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ενάντια στην εξωφρενική ρωσική επιθετικότητα». Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η συνεχιζόμενη πρόοδος στους διάφορους πυλώνες του στρατηγικού πλαισίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων και του Κυπριακού. Όσον αφορά το εμπόριο, οι δύο πλευρές στόχο έχουν να αυξήσουν τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, οι βιοεπιστήμες, η υγειονομική περίθαλψη, η τεχνολογία και η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα και η εκπαίδευση. Σημείωσε πως η Ελλάδα υποδέχθηκε για άλλη μια φορά αριθμό ρεκόρ Βρετανών, και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να διερευνήσουν ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Συζητήθηκε ακόμη η συνεργασία στους κλάδους της ναυτιλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ τόνισε πως υπάρχει μια εξαιρετικά στενή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στον συνταγματάρχη για τις ληστείες σε τράπεζες με ψεύτικη χειροβομβίδα Η Ψηφιακή κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης 'Eρχονται ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ στην Αττική – Νέα σύντομη αλλά ισχυρή κακοκαιρία

