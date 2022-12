Βαρβιτσιώτης: Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι σημαντικό να ψηφίσουν στις εκλογές του 2023 Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της και πολιτειακό γερουσιαστή του Rhode Island, Λεωνίδα Ραπτάκη, είχε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο κ. Βαρβιτσιώτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, τόνισε τον πολύτιμο ρόλο της ΠαΔΕΕ όχι μόνο στην ενίσχυση των σχέσεων της ελληνικής διασποράς με την πατρίδα, αλλά και στην προβολή των θέσεων της Ελλάδας διεθνώς, σε μια εποχή κλιμακούμενης επιθετικής ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας. Επίσης, σημειώνεται πως ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις εθνικές εκλογές του 2023 υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό οι Έλληνες του εξωτερικού να εγγραφούν εγκαίρως στους εκλογικούς καταλόγους, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν, εκτός από τον Λεωνίδα Ραπτάκη, και ο πολιτειακός Γερουσιαστής της πολιτείας Wyoming, Stephan Pappas, ο βουλευτής Αυστραλίας, Steve Georganas και η βουλευτής Καναδά, Annie Koutrakis. Στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) μετέχουν πάνω από 200 ελληνικής καταγωγής, νυν και πρώην μέλη νομοθετικών σωμάτων και πολιτειακών κοινοβουλίων από περισσότερες από 20 χώρες. Η ΠαΔΕΕ συστάθηκε το 1996, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων ελληνικής καταγωγής βουλευτών στο εξωτερικό, την ενδυνάμωση της φιλίας και συνεργασίας της Ελλάδας με τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της ΠαΔΕΕ και τη διεθνή προβολή της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Ειδήσεις σήμερα: Λυκαβηττός: Οι Άγιοι Ισίδωροι μετά το «φύλλο πορείας» στον παπα-Δημήτρη Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 11χρονου από έκρηξη καυστήρα σε σχολείο Στρεπτόκοκκος Α: Πώς μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 16:49 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

