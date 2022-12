Δημοσκόπηση RASS: Στις 7,8 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ, κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία Τρεις στους τέσσερις «βλέπουν» νίκη της ΝΔ – Πάνω από ένας στους δύο επιλέγει Μητσοτάκη για τον χειρισμό ενός ελληνοτουρκικού επεισοδίου Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα κατέγραψε η RASS σε πανελλαδική δημοσκόπηση για το ACTION 24, στο διάστημα από 28 Νοεμβρίου ως 2 Δεκεμβρίου. Οι πολίτες θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη (47,9%), σε σχέση με τον κ. Αλέξη Τσίπρα (20,6%), ενώ θετικό ισοζύγιο δημοτικότητας αποδίδουν μόνον στους κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Η πρωτιά της ΝΔ θεωρείται επίσης δεδομένη από τους πολίτες στην παρούσα συγκυρία – το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 75% στην παράσταση νίκης. «Στο μέτρο που πρέπει» εκτιμούν σχεδόν οι μισοί πολίτες (48,6%) ότι είναι η πολιτική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά θέματα, ενώ στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία δηλώνουν πως αισθάνονται πιο ασφαλείς με πρωθυπουργό τον κ. Κ. Μητσοτάκη (51,7%). Η πρόθεση ψήφου Στο 31,3% καταγράφεται η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία και στο 23,5% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εμφανίζεται στο 13,8% , το ΚΚΕ στο 6,2% η Ελληνική Λύση στο 3,8% και το ΜεΡΑ25 στο 3,3%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος μετρήθηκε στο 9,1%.Σμειώνεται ότι – όπως καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις – εντονη είναι η ανησυχία των ψηφοφόρων για το οικονομικό τους μέλλον (79,3%). Ωστόσο, όπως σημειώνουν τα στελέχη της RASS, «παρά το γεγονός ότι τους απασχολεί η ακρίβεια, θεωρούν ότι οι ανατιμήσεις στην αγορά είναι πρωτίστως απότοκο της διεθνούς συγκυρίας (57,3%) και δευτερεύοντος ευθύνη της κυβέρνησης (41,7%), ενώ οι επτά στους δέκα δεν πιστεύουν ότι το καλάθι του νοικοκυριού σε αυτή τη φάση έχει αποδώσει. Δείτε όλη την δημοσκόπηση: Best of Network 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 07:13 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

