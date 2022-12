Ενεργειακή κρίση – Σκρέκας: Tώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πλαφόν στο φυσικό αέριο

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσουμε τον μηχανισμό επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, η κατανάλωση φυσικού αερίου μειωμένη και οι αποθήκες στην Ευρώπη παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά πλήρωσης», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας απόψε στο συνέδριο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο επόμενος χειμώνας (2023-2024) θα είναι πιο δύσκολος. Ο υπουργός επανέλαβε την κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων της οποίας – όπως τόνισε – βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα: «Πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες περιορίζουν την παραγωγή τους ή κλείνουν, όλες οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας υποφέρουν και αυτό σημαίνει ότι στο τέλος θα υποφέρει και η κοινωνία. Ωστόσο υπάρχει χρόνος για να πάρουμε τις απαιτούμενες αποφάσεις στη βάση της πρότασης που υπέβαλε ήδη από τον Μάρτιο ο πρωθυπουργός προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία στα ενεργειακά χρηματιστήρια και την χειραγώγηση των τιμών από τη Ρωσία». Ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι μακροπρόθεσμα η λύση τόσο για την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και για την μείωση των τιμών είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση προχωρά στην ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών σε επίπεδο διασυνδέσεων και αποθήκευσης ενέργειας με τελικό στόχο ως το 2030 το 80% της κατανάλωσης ρεύματος να καλύπτεται από ΑΠΕ. Υπογράμμισε εξάλλου την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας για την ασφάλεια εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την υλοποίηση των αγωγών ΤΑΡ και IGB, τη νέα δεξαμενή στη Ρεβυθούσα καθώς και το νέο πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη που είναι υπό κατασκευή. Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής Cheniere που δραστηριοποιείται στην εξαγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από τις ΗΠΑ Andrew Walker χαρακτήρισε την Ελλάδα σημείο κλειδί για τον εφοδιασμό των Βαλκανίων, σε επίπεδο που δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί τα προηγούμενα λίγα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, συνολικά η Ευρώπη θα μειώσει εφέτος τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία ενώ οι εισαγωγές Υγροποιημένου Αερίου αυξήθηκαν κατά 50 δισ. κυβικά μέτρα, σε επίπεδο – ρεκόρ. «Βοηθούμε την Ευρώπη να κρατήσει τα φώτα και κυρίως τη θέρμανση», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gastrade που αναπτύσσει τον πλωτό σταθμό ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη, Κωστής Σιφναίος ανέφερε ότι ο σταθμός θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2024 και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου εφοδιασμού με φυσικό αέριο των αγορών της κεντρικής Ευρώπης και σε δεύτερο χρόνο της Ουκρανίας, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του κενού από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η Αλεξανδρούπολη τοποθετεί την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων ως αξιόπιστο ηγέτη», τόνισε. Για μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα έκανε λόγο ο εταίρος της Deloitte, Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης. «Συζητάμε με έλληνες και ξένους επενδυτές, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και για συμμετοχή και μάρκετ τεστ και για κλείσιμο δυναμικότητας σε σταθμούς υγροποιημένου αερίου. Βλέπουν ότι η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος. Πριν λίγα χρόνια συζητούσαμε μόνο για την ελληνική αγορά, τώρα μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή και για πολύ μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου», σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Τσαβούσογλου: «Όπου και να πάμε, ο Δένδιας τρέχει από πίσω» Γερμανία: Η πρώην πορνοστάρ αύξησε τρεις φορές το στήθος της για να… ξεμυαλίσει τον Γερμανό βουλευτή Σέρρες: «Έγινε ένα έργο στη σχολική μονάδα για το οποίο διαφωνούσα» λέει ο διευθυντής του σχολείου

