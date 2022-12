Καραμανλής: Πλέον μπορούμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης Ποια είναι η σημασία της ένταξης του λιμανιού στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών – «Μειώνουμε τα διόδια στην Αττική Οδό» Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής περιγράφει τα οφέλη που θα αποφέρει η ένταξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ενώ παράλληλα μιλά για μείωση των διοδίων στην Αττική Οδό, εν μέσω δύσκολων συγκυριών, εξαιτίας των εξελίξεων που επιδεινώνουν την οικονομία. Ο κ. Καραμανλής καταρχάς εξέφρασε την οδύνη του για το τραγικό γεγονός, που συνέβη χθες στον τόπο του, τις Σέρρες, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός μικρού παιδιού και των τραυματισμό δύο ακόμη μαθητών. «Ως πατέρας και ως άνθρωπος νομίζω ότι είναι αδιανόητο να πηγαίνει ένα παιδί το πρωί στο σχολείο και να μη γυρίζει σπίτι», τόνισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους γονείς του παιδιού. Πρόσθεσε, ότι η Δικαιοσύνη θα διαλευκάνει το θέμα και θα δώσει απαντήσεις. «Στην Αλεξανδρούπολη θα δείτε μπουλντόζες – Το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, που συζητείται από το 2018, πλέον μπαίνει στα σκαριά» Όσον αφορά στην ένταξη της Αλεξανδρούπολης στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ο κ. Καραμανλής, μιλώντας στα Parapolitika 90,1 FM και στην εκπομπή «Secret», επανέλαβε ότι η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι πριν από τρία χρόνια δεν είχαν γίνει τα βασικά, δηλαδή δεν υπήρχε καν σχέδιο σύνδεσης των τριών λιμανιών του Βορρά (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) με το οδικό δίκτυο. «Στην Αλεξανδρούπολη θα δείτε μπουλντόζες, θα καταλάβετε ότι αυτό που λέμε, το κάνουμε πράξη», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναφερόμενος καταρχήν στην οδική πρόσβαση στο λιμάνι. Υπενθύμισε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει μία εθνική διάσταση με όλα τα έργα και τις συμφωνίες που έχει πετύχει ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο FSRU και στα σημαντικά έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου. «Καταλαβαίνετε ότι η Αλεξανδρούπολη μπορεί να παίξει το ρόλο ενός ενεργειακού κόμβου», πρόσθεσε και επισήμανε: «Η Αλεξανδρούπολη, αν και λιμάνι με περιορισμένη επιβατική κίνηση που δεν πληρούσε τα τυπικά κριτήρια κι άρα δεν μπορούσε να ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα, τελικά εντάσσεται. Τι σημαίνει αυτό; Πρακτικά σημαίνει ότι πλέον μπορεί η Αλεξανδρούπολη να είναι ένα λιμάνι επιλέξιμο για να μπορούμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να αναβαθμίσουμε το λιμάνι. Και αυτή η ένταξη, που είναι πολύ σημαντική, πιστοποιεί και δικαιώνει την απόφαση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να μην προχωρήσει με την παραχώρηση του λιμανιού, αλλά να αναλάβει το κράτος σε αυτή τη φάση να κάνει τα απαραίτητα έργα και μετά να κρίνει εάν πρέπει αυτό το λιμάνι να παραχωρηθεί ή όχι». Ο κ. Καραμανλής, επισήμανε δε, ότι η Αλεξανδρούπολη μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει εναλλακτική δίοδο για τα Στενά του Βοσπόρου, για τη μεταφορά του 10% των εμπορικών προϊόντων που σήμερα μεταφέρονται από τα Στενά, αλλά και για τη μεταφορά αμυντικού εξοπλισμού του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία που έχει αυτό για τη χώρα μας. Σημείωσε ότι ακόμη και χώρες, τις όποιες παραδοσιακά επηρεάζει η Τουρκία, όπως η Βουλγαρία, αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι να ενωθεί σιδηροδρομικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. «Και αυτό το σχέδιο, που συζητείται από το 2018, πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και οι δύο χώρες θα κάνουν όλα τα απαραίτητα έργα ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε σιδηροδρομικά τα λιμάνια του Αιγαίου, της Μεσογείου, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας». «Αντί για διόδια 2,80 ευρώ στην Αττική Οδό, θα έχουμε 2,50 ευρώ» Όσον αφορά στην Αττική Οδό, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σχολίασε ότι: «Είμαστε από τις ελάχιστες Κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα που δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε υποστηρίξαμε με θράσος, όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. την τακτική του “δεν πληρώνω” και μετά έβαζαν διόδια, ούτε είπαμε ποτέ ότι πρέπει ο χρήστης να μην πληρώνει αυτό το τμήμα το οποίο του αναλογεί». Τόνισε άλλωστε ότι: «Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η καταβολή των διοδίων πρέπει να γίνεται με ένα τρόπο ορθολογικό και δίκαιο. Τι κάναμε λοιπόν; Η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος που έχει ξεκινήσει η παραχώρηση του, δηλαδή η εκμετάλλευση από τον ιδιώτη. Το 1996. Επομένως είπαμε ότι με αυτή τη νέα σύμβαση, που θα ξεκινήσει από το 2024, αντί για διόδια 2,80 θα έχουμε 2,50». Ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη: «Πρώτον διότι η Αττική Οδός είναι ένας περιφερειακός δρόμος και δεν έχει αναλογικότητα χιλιομετρική, δηλαδή είτε τη χρησιμοποιήσεις για ένα χιλιόμετρο είτε και για τα 70 χιλιόμετρα, θα πληρώσεις ένα τίμημα. Και δεύτερον για τον απλούστατο λόγο, διότι καταλαβαίνουμε ότι σε μία δύσκολη συγκυρία μπορούμε να κάνουμε λελογισμένες μειώσεις. Κάναμε κάτι που είναι καλά μελετημένο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και έναν επιτυχημένο διαγωνισμό». Όσον αφορά στο πρόσφατο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου από πτώση βράχων στο οδόστρωμα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι είναι αυτή η Κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται γρήγορα η διερεύνηση και πρόσθεσε: «Επομένως, κοντός ψαλμός αλληλούια, για να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Και θέλω να πω και κάτι άλλο: Έτσι και υπάρχουν ευθύνες του παραχωρησιούχου, ο πέλεκυς θα είναι βαρύς». «Όπου και να πάτε στην Ελλάδα θα δείτε εργοτάξια» Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Υπενθύμισε επίσης κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου ότι μέσα σε τρία χρόνια έχουν δημοπρατηθεί πάνω από 10 δισ ευρώ έργα και έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου πέντε δισ. ευρώ. «Πρόκειται για ένα στατιστικό που δεν είναι κενό περιεχομένου, γιατί όπου και να πάτε στην Ελλάδα θα δείτε εργοτάξια. Πολλά έργα που συζητάμε χρόνια γίνονται, είτε είναι οδικά, είτε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, είτε έργα που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο. Τα έργα δεν είναι αθηνοκεντρικά. Δίνουμε μεγάλη διάσταση στην περιφέρεια γιατί θεωρούμε ότι με τα έργα αυτά μπορούμε να βγάλουμε ολόκληρες περιοχές από την απομόνωση», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Ελλάδα κλείνει το 2022 με ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης, καθώς και στα εξαιρετικά νέα από το Eurogroup, επισημαίνοντας ότι: «Είχαμε να ακούσουμε πολλά χρόνια το Eurogroup να συγχαίρει την Ελληνική Κυβέρνηση». Όσον αφορά στις παρακολουθήσεις, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι: «Ποτέ δεν κρύφτηκε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε η Κυβέρνηση πίσω από το δάχτυλό της λέγοντας ότι δεν υπάρχουν υποκλοπές. Αυτό το οποίο έκανε ο κ. Μητσοτάκης ήταν να πάρει συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες για να περιορίσει το φαινόμενο των λεγόμενων κακόβουλων συστημάτων παρακολούθησης των κινητών τηλεφώνων». Κατήγγειλε όμως το ΣΥΡΙΖΑ ως πρωταθλητή της τοξικότητας, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, που να συνδέει τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση με παρακολουθήσεις. Ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι θα δώσει και εκείνος το «παρών» στην αυριανή εκδήλωση του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς, γιατί όπως επισήμανε: «Αποδεικνύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι όλοι είμαστε ενωμένοι υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να δώσουμε την πολύ σκληρή μάχη των εκλογών του 2023». Σχολίασε εξάλλου ότι εδώ και πολλά χρόνια είχε να υπάρξει τέτοια ενότητα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. 