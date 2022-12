Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για πλειστηριασμούς και προοδευτική διακυβέρνηση

Ξαφνική σύγκρουση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, τους πλειστηριασμούς, το αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης και το αντισυριζα μέτωπο… ξέσπασε στη Βουλή. Η αρχή έγινε από τον Τρύφωνα Αλεξιάδη ο οποίος λαμβάνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια όπου συζητείται νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνιακές ρυθμίσεις απευθύνθηκε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ η και τους ρώτησε αν μετά τις εκλογές και εφόσον συγκροτηθεί συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να καταγγέλλουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς – οι οποίοι θεσπίστηκαν επι ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας η Τόνια Αντωνίου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η αγωνία σας ποια είναι ακριβώς; Αν θα γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για να χάνουν οι πολίτες τα σπίτια τους ή αν θα τα χάνουν μέσω των αποφάσεων των δικαστηρίων; Με εμάς, κύριε Αλεξιάδη, αν και όταν επιθυμήσουν οι Έλληνες πολίτες να μας ξαναδώσουν κυβερνητική ευθύνη, να ξέρετε ότι θα προστατεύσουμε για άλλη μια φορά την πρώτη κατοικία των πολιτών». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «αλλά βέβαια δεν περιμέναμε και κάτι άλλο από εσάς. Ποια σπίτια των πολιτών; Εδώ δεσμεύσατε τη δημόσια περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια, κύριε Αλεξιάδη. Ποια κυβέρνηση μπορούσε να το κάνει αυτό; Μόνο εσείς το κάνατε. Και το φοβερό είναι ότι επειδή είναι ανίκανη η ελληνική πολιτεία να μπορέσει να αξιοποιήσει, να εκποιήσει την περιουσία της, βάλατε τους πιστωτές εταίρους για το τι θα κάνει η χώρα τη δημόσια περιουσία της. Αυτή ήταν η επιτυχία της κυβέρνησής σας» ενώ επιστρέφοντας την πρόσκληση της προοδευτικής διακυβέρνησης είπε «το φοβερό το οποίο έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ -και το βλέπει ο ελληνικός λαός, γι’ αυτό δεν σας εμπιστεύεται και δη ο προοδευτικός κόσμος που τους υποσχεθήκατε πολλά και ξέρουν πάρα πολύ τι κάνετε- είναι ότι δεν σας εμπιστεύονται και είστε πλήρως αναξιόπιστοι για έναν και μόνον λόγο: αντιπολιτεύεστε τις κυβερνητικές σας πολιτικές επιλογές, κύριε Αλεξιάδη». Ο διάλογος είχε ως εξής: Τρύφωνας Αλεξιάδης:… Βεβαίως, υπάρχει και ένα ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ. Απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα απαντήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Διότι πολύ σωστά μας καταγγέλλει συνεχώς για το θέμα των πλειστηριασμών και βγαίνει και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Σαν να έγιναν το PSI και η κατάσταση με τα μνημόνια και το πώς έφτασε η χώρα στη χρεοκοπία σε έναν άλλο πλανήτη, πέντε αιώνες πριν. Εγώ, λοιπόν, ρωτάω το ΠΑΣΟΚ διότι με βάση το εκλογικό σύστημα πιθανά να κληθεί να συμμετέχει σε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, όπως λέει ο Αρχηγός του, με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Αν μετά, λοιπόν, τις εκλογές συμμετέχει σε μια τέτοια κυβέρνηση, θα συνεχίσει να είναι αντίθετο στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς; Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ θα βάλει σαν όρο συμμετοχής στην κυβέρνηση την κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, δηλαδή την επιστροφή στο παλιό σύστημα των στημένων πλειστηριασμών, των κορακιών και όλης εκείνης της αδιαφάνειας; Έχω και μία απορία ακόμα. Ας την απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ. Τους ρωτάω σε τηλεοπτικά κανάλια και άλλες εμφανίσεις και εκείνη τη στιγμή χάνουν τον ήχο, δεν απαντούν. Αν είναι αντίθετο στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, γιατί ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την κωδικοποίηση του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων που προβλέπει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς ενημέρωση του πολίτη; Δεν ρωτάω για το αν το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει σήμερα τη μείωση της φορολογίας των εφοπλιστών, γιατί απ’ ό,τι κατάλαβα, δυστυχώς, μέσα στη λογική του αντί-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, θα ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τόνια Αντωνίου:… Και πριν κλείσω την τοποθέτησή μου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα που μου έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλεξιάδης. Εντυπωσιάστηκα, κύριε Αλεξιάδη, με τα κροκοδείλια δάκρυά σας σήμερα, διότι αναρωτιέστε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για την κατοικία των πολιτών. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη μας διαφορά; Η διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ με τον νόμο 3689 του 2010 προστάτεψε την πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών στην πιο δύσκολη φάση για τη χώρα, ενώ εσείς όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση του τόπου, η δήθεν αριστερή κυβέρνησή σας τι έκανε; Πήρε τα δάνεια των πολιτών από τις τράπεζες, τα πήγε στα funds, επί της ουσίας κατήργησε τον νόμο 3689 και σήμερα από το Βήμα της Βουλής μάς ρωτάτε ποια είναι η θέση μας. Η αγωνία σας ποια είναι ακριβώς; Αν θα γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για να χάνουν οι πολίτες τα σπίτια τους ή αν θα τα χάνουν μέσω των αποφάσεων των δικαστηρίων; Με εμάς, κύριε Αλεξιάδη, αν και όταν επιθυμήσουν οι Έλληνες πολίτες να μας ξαναδώσουν κυβερνητική ευθύνη, να ξέρετε ότι θα προστατεύσουμε για άλλη μια φορά την πρώτη κατοικία των πολιτών. Αλλά βέβαια δεν περιμέναμε και κάτι άλλο από εσάς. Ποια σπίτια των πολιτών; Εδώ δεσμεύσατε τη δημόσια περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια, κύριε Αλεξιάδη. Ποια κυβέρνηση μπορούσε να το κάνει αυτό; Μόνο εσείς το κάνατε. Και το φοβερό είναι ότι επειδή είναι ανίκανη η ελληνική πολιτεία να μπορέσει να αξιοποιήσει, να εκποιήσει την περιουσία της, βάλατε τους πιστωτές εταίρους για το τι θα κάνει η χώρα τη δημόσια περιουσία της. Αυτή ήταν η επιτυχία της κυβέρνησής σας. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Το εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει «καταψηφίζω το νομοσχέδιο» και εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ για το τι θα κάνει στο φοβερό ερώτημα αν το συνυποσχετικό της Νέας Δημοκρατίας είναι χειρότερο από το δικό σας… Γι’ αυτό καλό είναι να σοβαρευτούμε και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, διότι το φοβερό το οποίο έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ -και το βλέπει ο ελληνικός λαός, γι’ αυτό δεν σας εμπιστεύεται και δη ο προοδευτικός κόσμος που τους υποσχεθήκατε πολλά και ξέρουν πάρα πολύ τι κάνετε- είναι ότι δεν σας εμπιστεύονται και είστε πλήρως αναξιόπιστοι για έναν και μόνον λόγο: αντιπολιτεύεστε τις κυβερνητικές σας πολιτικές επιλογές, κύριε Αλεξιάδη. Δεν είναι δικά μας κατορθώματα. Δικά σας είναι. Γι’ αυτό και απορώ πού έχετε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε. Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου: Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει «τιμούμε τις υπογραφές σας». Τιμούν το τρίτο αχρείαστο και πιο ακριβό μνημόνιο της χώρας, κύριε Αλεξιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Μισό λεπτό, μην σηκώνεστε. Θα μιλήσω εγώ. Εκφράσατε πολιτικές θέσεις και πήρατε πολιτικές απαντήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό θέμα. Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου: Μου ζητήσατε απαντήσεις. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Μάλιστα το θυμάμαι εγώ, ζητήσατε απαντήσεις και μάλιστα τότε έμπαινε μέσα η κυρία Αντωνίου. Δεν είχε μπει κανονικά. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Δεν ζητάω τον λόγο επί προσωπικού. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και υπάρχει θέμα προσωπικού διότι παραποιήθηκαν αυτά που είπα. Σας ζητάω τον λόγο. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος: Πουθενά. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Δεν χρειάζεται βοήθεια ο Πρόεδρος. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Μπορείτε για ένα λεπτό να πείτε ακριβώς πού έγκειται το προσωπικό, όχι για να απαντήσετε. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Βεβαίως. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Εγώ έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ ή κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Πήρα απαντήσεις άλλα λόγια. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτό δεν είναι προσωπικό, κύριε Αλεξιάδη. Μην αμφισβητείτε τη λογική. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να μην δημιουργήσουμε ένταση τώρα, στο τέλος. Τελειώνω τη φράση. Πήρα απαντήσεις άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αν θέλει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ας βρει πιο κομψό τρόπο. Το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο έχει τελειώσει. Ψηφίστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Κάντε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Αντωνίου, για ένα λεπτό, αλλά μόνο προσωπικό θέμα δεν είχε ο κ. Αλεξιάδης. Ήθελε κάτι να απαντήσει και το απήντησε χωρίς να είναι προσωπικό. Εγώ κρίνω και έχω κρίση. Ορίστε και εσείς για ένα λεπτό μόνο. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Η κυρία Αντωνίου σαν τι παίρνει τον λόγο; Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου: Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να συσπειρώσει τον προοδευτικό κόσμο και βλέπει ότι οι προοδευτικοί πολίτες ξαναεμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Διότι, κύριε Αλεξιάδη, την τελευταία δεκαετία μας γνώρισαν όλους και έχουν πλέον μνήμη και κρίση. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Επί προσωπικού είναι αυτά; Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου: Όσο ήταν και το δικό σας. Προεδρεύων (Αθανάσιος Μπούρας): Όσο ήταν ακριβώς, θα το έλεγα και εγώ. Ό,τι προσωπικό είχατε εσείς. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Με ωραίο τρόπο τη στηρίζετε, κύριε Πρόεδρε. Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου: Κλείνω λέγοντας ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας των πολιτών θα βρει διέξοδο μόνο επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως έγινε πάλι. Τρύφωνας Αλεξιάδης: Το PSI το έκανε εξωγήινος; Ειδήσεις σήμερα: Ληστεία στην Αργυρούπολη: Βίντεο με τον 53χρονο συνταγματάρχη – Τα χρέη στους τοκογλύφους και ο τζόγος Ιταλία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Στρόμπολι – Σεισμός και τσουνάμι 1,5 μέτρου στο νησί, εντυπωσιακά βίντεο Κιβωτός: «Ο πατήρ Αντώνιος είχε ζητήσει να μην φαίνεται το γραφείο του» λέει η εικαστικός που ζωγράφιζε τους τοίχους

