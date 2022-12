Μετατέθηκε το ταξίδι Μητσοτάκη στη Χειμάρρα λόγω καιρικών συνθηκών

Eπειδή λόγω καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η πτήση ελικοπτέρου, η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη, μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα βρεθεί σήμερα στην Αλβανία για ένα πυκνό διήμερο, ήταν προγραμματισμένο να βρεθεί στη Βόρειο Ήπειρο και συγκεκριμένα στη Χειμάρρα, στη Λιβαδειά (Φοινίκι) και στη Δερβιτσάνη (Δρόπολη). Το ταξίδι από τα Τίρανα στη Χειμάρρα θα γινόταν με ελικόπτερο Σινούκ, κάτι που λόγω του καιρού δεν είναι εφικτό. Ραντεβού με Ράμα και ΑΟΖ Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει την ευκαιρία να τα πει κατ’ ίδιαν με τον Αλβανό ομόλογό του απόψε στα Τίρανα. Οι δυο τους τα έχουν πει αρκετές φορές και διατηρούν καλή σχέση, αν και οι περισσότερες συναντήσεις έχουν γίνει είτε στην Αθήνα είτε σε ευρωπαϊκά fora. Και αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης είναι επίσης ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός μετά από αρκετά χρόνια που επισκέπτεται την Αλβανία. Τελευταίος που είχε βρεθεί στα Τίρανα ήταν ο Κώστας Καραμανλής το 2009, ο οποίος διατηρούσε στενή σχέση με τον τότε ομόλογό του Σάλι Μπερίσα, ενώ τότε είχε δει και τον νεαρότερο, τότε δήμαρχο των Τιράνων, Έντι Ράμα. Σημειωτέον, ο κ. Καραμανλής βρέθηκε το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου στα χωριά της ελληνικής μειονότητας και συναντήθηκε με τον παλιό του φίλο στο χωριό Τεριαχάτες. Ο κ. Ράμα ως οικοδεσπότης της Συνόδου διοργανώνει, παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης και δείπνο για τους Ευρωπαίους ηγέτες που θα παραμείνουν στα Τίρανα και στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρών. Νωρίτερα, θα έχει την ευκαιρία να τα πει και με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της γείτονος Μπαϊράμ Μπεγκάι. Πέραν της αλβανικής ευρωπαϊκής προοπτικής, πάντως, το μείζον ζήτημα που υπάρχει ανάμεσα στην Αθήνα και στα Τίρανα είναι η εκκρεμότητα του συνυποσχετικού για την παραπομπή της εκκρεμότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών για την ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το εν λόγω συνυποσχετικό είχε υπογραφεί επί κυβέρνησης Καραμανλή το 2009, είχε, όμως, ακυρωθεί το 2010 από το Συνταγματικό Δικαστήριο της γείτονος. Κατά πληροφορίες, οι τεχνικές διεργασίες έχουν ενταθεί, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε την Παρασκευή το πρωί στις 08:00 (!) την Αλβανή ομόλογό του Όλτα Τζάσκα. Η αίσθηση που υπάρχει, πάντως, είναι ότι τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς για να πάρει το θέμα τον δρόμο προς τη Χάγη, όπως επιθυμεί παγίως η Αθήνα που θέλει να κλείνει εκκρεμότητες με τους γείτονες, όπως έγινε και στην περίπτωση της ΑΟΖ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Το θέμα του συνυποσχετικού είχε μπει ξανά στις ράγες τον Οκτώβριο του 2020, όταν ο κ. Δένδιας είχε συναντηθεί με τον κ. Ράμα, με τις δύο χώρες να ανακοινώνουν την κοινή βούληση για προσφυγή στη Χάγη. Δύο χρόνια μετά, πάντως, η εκκρεμότητα παραμένει, με κύκλους στην Αθήνα να αντιλαμβάνονται ότι το συνυποσχετικό έχει μπλέξει στις μυλόπετρες της αλβανικής πολιτικής, στην οποία σοβούσε επί χρόνια η κόντρα του κ. Ράμα με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα. Ο κ. Μέτα, πάντως, αποχώρησε προ μηνών, αλλά η πρόοδος παραμένει μικρή. «Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, εφαρμόζοντας στην πράξη το Διεθνές Δίκαιο και αναμένεται να επαναλάβει ότι οι συμφωνίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της συνεννόησης γειτονικών χωρών συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές, στέλνοντας μήνυμα στα Τίρανα. Τετ α τετ με Μελόνι Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ξεκινά σήμερα το πρωί από τη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, λίγες εβδομάδες μετά τη Διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πέρα από τα ευρωπαϊκά ευχολόγια, πάντως, άμεση ενταξιακή προοπτική για τις βαλκανικές χώρες δεν διαφαίνεται, παρά τη γερμανική σπουδή. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, μπορεί να έχει την πρώτη του συνάντηση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία θα βρεθεί στα Τίρανα, λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Οι δυο τους είχαν την περασμένη Τετάρτη την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα και συμφώνησαν να τα πουν άμεσα και πάντως πριν τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Συνεπώς, αυτό θα γίνει είτε στα Τίρανα, είτε το πολύ στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο του Αλικάντε που θα γίνει την Παρασκευή. Ειδήσεις σήμερα: Πέντε ιοί σαρώνουν τα παιδιά – «Φοβόμαστε ότι είμαστε στην αρχή» λένε οι ειδικοί Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ Ιστορικό ταξίδι Μητσοτάκη στη Χειμάρρα – Ραντεβού απόψε με Ράμα στα Τίρανα

