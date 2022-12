Μητσοτάκης για τον 11χρονο στις Σέρρες: Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τη διερεύνηση της υπόθεσης Συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου μαθητή στις Σέρρες, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Τα βαθιά του συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο του 11χρονου μαθητή στις Σέρρες, εξεφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τρίπολη. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της γα να υποστηρίξει τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού στις Σέρρες. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού και να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι, παρά το γεγονός πως η συντήρηση των σχολείων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει» είπε ο πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας Σερρών ζήτησε να διερευνηθούν, άμεσα, οι ευθύνες για την έκρηξη στο λεβητοστάσιο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη μαθητών. Οικονόμου: Υποχρέωσή μας είναι να συνδράμουμε στην απόλυτη αποσαφήνιση του τι συνέβη Την ίδια ώρα, στον τραγικό χαμό του μαθητή σε σχολείο των Σερρών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την τοποθέτησή του σε ημερίδα με θέμα «Παιδεία στα Μέσα». Ο κ. Οικονόμου εξέφρασε την οδύνη του για το τραγικό δυστύχημα στις Σέρρες. «Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, η ελάχιστη υποχρέωση μας είναι να συνδράμουμε, όλες οι Αρχές, στην απόλυτη αποσαφήνιση του τι συνέβη» τόνισε. Ειδήσεις σήμερα Η μετατροπή του λέβητα σε γεωθερμικό αιτία της φονικής έκρηξης στο σχολείο στις Σέρρες Άγρια επεισόδια από Ρομά στη Θεσσαλονίκη για τον 16χρονο – Δείτε βίντεο Τραγωδία στη Γερμανία: Πέθανε 14χρονη μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Δημοτικό BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 12:22 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )