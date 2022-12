Μητσοτάκης: Διλήμματα και στοχευμένες ενισχύσεις σε πολίτες στον δρόμο προς τις κάλπες Μετά τις αυξήσεις στους γιατρούς του ΕΣΥ, ανακοίνωσε 600 ευρώ σε ΕΛΑΣ και Λιμενικό – «Το δίλημμα των εκλογών είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας» είπε από Τρίπολη – Παραμένει το δημοσκοπικό προβάδισμα Την ημέρα που δύο ακόμη δημοσκοπήσεις (της Opinion poll και της Rass) επιβεβαίωναν την πολιτική κυριαρχία του πρωθυπουργού και την εδραιωμένη πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης στην πρόθεση ψήφου των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθετε και πάλι μετ΄ επιτάσεως τα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών τα οποία διάνθισε με στοχευμένες νέες παροχές. Μετά τους γιατρούς του ΕΣΥ, οι αποδοχές των οποίων αυξήθηκαν με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, από την Τρίπολη, όπου περιόδευσε χθες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη Δευτέρα εφάπαξ ενίσχυση για τους ένστολους της Αστυνομίας και του Λιμενικού. «Με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση, με δεδομένη την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, με δεδομένη τη μεγάλη πλάτη που έβαλαν οι ένστολοί μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, χορηγούμε εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ οριζόντια σε όλους τους ενστόλους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Δικαιολογώντας αυτή την ανακοίνωση ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης της πολιτείας». Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια διπλή επιδίωξη της κυβέρνησης: «την ίδια ώρα που αμύνεται σε δυσκολίες να μπορεί να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της. Και ενώ εξαντλεί κάθε δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία να μη χάνει, να μη χάνουμε ποτέ τη δημοσιονομική ισορροπία που μας επιτρέπει ακριβώς να παρέχουμε αυτή τη στήριξη». Η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και οι αυξήσεις Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του ΕΣΥ που ψηφίστηκε, εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή και συνοδεύτηκε από αυξήσεις στους μισθούς 20.000 γιατρών που φθάνουν στο 10%. «Είναι αλήθεια πως οι γιατροί μας σήμερα στα νοσοκομεία δεν έχουν τις απολαβές που θα έπρεπε», είπε. «Ας αναγνωρίσουμε αυτήν τη μεγάλη πραγματικότητα. Πολλοί είτε φεύγουν στο εξωτερικό, είτε προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα. Αν συνεχιστεί αυτό, θα έχει τραγικές επιπτώσεις για τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας». «Ήταν συνεπώς υποχρέωσή μας να αυξήσουμε τις αποδοχές των γιατρών κι αυτό ακριβώς κάνουμε», ανέφερε. Σημείωσε μάλιστα ότι όλες οι αυξήσεις στους μισθούς και στα επιδόματά τους που θα είναι αναδρομικές από 28 Ιουνίου του 2022 και επιπλέον τον Ιανουάριο θα υπάρξει και νέα προσαύξηση του επιδόματος όσων υπηρετούν σε ΜΕΘ, στα ΤΕΠ, στο ΕΚΑΒ, αλλά και στους αναισθησιολόγους των αναισθησιολογικών τμημάτων. Σε σχέση με τις πρόσφατες αλλαγές ανέφερε: «Δώσαμε τη δυνατότητα οι γιατροί πλήρους απασχόλησης στο Δημόσιο να μπορούν υπό όρους που δεν επηρεάζουν την εργασία τους να λειτουργούν και ως ιδιώτες γιατροί. Κι έχω ακούσει πολλά γι’ αυτήν την επιλογή, θα το πω όμως ξεκάθαρα, όπως το αισθάνομαι και όπως το είπαν πολλοί γιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ». Και συμπλήρωσε: «Τιμώ τους γιατρούς του ΕΣΥ, ειδικά αυτούς οι οποίοι ανθίστανται στον πειρασμό να μετακινηθούν στον ιδιωτικό τομέα με πολλά περισσότερα χρήματα. Χωρίς όμως μια τέτοια απόφαση θα χάναμε ακόμα περισσότερους καλύτερους γιατρούς στο ΕΣΥ. Και αναρωτιέμαι αν αυτό δεν θα ήταν υποβάθμιση. Αναρωτιέμαι αν δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να συγκρατήσουμε τη διαρροή καλών γιατρών από τα νοσοκομεία μας με κίνητρα, ώστε να γίνουν περισσότεροι». Κάνοντας έναν ευρύτερο απολογισμό των μέτρων που παίρνει η κυβέρνησή του για την στήριξη των εισοδημάτων πρόσθεσε: *Την 1η Μαΐου του επόμενου έτους θα αυξηθεί για τρίτη φορά ο κατώτατος μισθός. *Καταργούμε από 1η Ιανουαρίου του 2023, οριστικά και για όλους τους Έλληνες, την εισφορά αλληλεγγύης. *Προχωράμε, ύστερα από 10 χρόνια, σε αύξηση κοντά στο 8% στις αποδοχές 2.500.000 συνταξιούχων. Περίπου ένας στους δυο, όσοι δεν επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά, ουσιαστικά θα έχουν κέρδος μία πρόσθετη σύνταξη. *Ενισχύουμε τώρα και τις γιορτές των Χριστουγέννων -θα εκταμιευθεί στις 20 Δεκεμβρίου- 2.300.000 ευάλωτους συμπολίτες μας με ειδικό επίδομα στήριξης ύψους 250 ευρώ. «Ένα το δίλημμα: Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» «Αναλογιστείτε, φίλες και φίλοι, ότι μόνο τον μήνα Δεκέμβριο ο κρατικός προϋπολογισμός, εκτός από την υποστήριξη που παρέχει στα ζητήματα των λογαριασμών της ενέργειας, θα εκταμιεύσει ποσό που θα ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ», συνέχισε. Και τόνισε: «Μπορείτε να φανταστείτε την πορεία της εθνικής οικονομίας αλλά και το κοινωνικό της αποτύπωμα αν η πολιτεία δεν είχε, ήδη, διαθέσει παραπάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να αμυνθεί νικηφόρα στις συνέπειες της πανδημίας». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, για να συνεχιστεί αυτή η πορεία, χρειάζεται η κυβερνητική παράταξη να αναδειχθεί αυτοδύναμη από τις επερχόμενες κάλπες: «Υψώνουμε, λοιπόν, τη σημαία που έχει το δικό μας κόμμα, αλλά το ρεύμα το οποίο εκφράζουμε δεν έχει μόνο ένα χρώμα: το γαλάζιο. Συσπειρώνουμε κάθε πολίτη που πιστεύει στον υπεύθυνο πατριωτισμό, αλλά και στον δημιουργικό εκσυγχρονισμό», ανέφερε. «Και το δίλημμα είναι από τώρα σαφές: πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Ποιος μπορεί τελικά να ξεπερνά κρίσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την οικονομία και θωρακίζοντας την πατρίδα και την κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας; Ας μην κρυβόμαστε, σε αυτό θα κληθεί να απαντήσει τελικά αύριο ο πολίτης», υπογράμμισε. Ευδιάκριτο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου Στο μεταξύ μια ακόμη μέτρηση με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης ήρθε να επισφραγίσει το άνετο προβάδισμα της ΝΔ που καταγράφουν όλες ανεξαιρέτως οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της εταιρίας Rass για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, τα κόμμα στην πρόθεση ψήφου εμφανίζουν την ακόλουθη δύναμη: *ΝΔ 31,3% *ΣΥΡΙΖΑ 23,5% *ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13,8% *ΚΚΕ 6,2% *Ελληνική Λύση 3,8% *ΜέΡΑ25 3,3% *Έλληνες για την πατρίδα 2,1% *Άλλα κόμματα 4,1% *Άκυρο – Λευκό 2,8% *Αδιευκρίνιστη ψήφος 9,1% Οι πολίτες θεωρούν ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη (47,9%), σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα (20,6%). Μάλιστα, η απάντηση «Κανένας» συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%. Στο απευκταίο, τέλος, ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία δηλώνουν πως αισθάνονται πιο ασφαλείς με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 51,7%, σε σχέση μόλις με το 11,9% για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην παράσταση νίκης, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το κυβερνών κόμμα θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές σε ποσοστό 75,1%, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση λαμβάνει 14,5%. Η ανησυχία των πολιτών για το οικονομικό τους μέλλον είναι έντονη (79,3%) και παρά το γεγονός ότι τους απασχολεί η ακρίβεια, θεωρούν ότι οι ανατιμήσεις στην αγορά είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της διεθνούς συγκυρίας (57,3%) και κατά δεύτερο λόγο ευθύνη της κυβέρνησης (41,7%).

