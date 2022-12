Μητσοτάκης: Ενίσχυση 600 ευρώ το Δεκέμβριο στους υπαλλήλους ΕΛ.ΑΣ και Λιμενικού Πίεση στις τράπεζες, διατηρείται για 1 χρόνο το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις, σκληρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ Σε εξαγγελία εφάπαξ ενίσχυσης των υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ και του Λιμενικού με 600 ευρώ τον Δεκέμβριο προχώρησε ο πρωθυπουργός από την Τρίπολη, όπου πραγματοποίησε ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε στην παρουσίαση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2030, προϋπολογισμού 5,25 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έργα και αρκετές πρόσθετες παρεμβάσεις. Στην ομιλία του αναφέρθηκε επιγραμματικά στις τράπεζες, τονίζοντας την ανάγκη να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε σχέση με την συλλογική προσπάθεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση πιέζει τις τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, αλλά και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων και να μειώσουν τις προμήθειες. Οι εξαγγελίες «Με βάση τις μεγάλες δυσκολίες της αγοράς και γνωρίζοντας πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες στην αγορά, διατηρείται για άλλο έναν χρόνο το πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις» είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση, με δεδομένη την πλάτη που έβαλαν οι ένστολοί μας όλα αυτά τα χρόνια, χορηγούμε εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ενστόλους της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού. Όλο το μάχιμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού θα λάβει τον Δεκέμβριο 600 ευρώ ανά υπάλληλο, οριζόντια, μαζί με τη μισθοδοσία» ήταν η εξαγγελία του πρωθυπουργού. Δείτε όλη την ομιλία Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στο θάνατο του 11χρονου μαθητή από έκρηξη λέβητα στο σχολείο του, στις Σέρρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι η συντήρηση των σχολικών μονάδων δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, αλλά διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποδοθούν οι ευθύνες «εκεί που πρέπει». Αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών – την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τις αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, την επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα στήριξης των αγροτών. Παράλληλα, μίλησε για το σύνολο των κρίσεων που έχει κλήθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του – από την πανδημία και τις επιτπώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ως την προσπάθεια «εισβολής» μέσω μεταναστών στον Έβρο. Η επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ Αρκετές ήταν οι επιθετικές αναφορές για τον ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του πρωθυπουργού: «Το δίλημμα θα είναι ή δεύτερη φορά στη συμφορά ή 2η εντολή στην προκοπή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, έκανε αναφορά στις δηλώσεις Τσίπρα για την στρατιωτική ηγεσία μετά από την επίσκεψή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο για ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει παιχνίδια με τις Ένοπλες Δυνάμεις». Ακόμα κατηγόρησε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης για «υποκρισία» – σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψήφισε τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Για άλλη μία φορά, ο πρωθυπουργός μίλησε για το νόημα της ψήφου στις εκλογές της απλής αναλογικής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για «χαλαρή ψήφο» ή «ψήφο – μήνυμα» στις πρώτες εκλογές. BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 12:22 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

