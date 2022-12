Μητσοτάκης: Πρόοδος στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αλβανία «H Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιες εκκρεμότητες με γνώμονα το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός από την Αλβανία «Στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ έχει καταγραφεί πρόοδος και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε την ώρα που θα υπογράψουμε το σχετικό συνυποσχετικό για την παραπομπή του θέματος στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης», τόνισε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που γίνεται στα Τιρανα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιες εκκρεμότητες με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όπως είπε αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Παράλληλα εξέφρασε την λύπη του, γιατί όπως είπε λόγω των καιρικών προβλέψεων δεν θα μπορέσει να επισκεφθεί τις περιοχές όπου ζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας. «Θα κάνουμε την συγκεκριμένη επίσκεψη το συντομότερο δυνατό. Θέλω να επισκεφτώ τους ομογενείς μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την προοπτική ενσωμάτωσης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε για πρώτη φορά τέτοια Σύνοδος φιλοξενείται σε χώρα υποψήφια προς ένταξη, ενώ υπενθύμισε ότι η όλη διαδικασία εκκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 2003. «Η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων» σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώ σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις με την Αλβανία ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η βούλησή μας είναι να βάλουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε τροχιά ακόμη μεγαλύτερης προσέγγισης. Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη «Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων γίνεται για πρώτη φορά σε χώρα υποψήφια για ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, εδώ στα Τίρανα. Θέλω να θυμίσω ότι η διαδικασία προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 2003. Από τότε πέρασε πολύς χρόνος, όμως έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα σημαντική πρόοδος και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προφανώς συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια έχει αντιμετωπίσει με τη δέουσα γεωπολιτική σημασία την προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη. Είμαι, επίσης, ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μετά τη Σύνοδο Κορυφής θα έχω επίσημες διμερείς συναντήσεις με την πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία της φίλης Αλβανίας. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αλβανία από το 2009 κι αυτό από μόνο του σηματοδοτεί το γεγονός και τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και της Αλβανικής Κυβέρνησης να βάλουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε μία νέα τροχιά ακόμα μεγαλύτερης προσέγγισης. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον φίλο Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Edi Rama, και το ζήτημα της οριοθέτησης των Θαλασσίων μας Ζωνών. Έχει γίνει πρόοδος το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε πια την ώρα που θα υπογράψουμε το σχετικό συνυποσχετικό προκειμένου να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιου είδους εκκρεμότητες με μοναδικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και με την Αλβανία. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι λόγω των προβλέψεων για τον καιρό, αύριο, δεν θα μπορέσω τελικά να πετάξω με το ελικόπτερο και να επισκεφτώ τα χωριά της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, όμως ανανεώνω αυτήν την επίσκεψή μου. Το συντομότερο δυνατό θέλω να βρεθώ και να επισκεφτώ τους ομογενείς μας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επαναπρογραμματίσουμε αυτή την επίσκεψη το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. *Δημοσιογράφος:* Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Είναι μείζον θέμα για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών οι διαφορές Ελλάδας – Αλβανίας για την οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Μόλις αναφέρθηκα σε αυτό το ζήτημα. Σκοπεύουμε να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Και όπως γνωρίζετε, αυτή είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται μεταξύ των δύο χωρών μας με πολλές νομικές πολυπλοκότητες. Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες. Και θεωρώ ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε μένα και τον Πρωθυπουργό ότι θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την υπογραφή ενός συνυποσχετικού που θα μας επιτρέψει να φέρουμε αυτό το ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο. Επομένως είμαι αρκετά αισιόδοξος. Επίσης, η αλβανική πλευρά θα κάνει αυτό που της αναλογεί προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ. *Δημοσιογράφος:* Μια ερώτηση ακόμη. Σχετικά με την κατάσταση μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου. Πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί, σύντομα, μια λύση ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες από την άποψη ασφάλειας και σταθερότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση; *Κυριάκος Μητσοτάκης:* Πάντα ενθαρρύνουμε τον διάλογο ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα, ο οποίος θα πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και από τις δύο πλευρές. Αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητα του θέματος, αλλά, επίσης, κατανοούμε απολύτως πως εάν δεν επιλυθεί αυτό το θέμα -και για να επιλυθεί νομίζω πως και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω- θα είναι δύσκολο να σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος σχετικά με την πλήρη ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ BEST OF NETWORK 06.12.2022, 10:00 06.12.2022, 12:22 01.12.2022, 14:05 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

