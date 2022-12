Μητσοτάκης σε Αναστάσιο: Πολύ σύντομα θα επισκεφθώ τα μέλη της ελληνικής μειονότητας Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στη γειτονική χώρα – Συνάντησε εκπροσώπους της «Ομόνοιας» Εγκάρδια συνάντηση με τον με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο είχε το απόγευμα στα Τίρανα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο τον συνεχάρη για το σπουδαίο έργο που επιτελεί στη γειτονική χώρα υπογραμμίζοντας ότι «είναι γέφυρα συμφιλίωσης μεταξύ των δύο χωρών και αποκούμπι για την ελληνική εθνική μειονότητα». Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός είπε ότι θα επισκεφθεί πολύ σύντομα τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας. «Αιθανομαι την ανάγκη να βρεθώ δίπλα στους ομοεθνείς μας που ζουν και διαπρέπουν εδω και να τους παρέχουμε μέγιστη στήριξη ως ελληνικό κράτος» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης επεναλαμβάνοντας ότι η απότομη επιδείνωση του καιρού ματαίωσε την προγραμματισμένη για αύριο επίσκεψή του στις περιοχές που ζει η ελληνική μειονότητα. Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, κάλεσε τον πρωθυπουργό να συνεχίσει το έργο της συμφιλίωσης στην Βαλκανική χερσόνησο και τόνισε: «Είμαι 30 χρόνια κοντά στο λαό. Σε μια εποχή με αμφίβολες διαθέσεις εμείς φωνάζαμε ότι η θέση της Αλβανίας είναι στην Ευρώπη. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά όταν ακούω ότι γίνονται βήματα στην κατεύθυνση της ένταξης». «Εμείς συμπληρώσαμε τριάντα χρόνια αγώνων σε αυτά τα χαρακώματα» σημείωσε ο κ. Αναστάσιος και πρόσθεσε: «Πολλές φορές με ρωτούν για τα όσα συνέβησαν αυτά τα τριάντα χρόνια εδώ και με ρωτούν τι είναι το σημαντικότερο, μιλάω για τους ναούς που χτίστηκαν, 150 ναοί, και τα άλλα ιδρύματα και η απάντησή μου είναι ότι είμαι τριάντα χρόνια κοντά με το λαό, με τον πόνο, με τη στενοχώρια, με τη θλίψη, με την απογοήτευση, με την ελπίδα του κόσμου. Είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται ο κόσμος. Και από την πρώτη στιγμή πρέπει να σας πω ότι σε μία εποχή με αμφίβολες διαθέσεις η Ορθόδοξη αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας ήταν εκείνη που φώναζε η θέση της Αλβανίας είναι στην Ευρώπη». Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία της Αλβανίας και διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο για τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με εκπροσώπους της μειονοτικής οργάνωσης «Ομόνοια», κατά την οποία ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους θέματα που απασχολούν την Ελληνική Εθνική Μειονότητα. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γειτονική χώρα και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς υπάρχει η δυνατότητα να αντιστραφεί η αποχώρηση ελληνικών επιχειρήσεων από βαλκανικές αγορές, η οποία παρατηρήθηκε κατά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Τονίστηκε επίσης ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία, σε πολλούς κλάδους, στην τοπική αγορά. Το Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης. Η αναβολή της επίσκεψης σε Χειμάρρα, Λειβαδιά και Δερβιτσάνη Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός ήταν προγραμματισμένο να επισκεφτεί αύριο Τετάρτη τη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη όπου θα είχε συναντήσεις με μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει ότι μετατίθεται σε επόμενο διάστημα η επίσκεψή του σε Χειμάρρα, Λειβαδιά και Δερβιτσάνη, λόγω κακοκαιρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού «επειδή λόγω καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η πτήση ελικοπτέρου, η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη, μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο διάστημα». Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στον συνταγματάρχη για τις ληστείες σε τράπεζες με ψεύτικη χειροβομβίδα Η Ψηφιακή κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ‘Eρχονται ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ στην Αττική – Νέα σύντομη αλλά ισχυρή κακοκαιρία BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 16:49 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

