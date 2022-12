Οικονόμου για Τσίπρα: Διαρκή ατοπήματα, ορισμός αθλιότητας και λαϊκισμού η δήλωση του Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε από την Καστοριά ότι «αν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών και των funds, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορείς να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι» Απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από την Καστοριά, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος σε δήλωσή του επισημαίνει πως «θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με την εμμονή του στον λαϊκισμό, τη μετεμφυλιακή ρητορική των στελεχών του και την παρωχημένη ιδεολογία του, απευθύνεται μόνο στον στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ». Όπως συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «Επιτομή της επικινδυνότητάς του είναι η ακόλουθη αναφορά του: “Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών και των funds, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορείς να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι”». Σημειώνει δε πως «η δήλωση αυτή είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και της αθλιότητας σε λίγες λέξεις. Πριν καν γίνει η διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Τσίπρας σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα και να κερδοσκοπήσει πολιτικά».Δείτε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-couqeeqsbm09) Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου: Η πολιτική απελπισία του κ. Τσίπρα τον οδηγεί σε διαρκή ατοπήματα. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με την εμμονή του στον λαϊκισμό, τη μετεμφυλιακή ρητορική των στελεχών του και την παρωχημένη ιδεολογία του, απευθύνεται μόνο στον στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και απέχει παρασάγγας, όχι μόνο από την πολιτική κουλτούρα του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάθε δημοκρατικού πολίτη που κινείται με βάση τον ορθό λόγο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Επιτομή της επικινδυνότητάς του είναι η ακόλουθη αναφορά του: «Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών και των funds, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορείς να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι». Η δήλωση αυτή είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και της αθλιότητας σε λίγες λέξεις. Πριν καν γίνει η διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Τσίπρας σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα και να κερδοσκοπήσει πολιτικά. Αυτός ειναι ο άνθρωπος που διεκδικεί το 2022 την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Η ελαφρότητα και η ανευθυνότητα του κ. Τσίπρα είναι πηγή σοβαρών κινδύνων για τον τόπο. Αυτός ήταν, αυτός είναι και δεν θα αλλάξει. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 14:34 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

