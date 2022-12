Παναγιωτόπουλος: Δώρισε στη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών κομμάτι του πρώτου μετάλλου από τις υπό ναυπήγηση «Belharra» Δωρο με μεγάλη συμβολική αξία από τον υπουργό Άμυνας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μετά την τελετή εορτασμού του Αγίου Νικολάου Ένα δώρο με μεγάλη συμβολική αξία προσέφερε, σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μετά την τελετή εορτασμού του Αγίου Νικολάου, Προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας δώρισε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κομμάτι από το πρώτο μέταλλο που είχε κοπεί στα ναυπηγεία της «Naval Group» στη Λοριάν της Γαλλίας για τις υπό ναυπήγηση φρεγάτες τύπου FDI τον περασμένο Ιανουάριο. Το κομμάτι φέρει την υπογραφή του Ν. Παναγιωτόπουλου και της τότε υπουργού ‘Αμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί. Παρουσία ΥΕΘΑ Νικολάου Παναγιωτόπουλου στον εορτασμό του Προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Aγίου Νικολάου στη ΣΝΔ from ΥΠΕΘΑ on Vimeo. «Αυτό εδώ το δώρο θα υπενθυμίζει και θα εμπνέει στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αυτό που έρχεται, τη νέα προοπτική του Πολεμικού Ναυτικού» ανέφερε, μεταξύ άλλων, και συνέχισε: «Θα είναι τυχεροί να αποφοιτήσουν από τη Σχολή και κατά πάσα πιθανότητα θα κληθούν να στελεχώσουν αυτά τα νέα μέσα που χρειάζεται το Πολεμικό Ναυτικό και στα οποία αναμένεται να προστεθούν κι άλλα, όταν ληφθούν σύντομα και οι νέες αποφάσεις για το πρόγραμμα των κορβετών και όχι μόνο». Όταν οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, εμφανώς συγκινημένοι, τον ευχαρίστησαν για το δώρο του, ο υπουργός, που υπήρξε αθλητής του πόλο, δείχνοντας στο σημείο της υπογραφής του – που μοιάζει με τον αριθμό 4 – ανέφερε: «Βλέπω ότι είστε συγκινημένοι. Καταλαβαίνω τη συγκίνηση σας. Όπως αντιμετωπίζετε τους αντιπάλους στο θαλάσσιο πεδίο, έτσι έκανα κι εγώ ναυμαχίες στο υδάτινο τερέν με το σκουφάκι με τον αριθμό 4». Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στον συνταγματάρχη για τις ληστείες σε τράπεζες με ψεύτικη χειροβομβίδα Η Ψηφιακή κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ‘Eρχονται ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ στην Αττική – Νέα σύντομη αλλά ισχυρή κακοκαιρία BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 16:49 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

