ΠΑΣΟΚ: Αναβολή των «αποκαλυπτηρίων» των ψηφοδελτίων του κόμματος Θολό το τοπίο σχετικά με την κατανομή των εδρών που φέρνει η νέα απογραφή Χωρίς …υποψηφίους βουλευτές θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ (τουλάχιστον) μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Γενάρη, καθώς το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να αναβάλει τα επίσημα “αποκαλυπτήρια” των ψηφοδελτίων, που είχε προγραμματίσει να γίνουν με “αφορμή” τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την προσεχή Κυριακή. Η αλλαγή πλεύσης κρίθηκε επιβεβλημένη καταρχάς από το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και ενημέρωσε του συνεργάτες ότι όσο παραμένει θολό το τοπίο σχετικά με την κατανομή των εδρών που φέρνει η νέα απογραφή δεν μπορεί να ανακοινωθούν “λίστες”, από τις οποίες στη συνέχεια θα πρέπει ενδεχομένως να αφαιρεθούν ονόματα υποψηφίων. Η αλήθεια είναι ότι στη Χαριλάου Τρικούπη (όπως και στα επιτελεία άλλων κομμάτων) ο προβληματισμός προϋπήρχε, αφού όλοι γνώριζαν ότι η μείωση ή η αύξηση εδρών σε μια εκλογική περιφέρεια επηρεάζει αναπόδραστα και τον αριθμό των υποψηφίων στις λίστες. Εντούτοις τα αρμόδια στελέχη κινούνταν μέχρι σήμερα με τη “γραμμή” ότι τα “αποκαλυπτήρια” θα γίνουν στις 10-11 Δεκέμβρη, ώστε οι υποψήφιοι να μπουν γρήγορα στην προεκλογική μάχη και να έχουν τη δυνατότητα να “οργώσουν” και επισήμως τις εκλογικές τους περιφέρειες τις μέρες των γιορτών. Οι σχετικές εισηγήσεις ωστόσο μπήκαν, όπως ακούγεται, στο “συρτάρι” καθώς επικράτησε τελικά η άποψη ότι η έγκριση των υποψηφίων βουλευτών από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ πρέπει να οργανωθεί, αφού δημοσιευτούν τα στοιχεία της απογραφής για το νόμιμο πληθυσμό κάθε εκλογικής περιφέρειας (στο τέλος του τρέχοντος έτους). “Πως να πεις σε έναν υποψήφιο που έχει αρχίσει να “τρέχει” στην περιφέρειά του ότι δεν θα είναι τελικά υποψήφιος γιατί δεν “χωράει” στο ψηφοδέλτιο με βάση τη νέα κατανομή των εδρών;”, υποστηρίζει χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που αντιλαμβάνεται πάντως ότι η αναβολή όσον αφορά στην παρουσίαση των ψηφοδελτίων “φρενάρει” τον στόχο του εκλογικού συναγερμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σκοπεύει στον χρόνο που απομένει μέχρι τα “αποκαλυπτήρια” στις αρχές του νέου χρόνου να επιχειρήσει νέο κύκλο βολιδοσκοπήσεων προσώπων στα οποία δεν έχει γίνει ακόμη κρούση για μια θέση στα πράσινα ψηφοδέλτια. Για το ίδιο διάστημα, στελέχη που έχουν ανεπισήμως πάρει το “χρίσμα”, προγραμματίζουν εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες- άλλωστε όσοι έχουν δηλώσει την πρόθεση να “κατέβουν” στη μάχη θεωρούνται δυνάμει υποψήφιοι. Αυτήν την Κυριακή βέβαια, το θέμα της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι η ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων και του μοντέλου διακυβέρνησης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στο πλάνο των προγραμματικών παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνεται και η σημερινή επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Αυστρία, όπου θα έχει συναντήσεις με Αυστριακούς σοσιαλιστές και τεχνοκράτες που έχουν χειριστεί το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας- πρόκειται για ένα project στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο ΠΑΣΟΚ με την εκτίμηση ότι με τις προτάσεις που θα διαμορφώσουν θα διευρύνουν την απήχησή τους στη νέα γενιά. «Εμείς δεν μένουμε στην κριτική για τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά καταθέτουμε τις δικές μας στοχευμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Δεν «κραυγάζουμε», όπως ο Τσίπρας, αλλά κάνουμε αυστηρή και τεκμηριωμένη κριτική στην κυβέρνηση αποδομώντας το μοντέλο εξουσίας που εφαρμόζει με το «επιτελικό κράτος», λέει συχνά στα στελέχη του ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας ότι «για το ΠΑΣΟΚ φυσικά και δεν υπάρχει δίλημμα για το αν θα μας κυβερνήσει ξανά ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας». Ειδήσεις σήμερα: Ληστεία στην Αργυρούπολη: Βίντεο με τον 53χρονο συνταγματάρχη – Τα χρέη στους τοκογλύφους και ο τζόγος Ιταλία: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Στρόμπολι – Σεισμός και τσουνάμι 1,5 μέτρου στο νησί, εντυπωσιακά βίντεο Κιβωτός: «Ο πατήρ Αντώνιος είχε ζητήσει να μην φαίνεται το γραφείο του» λέει η εικαστικός που ζωγράφιζε τους τοίχους BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 07:13 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )