ΠΑΣΟΚ: Η απογραφή, ο «τρόμος» των τριεδρικών περιφερειών και το σύμφωνο με τους υποψηφίους «Αγκάθι» η ενδεχόμενη μείωση των υποψηφίων σε περιφέρειες που χάνουν έδρα – Αγώνας για περισσότερες υποψηφιότητες στις περιφέρειες που θα «κερδίσουν» έδρες Φώφη Γιωτάκη 06.12.2022, 19:06 Φόρμουλα, που «θυμίζει» μια αμοιβαία δέσμευση, ένα «συμφωνητικό» μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και των υποψηφίων βουλευτών ότι παραμένουν στις «λίστες», οι οποίες θα ανακοινωθούν όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη νέα κατανομή εδρών λόγω απογραφής, προετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη. Η συζήτηση φαίνεται ότι καταλήγει στη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, όπου θα μπαίνουν οι υπογραφές των ενδιαφερομένων- εκείνων που θα είναι σε κάθε περίπτωση υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές. Ο «αστερίσκος» έχει μπει δίπλα σε υποψηφίους που κατεβαίνουν σε εκλογικές περιφέρειες, όπου δεν αποκλείεται να μειωθούν με βάση τη νέα απογραφή οι έδρες- άρα και ο αριθμός των υποψηφίων. Ο «γρίφος» που απασχολεί το αρμόδιο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ συνδέεται κυρίως με τις ενδεχόμενες αλλαγές στις σημερινές τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, που θεωρούνται για το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα προνομιακές. Εάν κάποιες από αυτές καταλήξουν διεδρικές, τότε το τοπίο αλλάζει όχι μόνο για όσους θέλουν να διεκδικήσουν έδρα αλλά και για τους νυν βουλευτές (πχ στην Αρκαδία, Άρτα και αλλού). «Αγκάθι» στον σχεδιασμό αποτελεί και η οργάνωση της μάχης στο κρίσιμο -για το πανελλαδικό ποσοστό- λεκανοπέδιο της Αττικής. Γι’ αυτό και το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη ψάχνει από τώρα «ενισχύσεις» για το σενάριο αύξησης των εδρών σε κάποιες από τις εκλογικές περιφέρειες- σχεδιάζει μάλιστα την βολιδοσκόπηση προσώπων, στα οποία δεν έχει γίνει ακόμη κρούση για τη πιθανή κάθοδό τους. Στη διαδικασία αυτή έχει ήδη μπει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που κάνει συναντήσεις με πρόσωπα ευρείας απήχησης στα κεντρώα, κεντροαριστερά και νεανικά κοινά. Τα «αποκαλυπτήρια» άλλωστε των ψηφοδελτίων δεν πρόκειται να γίνουν πριν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Γενάρη. Μέχρι τότε αναμένεται επιτάχυνση των ρυθμών προς αυτήν την κατεύθυνση- στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, όπως ο Βαγγέλης Αργύρης υποστηρίζουν ότι οι …λίστες έχουν πάρει το δρόμο της ανακοίνωσης. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι εκ των υποψηφίων που έχουν λάβει το (ανεπίσημο) σήμα από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία στις εκλογικές τους περιφέρειες. Κάποιοι προγραμματίζουν να εγκαινιάσουν τα εκλογικά τους κέντρα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, άλλοι έχουν ήδη τυπώσει προεκλογικά φυλλάδια, ενώ αρκετοί σερφάρουν με επικοινωνιακά μηνύματα στο διαδίκτυο. Η αναμονή βέβαια προκαλεί και γκρίνια- ή και αποχωρήσεις από τις λίστες, γεγονός που η Χαριλάου Τρικούπη εξετάζει να χειριστεί με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Όπως ακούγεται βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσουν μέσα στις επόμενες ώρες ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό, Μάκη Βορίδη, προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα ξεκαθαρίσει ο χάρτης με την κατανομή των εδρών. Το σύνολο των θεμάτων καθώς και η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές θα είναι δε η βασική συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής, παρότι η «ατζέντα» προαναγγέλλει την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων και του μοντέλου διακυβέρνησης που προτείνει το κόμμα. Στο πλάνο των προγραμματικών παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνεται και η σημερινή επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Αυστρία, όπου θα έχει συναντήσεις με Αυστριακούς σοσιαλιστές και τεχνοκράτες που έχουν χειριστεί το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας- πρόκειται για ένα project στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο ΠΑΣΟΚ με την εκτίμηση ότι με τις προτάσεις που θα διαμορφώσουν θα διευρύνουν την απήχησή τους στη νέα γενιά. «Εμείς δεν μένουμε στην κριτική για τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά καταθέτουμε τις δικές μας στοχευμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Δεν «κραυγάζουμε», όπως ο Τσίπρας, αλλά κάνουμε αυστηρή και τεκμηριωμένη κριτική στην κυβέρνηση αποδομώντας το μοντέλο εξουσίας που εφαρμόζει με το «επιτελικό κράτος», λέει συχνά στα στελέχη του ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας ότι «για το ΠΑΣΟΚ φυσικά και δεν υπάρχει δίλημμα για το αν θα μας κυβερνήσει ξανά ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας». Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στον συνταγματάρχη για τις ληστείες σε τράπεζες με ψεύτικη χειροβομβίδα Η Ψηφιακή κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών – Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ‘Eρχονται ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ στην Αττική – Νέα σύντομη αλλά ισχυρή κακοκαιρία Φώφη Γιωτάκη 06.12.2022, 19:06 BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 16:49 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

