Ράμα: Η Ελλάδα «εξαπάτησε» για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος θα είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων σήμερα στα Τίρανα και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, παραχώρησε συνέντευξη στη EURACTIV αφήνοντας σοβαρές αιχμές κατά της Αθήνας. Στη συνέντευξή του ο Ράμα μίλησε την παραμονή της συνόδου κορυφής για τη διεύρυνση, τις περιφερειακές εντάσεις και την ανάγκη να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα της διαδικασίας διεύρυνσης. «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι μια διαδικασία που βασίζεται σε άτομα και αξίες. Πρέπει να κάνουμε τις ‘ασκήσεις μας στο σπίτι’, δεν πρόκειται για εξετάσεις που μπορείς να εξαπατήσεις. Ακόμη, και αν οι καθηγητές έχουν μεγάλη διάθεση να σε βοηθήσουν να περάσεις […] είναι προς το συμφέρον σου να περάσεις το διαγώνισμα σωστά», δήλωσε ο Ράμα. «Και επειδή είναι για το καλό μας», είπε, «πρέπει να έχουμε θεσμούς που λειτουργούν». «Όχι όπως έκαναν κάποιες χώρες στο παρελθόν, όπως μια γειτονική χώρα, η Ελλάδα για παράδειγμα, που εξαπάτησε πολύ. Πήρε χρήματα από την Ευρώπη, πέρασε μια περίοδο χλιδής και μετά κατέληξε πολύ άσχημα», τόνισε ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας Η Αλβανία ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του 2022 και πρόκειται να ξεκινήσει τη διαδικασία ευθυγράμμισης των νόμων της με το κεκτημένο της ΕΕ. Υπάρχουν, όμως, πολλοί τομείς που απαιτούν μεταρρυθμίσεις, όπως το κράτος δικαίου, η διαφθορά και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο. Ερωτηθείς αν αισθάνεται ότι η κυβέρνησή του φέρει ευθύνη για την αργή πρόοδο σε βασικούς τομείς, ο Ράμα παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη. «Εκ των υστέρων, υπάρχουν πάντα πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί καλύτερα και υπάρχουν πάντα προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί καλύτερα, χωρίς αμφιβολία», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Η σύνοδος κορυφής της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί εν μέσω διαμαρτυριών υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου Σαλί Μπερίσα, ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση Ράμα για διαφθορά και ότι δεν κάνει τίποτα για να αποτρέψει τη μαζική μετανάστευση. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ

