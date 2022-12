Συγγνώμη Ράμα σε Μητσοτάκη: Είστε ο καλύτερος Έλληνας πρωθυπουργός

Ο Έντι Ράμα απολογήθηκε απόψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του ότι «η Ελλάδα εξαπάτησε, προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΕ». «Είδα πώς αποδόθηκαν και δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα» είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός στον Έλληνα ομόλογό του, κατά τη συνάντησή τους στα Τίρανα. «Ελπίζω να μην ενοχληθήκατε» συμπλήρωσε ο Έντι Ράμα, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Λυπάμαι για κάτι που άκουσα, ότι εγώ είπα κάποια περίεργα πράγματα για την Ελλάδα, για το πώς πέτυχε κάποια πράγματα- θα πάμε πίσω στην εποχή της Τροίας ίσως- αλλά δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση τη σημερινή Ελλάδα. Ξέρετε ότι είμαι Σοσιαλιστής αλλά δεν κρύβω ότι για μένα είστε ο καλύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα. Ο Αλέξης (Τσίπρας) είναι πολύ καλός φίλος, αλλά τι να πω; Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν είστε σε προεκλογική εκστρατεία, επομένως δεν είναι κάποιου είδους παρέμβαση» ήταν συγκεκριμένα τα λόγια που είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός. Ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε: «Σας ευχαριστώ κύριε πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στα Τίρανα και -όπως είπα και στη συνάντηση- είναι σπουδαίο που η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων πραγματοποιείται εδώ στα Τίρανα. Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους φίλους μας να έχουν την ευκαιρία να έρθουν και να δουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Αλβανία. Εμείς στηρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική όχι μόνο της Αλβανίας αλλά και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και φυσικά είναι σπουδαίο που έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή τη συνάντηση και να έχουμε μια σύντομη εκδοχή μιας διμερούς επίσκεψης. Υπάρχει πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν στη μειονότητα. Πιστεύω πως είμαστε κοντά στην επίλυση του θέματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας. Υπάρχει μεγάλη κατανόηση ανάμεσα στις ομάδες μας και πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν, επίσης, στο οικονομικό μέτωπο. Και φυσικά λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να επισκεφτώ τη μειονότητα αύριο, λόγω ανησυχίας που έχει εκφραστεί από τους πιλότους μας για τις καιρικές συνθήκες. Αλλά ίσως αυτό να μας δώσει την ευκαιρία σύντομα να πάμε μαζί». Υπενθυμίζεται ότι, χθες, σε συνέντευξή του στο Euractiv, ο Έντι Ράμα είπε ότι η διαδικασία της ένταξης στην ΕΕ δεν είναι «ένα διαγώνισμα στο οποίο μπορείς να εξαπατήσεις». Είναι σημαντικό να υπάρχουν λειτουργική θεσμοί και να «μην εξαπατήσεις πολύ όπως έκαναν στο παρελθόν κάποιες γειτονικές χώρες», συμπλήρωσε. Όταν του ζητήθηκε να κατονομάσει αυτές τις χώρες, ο Ράμα απάντησε «η Ελλάδα», σύμφωνα με το Euractiv. Ειδήσεις σήμερα: Λυκαβηττός: Οι Άγιοι Ισίδωροι μετά το «φύλλο πορείας» στον παπα-Δημήτρη Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 11χρονου από έκρηξη καυστήρα σε σχολείο Στρεπτόκοκκος Α: Πώς μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

